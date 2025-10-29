Curia เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ประจำปี 2024

ออลบานี นิวยอร์ก, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ในวันนี้ Curia Global, Inc. (Curia) องค์กรชั้นนำในด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตตามสัญญา ประกาศการเผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ฉบับที่สาม โดยรายงานฉบับล่าสุดนี้เน้นย้ำถึง “C.U.R.I.A. Way” ซึ่งเป็นค่านิยมใหม่ของบริษัท ได้แก่ ความใฝ่รู้ ความรีบด่วน ความเคารพ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ รวมถึงวิธีการนำค่านิยมทั้งหมดดังกล่าวไปผสานเข้ากับพันธกิจ วัตถุประสงค์ และโครงการริเริ่มด้านความรับผิดชอบขององค์กร
ความสำเร็จสำคัญที่กล่าวไว้ในรายงานฉบับนี้ ได้แก่:
- ในปี 2024 Curia มุ่งมั่นที่จะกำหนดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในบริษัททั้งในระยะใกล้และระยะยาวให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศผ่านโครงการ Science Based Target Initiative (SBTi) และเข้าร่วมแคมเปญ Race to Zero ของสหประชาชาติ ในฐานะกลุ่มพันธมิตรระดับโลกของหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐผู้มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030
- โดยโรงงานของ Curia ในฝรั่งเศส ณ Bon Encontre และ Tonneins ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, 45001 และ 14001 ส่วนโรงงานใน Origgio และ Rozzano ประเทศอิตาลีผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 และ 14001 นอกจากนั้น ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของบริษัทยังเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001 และ 45001 ในทุกสถานที่ทำงาน
- โรงงานของ Curia 85% ไม่มีประวัติการบาดเจ็บถึงขั้นลงบันทึกรายงานมายาวนานเกินกว่าหนึ่งปี โดยมีโรงงานถึงเก้าแห่งที่ไม่ต้องลงบันทึกเกินกว่าสองปี
- เหล่าพนักงานได้อุทิศเวลาโดยสมัครใจกว่า 10,000 ชั่วโมงในการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม iLearn ของบริษัทผ่านเทคโนโลยี Percipio ของ Skillsoft ซึ่งยังคงให้บริการแหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำหรับพนักงานในระดับที่ได้รับการยกเว้นจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการด้าน DE&I ของ Curia ยังคงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างเวทีสำหรับการสนทนาและเส้นทางสู่ความก้าวหน้าสำหรับพนักงานทุกคน
“รายงาน ESG ฉบับล่าสุดของเราแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมของเรา ตั้งแต่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ” คุณ Philip Macnabb ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Curia กล่าว “แม้ว่า Curia จะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เราทราบดีว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เราต้องดำเนินการ ในขณะที่เราให้บริการลูกค้าและผู้ป่วยของพวกเขา โครงการริเริ่มด้าน ESG ของเราจะยังคงเชื่อมโยงเข้ากับแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และความเป็นเลิศในการดำเนินงานของเราอย่างลึกซึ้ง”
เกี่ยวกับ Curia
Curia องค์กรด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตตามสัญญา (CDMO) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี มีเครือข่ายแบบบูรณาการมากกว่า 20 แห่งทั่วโลก และพนักงานกว่า 3,200 คน โดยทำงานร่วมกับลูกค้าในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์เพื่อนำการบำบัดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตสู่ตลาด บริการที่เรานำเสนอในรูปแบบโมเลกุลขนาดเล็ก API ทั่วไป และชีววัตถุนั้นขยายการค้นพบไปจนถึงการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยพร้อมกับความสามารถแบบบูรณาการในการกำกับดูแล การวิเคราะห์ และการบรรจุที่ปลอดเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการของเรา พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันในการผลิตสารตัวยาและผลิตภัณฑ์ยา เราเสนอการให้บริการในทุกขั้นตอนเพื่อเร่งการวิจัยของคุณและปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย ตั้งแต่ความอยากรู้อยากเห็นไปจนถึงการรักษา ดูข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ที่ curiaglobal.com
