Curia 发布 2024 年度环境、社会和治理 (ESG) 报告

纽约州奥尔巴尼, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的合同研究、开发与制造机构 Curia Global, Inc.（简称“Curia”）今日宣布发布其第三份环境、社会和治理（ESG）报告。 最新发表的这份报告重点阐述了该公司的“C.U.R.I.A. 之道”价值观——好奇心、紧迫感、尊重、诚信与问责——以及这些价值观如何融入该公司的使命、宗旨以及企业责任倡议之中。

这份报告列举的主要成果包括：

2024 年，Curia 承诺依据气候科学，通过科学碳目标倡议（SBTi）设定公司层面的近期与长期温室气体减排目标，并加入联合国“奔向零碳”行动，这是一个全球性的非国家实体联盟，致力于在 2030 年前实现全球碳排放量减半的目标。

Curia 位于法国 Bon Encontre 和 Tonneins 的工厂获得了 ISO 9001、45001 和 14001 认证。而该公司位于意大利 Origgio 与 Rozzano 的工厂则通过了 ISO 45001 和 14001 认证。 该公司所有场所的 EHS（环境、健康与安全）管理体系始终遵循了 ISO 14001 和 45001 标准。

Curia 85% 的工厂连续一年以上无可记录伤害事件，其中，9 个工厂实现了连续两年以上的安全记录。

公司员工自愿在公司的 iLearn 平台上累计学习超过 10,000 小时，该平台由 Skillsoft 的 Percipio 技术提供支持，持续为公司全球专业员工提供学习资源。

Curia 的 DE&I（多元、平等和包容）委员会持续扩展，致力于为全体员工打造交流平台并提供晋升通道。



Curia 首席执行官 Philip Macnabb 表示：“我们最新的 ESG 报告展现了我们作为行业领导者取得的进步，从减少环境足迹，到营造安全、诚信与责任文化。 随着 Curia 持续发展，我们深知，千里之行才刚刚起步。 我们的 ESG 倡议始终与科学创新以及卓越运营的理念紧密结合，以此为我们的客户，以及广大患者提供服务。”

如需阅读完整的 ESG 报告，请访问： https://curiaglobal.com/about-us/corporate-responsibility/

关于 Curia

Curia 是一家拥有超过 30 年经验的合同研究、开发与制造组织 (CDMO)，拥有遍布全球 20 余个地点以及 3,200 名员工的整合网络，致力于与生物制药领域的客户开展合作，将变革性疗法推向市场。 我们的小分子、仿制药活性药物成分和生物制剂产品涵盖从发现到商业化的整个过程，并具有综合监管、分析和无菌灌装与封装能力。 我们的科学和工艺专家以及符合相关法规的设施保障了跨原料药和药品制造的一流体验。 从好奇到治愈，我们的每一步都是为了加速您的研究进程，改善患者的生活。 欢迎访问我们的网站 curiaglobal.com 。