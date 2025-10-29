Curia 發表 2024 年環境、社會與管治（ESG）報告

奧爾巴尼，紐約州, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的受託研究、開發和製造機構 Curia Global, Inc.（簡稱Curia）今天宣佈發表其第三份環境、社會與管治（ESG）報告。 這份最新報告重點介紹了公司全新的「C.U.R.I.A. Way」價值觀，意指好奇心（curiosity）、迫切感（urgency）、尊重（respect）、誠信（integrity）和問責性（accountability），以及這些價值觀如何融入公司的使命、宗旨和企業責任計劃。

報告提及的主要成就包括：

在 2024 年，Curia 承諾透過「科學基礎目標倡議」（Science Based Target Initiative，SBTi），根據氣候科學制定全公司的短期和長期溫室氣體（GHG）減排目標，並參加聯合國「奔向零排放」（Race to Zero）運動。該運動是非國家實體組成的全球聯盟，致力於 2030 年前將全球的溫室氣體排放量減半。

Curia 位於法國博南孔特爾（Bon Encontre）和托南斯（Tonneins）的設施已獲得 ISO 9001、45001 及 14001 認證，而位於意大利奧里焦（Origgio）和羅扎諾（Rozzano）的設施已獲得 ISO 45001 及 14001 認證。 該公司的 EHS 管理系統於所有生產地點均繼續緊守 ISO 14001及 45001 的標準。

Curia 85% 的設施已超過一年未有需要作出記錄的工傷事故，當中 9 個地點更是超過兩年未有錄得事故。

員工自願投入超過 10,000 小時在公司的 iLearn 平台上學習，該平台採用 Skillsoft 的 Percipio 技術，持續為全球獲豁免程度的員工提供學習資源。

Curia 的多元、平等及共融委員會（DE&I Council）持續擴展，致力為所有員工提供討論園地及晉升途徑。



Curia 行政總裁 Philip Macnabb 透露：「公司最新的 ESG 報告反映了我們作為業內翹楚，從減少環境足跡到培養安全、誠信及責任文化取得了相當進展。 隨著 Curia 不斷發展，我們明白未來仍然任重道遠。 為客戶及其病患者提供服務時，公司的 ESG 倡議計劃與我們在科學創新及卓越營運的策略息息相關。」

要閱讀完整的 ESG 報告，請瀏覽： https://curiaglobal.com/about-us/corporate-responsibility/

關於 Curia

Curia 是一間擁有超過 30 年經驗的受託研究、開發與製造企業（CDMO），擁有由全球超過 20 個據點組成的整合網絡，現有 3,200 名員工，與生物製藥客戶合作，將改變生活的療法引入市場。 我們在小分子、學名活性藥物成分和生物製劑方面的產品涵蓋從發現到商業化的整個過程，並具有整合的監管、分析和無菌灌裝能力。 我們的科學和製程專家，加上符合監管要求的設施，為原料藥和藥品生產提供一流的經驗。 從探索到治癒，我們的每一步都是為了加速您的研究，並改善患者的生活。 請瀏覽 curiaglobal.com 。