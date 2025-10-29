Sogeclair: chiffre d'affaires 9 mois au 30 septembre 2025 : 1,4% à 117,4M€

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS AU 30 SEPTEMBRE 2025 : +1,4% à 117,4M€

A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) : +1,8%

CROISSANCE AU 3ÈME TRIMESTRE : CHIFFRE D’AFFAIRES +0,4% à 36,9M€

A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) : +2,2%

Blagnac, France, le 29 octobre 2025, après séance de cotation.

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce son chiffre d’affaires sur 9 mois clos le 30 septembre 2025. SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.

(*)A Taux de Change Constant : les variations de change sur la période représentent -0,5M€ contre 0M€ en 2024.

Le Groupe affiche, au 30 septembre 2025, un chiffre d’affaires de 117,4 millions d’euros, en légère progression à +1,4% et +1,8% à taux de change constant.

Sur le troisième trimestre, le CA est en légère croissance à 36,9 millions d’euros (+0,4% et + 2,2% APTCC).

Chiffre d’Affaires T3 2025 consolidé (Norme IFRS)

Par secteur d’activité :

L’aviation commerciale (35,6% du CA) est en croissance de 3,4% à la suite des effets de sa diversification. L’aviation d’affaires (34,2% du CA) est en recul de 7% du fait notamment de la baisse anticipée des activités fabrication en Amérique du Nord (rattrapage du Backlog en 2023 et en 2024) et d’un effet de base défavorable (+19,4% en 2024). Le secteur défense (14% du CA*) est en forte augmentation à +30,8%.

Le secteur automobile (7,1% du chiffre d’affaires) est en baisse de 2,9% et le secteur ferroviaire (5,3% du CA) en repli de 11,8%. Le secteur spatial (2,5% du CA) a cru de +18,7%.

La bonne diversification de nos marchés et de nos secteurs permet de soutenir la croissance dans un contexte de marché tendu, notamment dans le ferroviaire et l’automobile.

(*) Pour information, les années précédentes, les projets liés au secteur de l’aéronautique défense étaient consolidés dans le secteur global de l’aviation d’affaires. Pour cette année, ces projets sont séparés dans des secteurs d’activités distincts.

Afin de pouvoir comparer avec l’année 2024, nous communiquons les évolutions de CA après correction de ces marchés.

Par zone géographique : dans le cadre de l’organisation ONE SOGECLAIR, la performance mesurée ci-dessous correspond à la localisation de nos filiales par zone géographique et non selon la situation géographique de nos clients.

Localisation

FILIALES

(en M€) CA 9 mois 2025 CA 9 mois 2024 Poids dans le CA 2025

(en %) Variation

(en %) France 81,1 76,3 69,0% + 6,3% Europe (hors France) 5,9 4,8 5,0% + 22,3% Amérique 27,3 30,3 23,2% - 10,1% Asie-Pacifique 3,1 4,2 2,6% - 27,0% Reste du monde 0,1 0,2 0,1% - 34,0% Total 117,4 115,8 100% + 1,4%

Les écarts sont dus aux arrondis.

Le chiffres d’affaires réalisé en France (69% du CA) a progressé de 6,3%.

L’Europe hors France (5% du CA) voit son chiffre d’affaires fortement augmenter de +22,3%.

La zone Amérique (23,2% du CA) est en recul de -10,1% pénalisée notamment par la variation des taux de change et par un effet de base défavorable au troisième trimestre. De même, la zone Asie Pacifique (2,6% du CA) est en fort recul à -27%.

Par Business Unit

Business Unit Chiffre d’affaires

9 mois 2025

(M€) Poids dans

le CA 2025 (en %) Variation

(en %) Engineering



A périmètre et taux de change constants 60,7

60,7 51,7%

51,5% +8,2%

+8,3% Solutions



A périmètre et taux de change constants 56,7

57,2 48,3%

48,5% -5,0%

-4,2%

Les écarts sont dus aux arrondis

POINT D’ACTIVITES

BU Engineering, un T3 conforme à la bonne année 2025

La BU Engineering continue de tirer la croissance du groupe sur l’année (+8,2%).

Le secteur Défense poursuit sa forte progression (+40,8%) et bénéficie d’un secteur en plein développement. L’aviation d’affaires, en croissance de 3,6%, se développe grâce à nos expertises en Amérique du Nord, principalement au Canada. L’aviation commerciale en croissance de 4,8% est portée par la meilleure tenue des activités en France et en Allemagne.



Les efforts de diversification couplés à la bonne tenue de ses secteurs historiques permettent à la BU Engineering de performer tout au long l’année 2025.

BU Solutions, marque le pas, en attendant la reconstitution du carnet de commandes

La BU Solutions, en recul de 5% (-4,2% APTCC), continue d’être pénalisée par un effet de base défavorable ainsi qu’une variation des taux de change négatif.



Les activités Simulation sont en recul de 5,2% (-4% APTCC) sous l’effet de la baisse du secteur ferroviaire ainsi que la crise du secteur automobile.

La reconstitution en cours du carnet de commandes devrait commencer à produire des effets dès 2026 pour le secteur ferroviaire.

Les activités Equipements ont subi un effet de base défavorable qui perdure au T3 principalement sur les produits intérieurs d’avion en Amérique du Nord, à la suite de l’amélioration des processus industriels et du rattrapage des retards de livraison en 2024. Les plans de diversification des produits et de renforcement commercial en cours devraient porter leurs fruits en 2026.

L’augmentation des cadences de production sur les activités thermoplastiques voit son effet sur le chiffre d’affaires réduit par la variation du taux de change (+4 % ; +6,8 % ATCC).

Les activités Défense ont vu leur CA doubler depuis le début de l’année.

PERSPECTIVES

Le groupe affiche un chiffre d’affaires en légère croissance malgré le contexte économique et géopolitique complexe ainsi qu’une évolution défavorable des taux de change. Cette augmentation est permise par la bonne tenue de nos activités dans nos secteurs historiques ainsi que par le fort développement du secteur Défense en Europe.

En parallèle, les différents plans d’amélioration lancés en 2025 (diversification commerciale, opérationnelle, amélioration continue) porteront leurs fruits en 2026.

PROCHAIN COMMUNIQUE : chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025, le 28 janvier 2026 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

Pièce jointe