LECTRA : Mise à disposition du rapport d’activité du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2025

Mise à disposition du rapport d’activité du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2025

Paris, le 29 octobre 2025 - Lectra informe ses actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 221-4 IV du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, que le rapport sur l'activité et les comptes du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2025 établi par la société peut être consulté sur le site internet de Lectra : www.lectra.com.

Il est également disponible sur simple demande au siège social : 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris (email : relations.investisseurs@lectra.com ).

