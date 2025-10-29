LECTRA : Neuf premiers mois 2025 : des fondamentaux renforcés dans un environnement difficile

Neuf premiers mois 2025 : des fondamentaux renforcés dans un environnement difficile

Chiffre d’affaires : 383,1 millions d’euros (-2 %)*

Chiffre d’affaires récurrent (75% du total) : +2 %* dont +13 %* sur les contrats d’abonnements SaaS

EBITDA courant : 61,6 millions d’euros (-8 %)* avec une hausse maitrisée des frais généraux

Le ratio de sécurité (3) s’améliore et atteint 96 % pour les neuf mois 2025

s’améliore et atteint 96 % pour les neuf mois 2025 La situation incite toujours à la prudence, le Groupe se concentre sur l’avenir

(*) variations à données comparables





1er juillet – 30 septembre 1er janvier – 30 septembre 2025 2024 Variation 2025/2024 2025 2024 Variation 2025/2024 (en millions d'euros) Données réelles Données comparables(1) Données réelles Données comparables(1) Chiffre d’affaires 121,8 131,9 -8% -4% 383,1 394,2 -3% -2% ARR (2)(3) - - - - 92,7 88,9 4% 9% EBITDA Courant (3) 21,2 26,2 -19% -13% 61,6 68,5 -10% -8% Marge d'EBITDA courant 17,4% 19,9% -2,5 points -1,7 point 16,1% 17,4% -1,3 point -1,1 point Résultat Net 7,2 10,1 -29% - 18,3 21,2 -14% - Capitaux propres (2) - - - - 346,9 374,4 - - Trésorerie nette (+) / Endettement net (-) (2) - - - - -38,1 -20,6 - -

(1) A changes constants et périmètre comparable

(2) Au 30 septembre 2025 et au 31 décembre 2024

(3) La définition des indicateurs de performance figure dans l’information financière au 30 septembre 2025

Paris, le 29 octobre 2025. Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence

de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2025, qui n’ont pas fait l’objet d’une revue par les Commissaires aux comptes.

POURSUITE DES TENSIONS INTERNATIONALES

Alors que les premiers mois de l’année 2025 ont été marqués par l’escalade des tensions commerciales, les droits de douane sont devenus un instrument de pression dans des négociations internationales plus larges.

En effet, depuis juin, plusieurs accords bilatéraux et des exemptions diverses ont été annoncés avec les États-Unis et ont apaisé, pour un temps, les tensions commerciales sauf avec la Chine, l’Inde et le Mexique, trois pays importants pour le Groupe. Les discussions restent ouvertes, avec un délai prolongé pour finaliser des accords durables.

De surcroît, les mesures chinoises de durcissement des contrôles sur les terres rares, ont conduit à de nouvelles tensions avec les États-Unis qui ont annoncé le 13 octobre des droits de douane additionnels de 100% à l’encontre de la Chine.

Ainsi, à fin septembre 2025, les accords ne sont pas stabilisés, maintenant une situation très fragile.

Les impacts directs des droits de douane pour Lectra sont maitrisés

Comme annoncé en juillet, les exportations européennes ou chinoises d’équipements et de consommables et pièces vers les États-Unis représentent moins de 10 % du chiffre d’affaires de Lectra.

Le Groupe a procédé à plusieurs reprises à la modification de ses listes de prix pour répercuter l’impact des tarifs douaniers en Chine et aux États-Unis pour ls équipements, les consommables et pièces et les contrats de maintenance. Il a également procédé au réacheminement de certaines expéditions vers le Mexique et supprimé plusieurs produits secondaires des catalogues chinois et américain pour éviter les formalités douanières.

Les impacts indirects sont fortement liés à l’attentisme des clients

Que ce soit dans la mode, l’automobile ou l’ameublement, les droits de douane ont entraîné peu de distorsion concurrentielle ou de relocalisations industrielles à ce stade. Toutefois, des évolutions ne sont pas à exclure dans les prochains mois. En effet, les perturbations se poursuivent, et l’incertitude demeure, en particulier pour le Mexique, la Chine et l’Inde. De surcroît, une hausse des coûts d’importation pour les entreprises américaines et un risque lié à l’inflation induite par les droits de douane sont à craindre.

La nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement et leur pays d’origine reste d’actualité pour toutes les entreprises concernées. Cela pourrait, à moyen et long terme, impliquer des capacités de production additionnelles et constituer des opportunités commerciales pour Lectra.

2. TROISIÈME TRIMESTRE 2025

Malgré la poursuite de l’attentisme des clients, le troisième trimestre a enregistré une diminution des commandes de nouveaux systèmes moins marquée qu’au deuxième trimestre (-15 % à données comparables vs. -27 % au deuxième trimestre).

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025 baisse de 4 % à données comparables. Celui-ci intègre une progression de 2 % du chiffre d’affaires récurrent, tirée par les contrats récurrents en progression de 5 %, dont en particulier les abonnements SaaS qui confirment leur dynamique avec une croissance de 13 %.

L’EBITDA courant est de 21,2 millions d’euros, en baisse de 13 % soit une marge d’EBITDA courant de 17,4 %, en baisse de 1,7 point à données comparables par rapport au T3 2024.

Après la prise en compte d’une charge d’amortissements des actifs incorporels de 5,6 millions d’euros, le résultat opérationnel courant est en baisse de 21 % à données comparables, à 11,0 millions d’euros.

Le résultat net est de 7,2 millions d’euros, en baisse de 29 % à données réelles.

3. NEUF PREMIERS MOIS 2025

Pour permettre une meilleure analyse des résultats du Groupe, les comptes sont comparés à ceux publiés en 2024 qui consolidaient Launchmetrics à partir du 23 janvier (“à données réelles”) et, pour l’analyse des variations, aux comptes Proforma 2024 qui consolident Launchmetrics à partir du 1er janvier, exprimés à cours de change 2024 (“à données comparables”).

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2025 s’élève à 383,1 millions d’euros, en baisse de 2 %. Il se décompose en 97,2 millions d’euros de chiffre d’affaires non récurrent en baisse de 11 % et 285,9 millions de chiffre d’affaires récurrent (75 % du chiffre d’affaires total) en hausse de 2 % dont 66,0 millions d’euros de chiffre d’affaires des contrats d’abonnement SaaS (17 % du chiffre d’affaires, +13 %).

L’ARR au 30 septembre 2025 s’établit à 92,7 millions d’euros en progression de 9 % par rapport au niveau à fin 2024, démontrant ainsi la pertinence de la stratégie du Groupe.

La marge brute atteint 279,1 millions d’euros, stable par rapport aux neuf premiers mois 2024 avec un taux de marge brute de 72,9 % en hausse de 1,3 point, grâce au mix favorable des ventes et à un contrôle strict des coûts. Les fondamentaux du Groupe sont renforcés.

Le ratio de sécurité (couverture des frais fixes par la marge dégagée par l’activité récurrente) s’établit à 96 %, confirmant l’indéniable solidité du modèle d’affaires.

L’EBITDA courant est de 61,6 millions d’euros, en baisse de 8 % avec une marge d’EBITDA de 16,1 % en baisse de 1,2 point.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 30,2 millions d’euros, en baisse de 14 %.

Les produits et charges financiers représentent une charge nette de 4,5 millions d’euros et le résultat de change est négatif de 1,2 millions d’euros.

Après une charge d’impôts de 6,0 millions d’euros, le résultat net s’établit à 18,3 millions d’euros, en baisse de 14 %.

Le besoin en fonds de roulement au 30 septembre 2025 est négatif de 29,8 millions d'euros, un des points forts du modèle économique du Groupe. Le cash-flow libre courant est de 36,9 millions d’euros (49,9 millions d’euros en 2024). Au 30 septembre 2025, le bilan du Groupe demeure très solide : les capitaux propres s’établissent à 346,9 millions d’euros et l’endettement net à 38,1 millions d’euros après décaissements du rachat de de la deuxième tranche du capital de Launchmetrics (20,5 millions d’euros), du rachat de Glengo Turquie (1,7 millions d’euros) et du paiement des dividendes (15,2 millions d’euros) au cours du premier semestre.

4. BILAN DE LA FEUILLE DE ROUTE 2023-2025

Initiée en 2017, la stratégie Lectra 4.0 a pour objectif de positionner le Groupe d’ici à 2030 comme un acteur incontournable de l’Industrie 4.0 sur ses marchés sectoriels stratégiques : la mode, l’automobile, l’ameublement. Sa mise en œuvre s’est effectuée jusqu’à présent à travers trois feuilles de route stratégiques.

La première, couvrant la période 2017 à 2019, a permis de poser les fondamentaux essentiels au futur du Groupe et la seconde, déployée sur la période 2020-2022, a conféré au Groupe une nouvelle dimension – essentiellement à la suite de l’acquisition de Gerber en juin 2021.

Au cours de la troisième feuille de route, de 2023 à 2025, Lectra a franchi des étapes majeures dans la concrétisation de sa vision Lectra 4.0, portée par six priorités stratégiques : (1) Renforcer la mise en œuvre de bonnes pratiques éthiques, sociales, sociétales et environnementales en interne et pour ses clients, (2) Tirer profit de toutes les synergies résultant de l'acquisition de Gerber, (3) Accélérer la transition des ventes de logiciels vers le mode SaaS, (4) Accélérer la transformation du modèle d'engagement et de relation client du Groupe, (5) Poursuivre les opérations de croissance externe, (6) Préparer Lectra pour la période 2026-2030.

La feuille de route stratégique a été mise en œuvre avec rigueur et ambition. Elle a généré des résultats solides : un triplement du chiffre d’affaires SaaS, une résilience financière accrue et une intégration renforcée de la durabilité dans l’ensemble des opérations. Ces avancées ont été enrichies par des progrès significatifs dans d’autres domaines clés, tels que la transformation organisationnelle, l’innovation et l’orientation client.

L’évolution constante des indicateurs financiers de Lectra depuis 2023, soutenus par la croissance régulière des revenus récurrents et une gestion rigoureuse des coûts, ainsi que par le succès des acquisitions stratégiques et leur intégration réussie, illustrent la solidité des performances du Groupe. Malgré un contexte macroéconomique et géopolitique dégradé, le succès rencontré par les différentes offres de Lectra confirme la pertinence des choix stratégiques opérés depuis 2017.

Le bilan détaillé de la feuille de route 2023-2025 figure dans l’Information financière trimestrielle au 30 septembre 2025, publiée le 29 octobre 2025, à laquelle il convient de se référer.

5. PERSPECTIVES

2025 s’avère être une année inédite en termes d’environnement macroéconomique et géopolitique, ponctuée d’annonces successives depuis mars, qui ont entraîné une position d’attentisme de la part de la plupart des clients du Groupe, quel que soit le marché ou la région géographique.

Lectra a poursuivi sa stratégie, qui a démontré sa pertinence par le développement de son activité SaaS, malgré le contexte adverse.

En juillet 2025, le manque de visibilité a conduit le Groupe à ne pas réitérer ses objectifs annuels annoncés en février 2025. Aujourd’hui, la situation incite toujours à la prudence. Le Groupe ne peut donc s’engager sur des objectifs précis et se concentre sur l’avenir, en accélérant sa transformation pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront dans un environnement normalisé, tant en matière de croissance interne que de croissance externe.

Cette année clôture la dernière étape de sa feuille de route stratégique 2023-2025. Les ambitions du Groupe pour les trois prochaines années, dans la continuité de sa vision long terme, seront détaillées dans la feuille de route stratégique 2026-2028 qui sera présentée le 12 février 2026. Le Groupe s’appuiera sur la qualité de ses fondamentaux pour mener cette nouvelle étape de son développement.

Le rapport financier 2024 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d’administration et les états financiers des neuf premiers mois 2025 sont disponibles sur lectra.com. Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 seront publiés le 11 février 2026.







