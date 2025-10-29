RAMSAY SANTE : communiqué de mise à disposition du document d'enregistrement universel 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 29 octobre 2025

COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

Le Document d’enregistrement universel 2025 de Ramsay Générale de Santé a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au format ESEF (European Single Electronic Format) le mercredi 29 octobre 2025, sous le numéro D.25-0689.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; peut être consulté sur le site internet de Ramsay Santé: www.ramsaysante.fr, et sera prochainement disponible en version anglaise.

Le rapport du Comité de Mission est également disponible sur le site internet de la Société.

Le Document d’Enregistrement Universel est également disponible sur le site internet de l’AMF (http://www.amf-france.org)

Le Document d’Enregistrement Universel, établi pour l’exercice clos le 30 juin 2025, inclut notamment :

le rapport financier annuel et le rapport intégré,

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,

le rapport de gestion incluant notamment le rapport de durabilité, correspondant à la réglementation européenne CSRD,

les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires,

le rapport de certification des informations en matière de durabilité,

le descriptif du programme de rachat d’actions.

À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires. Avec 40 000 salariés et 10 000 praticiens, le groupe accueille 13 millions de patients chaque année dans 492 établissements répartis dans 5 pays (France, Suède, Norvège, Danemark, Italie).

En tant que Société à mission, Ramsay Santé couvre l’ensemble des parcours de soins en Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Soins Médicaux et de Réadaptation, Santé Mentale et Centres médicaux, vecteur d’un engagement constant en faveur de l’innovation permettant d’améliorer la santé de chacun et d’assurer un accès équitable et sécurisé à des soins de qualité.

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471

Site web : www.ramsaysante. fr

Relations avec les investisseurs / analystes Relations avec la presse

Clément Lafaix Brigitte Cachon

Tél. +33 1 87 86 21 52 Tél. +33 1 87 86 22 11

clement.lafaix@ramsaysante.fr brigitte.cachon@ramsaysante.fr

Pièce jointe