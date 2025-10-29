90% de los conductores de transporte de carga en Latam destaca el estrés como un factor de riesgo vial

BUENOS AIRES, Argentina, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La seguridad vial en América Latina enfrenta un nuevo desafío: la salud mental. De acuerdo con el Reporte de Seguridad Vial de 2025 de Geotab, líder global en soluciones Todo en Uno para la gestión de flotas (incluyendo telemática, video telemática, análisis de datos e inteligencia artificial), el 90% de los conductores y operadores de flota en la región considera que el estrés y la salud mental aumentan los riesgos al conducir, mientras que el 94% percibe que el riesgo de accidentes en carretera ha aumentado en los últimos cinco años.

El estudio, realizado junto con Endeavour Business Intelligence, reunió a más de 300 profesionales del transporte en México, Colombia, Chile y Argentina y ofrece una radiografía clara sobre cómo el estrés, la sobrecarga de trabajo y las condiciones de infraestructura influyen directamente en la seguridad y el desempeño de quienes mantienen en movimiento la economía de la región. Más de la mitad de los participantes (53%) reconoció que el estrés laboral impacta negativamente su desempeño al conducir, y uno de cada cuatro (26%) ha considerado dejar su trabajo en el último año por agotamiento o presión.

Los hallazgos revelan un fenómeno sistémico: el 43% de los conductores afirma sentir presión por priorizar la productividad sobre la seguridad, lo que agrava el estrés y aumenta la probabilidad de errores humanos. De hecho, uno de cada cuatro (25%) admitió exceder regularmente el límite de velocidad con el fin de cumplir sus tareas a tiempo, una práctica que eleva el riesgo de colisiones y refleja el impacto directo de la salud mental en la conducción.

Regionalmente, los conductores identifican una combinación de comportamientos que elevan la tensión al volante y ponen en riesgo la seguridad en las carreteras. El 55% mencionó a las motos, bicicletas y scooters manejados a alta velocidad y de forma irresponsable como uno de los principales peligros en carretera, seguido por el 60% que nota el uso de celular por parte de otros conductores como uno de los comportamientos más peligrosos.



Estos hallazgos reflejan un panorama donde la distracción, la velocidad y el estrés cotidiano en las distintas ciudades se combinan para crear un ambiente de conducción cada vez más desafiante en el país. Además, tomando en cuenta ese panorama, resulta lógico pensar que esta tensión se acentúe en grandes centros urbanos, donde la densidad vehicular, los tiempos de traslado y las condiciones del tránsito tienden a amplificar la fatiga y el estrés de los conductores.



“El crecimiento del sector transporte no puede medirse solo en productividad, sino en la capacidad de proteger a quienes lo hacen posible. Priorizar la seguridad es hoy una decisión estratégica que define el futuro del transporte en México y en toda Latinoamérica. Los conductores se enfrentan a un estrés laboral significativo, y cuidar de ellos es proteger su vida, la de terceros y el crecimiento continuo de una industria que mueve cada país”, señala Juan Cardona, vicepresidente Comercial de Geotab para Latinoamérica.



Futuro y oportunidades para el sector

El sector de transporte y logística tiene hoy la oportunidad de adoptar tecnologías que permitan aumentar la seguridad vial y la eficiencia operativa al mismo tiempo. Tener una visibilidad de las operaciones, los conductores y el estado de las flotas es esencial para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar una operación segura.

A nivel regional, el estudio evidenció que el 88% está dispuesto a adoptar nuevas tecnologías que mejoren su rendimiento y seguridad. En el informe se destacan soluciones como la video telemática, Asset Trackers y el entrenamiento a conductores, que al estar integradas en una única plataforma Todo en Uno permiten tener visibilidad total de las operaciones, permitiendo prevenir accidentes, optimizar procesos y mejorar el rendimiento de los conductores.

Con más de 300,000 suscripciones en Latinoamérica y más de 5 millones de conexiones a nivel global, Geotab impulsa la evolución hacia flotas más seguras, optimizadas y eficientes, integrando tecnología de punta, análisis de datos e inteligencia artificial. El estudio concluye que el futuro del transporte en México dependerá tanto de la capacidad para innovar tecnológicamente como de la voluntad de priorizar la seguridad de los conductores que mueven la economía nacional.

Para conocer más sobre los hallazgos de este análisis y descubrir cómo el bienestar de los conductores, la infraestructura y la adopción tecnológica están redefiniendo la seguridad vial en la región, te invitamos a registrarte en el webinar gratuito “El Impacto del Estrés Laboral en la Seguridad Vial en América Latina”, que se llevará a cabo el 6 de noviembre a las 10:00 a.m. (hora MX). Regístrate aquí

Sobre el estudio:

El Reporte de Seguridad Vial 2025 de Geotab analiza la relación entre estrés laboral, salud mental e infraestructura vial en América Latina. La investigación, realizada junto con Endeavour Business Intelligence, recopiló las percepciones de más de 300 conductores y operadores de flotas en México, Colombia, Chile y Argentina.



Acerca de Geotab

Geotab es líder mundial en soluciones de vehículos y activos conectados, lo que potencia la eficiencia y la gestión de flotas. Aprovechamos el análisis de datos avanzado y la IA para transformar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de la flota, lo que reduce los costos e impulsa la eficiencia. Con el respaldo de los mejores científicos e ingenieros de datos, prestamos servicios a más de 55,000 clientes de todo el mundo y procesamos 80,000 millones de puntos de datos diariamente a partir de más de 5 millones de suscripciones de vehículos. Geotab cuenta con la confianza de las organizaciones de la lista Fortune 500, con flotas medianas y las flotas del sector público más grandes del mundo, incluidas las del Gobierno Federal de los EE. UU. Comprometidos con la seguridad y la privacidad de los datos, contamos con las autorizaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, nuestro ecosistema de socios destacados y Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros listas para flotas. Este año celebramos 25 años de innovación. Obtén más información en www.geotab.com/es-latam/ , síguenos en LinkedIn o visita nuestro blog .

Contacto de prensa: jessicavergara@geotab.com