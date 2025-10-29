データボルトAI (Datavault AI)、APIメディア (API Media) を全額現金取引で買収

フィラデルフィア発, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN経由 – 特許取得済みのデータトークン化および収益化技術のリーダーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.) (NASDAQ: DVLT) は本日、APIメディアを本年12月に買収する正式契約を締結したことを発表した。APIの技術文化の強みと経験豊富なリーダーシップチームを活かし、データボルトAIとAPIはエンタープライズデータ活用を強化し、AIを活用した機能を拡張し、グローバル市場における新たな収益化機会を推進する。APIブランドは存続し、データボルトAIが開発・特許取得した特許機能および技術を取り入れることで事業運営を強化する。

ニュージャージー州に本社を置くAPIメディアは、大規模スポーツイベントおよびエンタープライズ顧客向けに革新的な音響・映像技術およびITサービスを提供する主要プロバイダーである。APIの顧客には、名声と人気を誇るスポーツ会場やイベントが含まれており、これは数十年にわたり培われた献身的で顧客第一の企業文化によって実現されている。

データボルトAIの最高経営責任者 (CEO) であるナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は次のように述べている。「この買収は、データボルト独自のデータ収益化エコシステムを拡大するという戦略における決定的な次の一歩となります。」 「APIメディアの象徴的なブランドと、マルチチャネル・エンゲージメント、データオーバーレイ統合、そして即時自動化における専門知識は、当社の中核プラットフォームを強化し、企業文化を豊かにし、検証済みトークン化データ資産を通じてエンタープライズ顧客に提供する価値を高めるでしょう。これは当社が望んでいた飛躍であり、切望していたチームです。まさに夢が実現しました。」

APIメディアの社長であるフランク・トマイノ (Frank Tomaino) は次のように述べている。「データボルトAIに加わることで、当社はAI、分析、そして安全なデータ収益化における最先端の機能を顧客に提供できるようになります。」 「データボルトAIの技術スタックは、企業が情報を管理・収益化する方法を変革し、透明性とコンプライアンスを維持しながら新たな収益源を創出します。私たちは協力して、インテリジェント・マーケティングとオーディエンス開発における新たな可能性を切り拓きます。」

APIメディアの最高経営責任者 (CEO) であるデービッド・リース (David Reese) は次のように付け加えている。「APIメディアの買収は、データボルトAIの成長軌道を加速させ、経常収益基盤を拡大するものです。」 「これにより、データ駆動型メディアおよびマーケティングにおける当社の存在感が強化され、トークン化データソリューションが求められる分野への展開が広がります。」

APIメディアの統合により、データボルトAIはデジタルメディア運用、オーディエンス・インテリジェンス、および収益分析における専門性を拡大し、エンタープライズデータ、広告、AI-as-a-Serviceの各分野で市場シェアの拡大を狙う体制を整える。この買収により、データボルトAIはデータ収益化、ブロックチェーントークン化、AIを活用した体験型イベントにおけるグローバルリーダーとしての役割が強化される。

データボルトについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンス・コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。本社はオレゴン州ビーバートンに所在する。データボルトAIに関する詳細は www.dvlt.ai を参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券関連法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。「予想する」、「予定する」、「見込む」、「継続する」などの単語、それらの変化形、および類似の将来または条件付きの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものである。このような将来の見通しに関する記述には、本プレスリリースにおける同社の事業機会および見通し、戦略、将来の収益予測、ライセンス施策、特許関連施策、ならびに特許技術の実装成功に関する記述が含まれており、これらは同社および経営陣が合理的と判断する推定および仮定に基づいているが、本質的に不確実性を伴うものである。読者におかれては、これらの将来の見通しに関する記述に過度な信頼を寄せないようご注意いただきたい。実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述により示唆された内容と大きく異なる可能性があり、これは以下を含むがそれに限定されないさまざまなリスクおよび不確実性に起因する。すなわち、同社が発行済みおよび許可通知を受けたすべての知的財産を適切に活用できるかどうかに関するリスク、取得した資産を用いて市場シェアを拡大できるかどうかに関するリスク、本プレスリリースで言及された各種特許によって新たな収益源を創出できるかどうかに関するリスク、同社の現在の流動性状況および継続的な事業運営を支えるための追加資金調達の必要性、一般的な市場、経済、その他の環境、継続企業としての存続可能性、NASDAQにおける普通株式の上場維持に関する能力、コスト管理および業務・予算計画の遂行能力、財務目標の達成能力、同社の技術をライセンシーが自社製品に実装する程度 (実装する場合) およびそのような実装のスケジュール、技術革新および知的財産に関連するリスク、ならびに米国証券取引委員会に提出された同社の届出書類により詳細に説明されているその他のリスクが含まれる。本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点で提供されているものであり、同社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事その他に基づいて本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も負わない。

コーポレート・コミュニケーション (Corporate Communications)

IBN

テキサス州オースティン

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 オフィス

Editor@InvestorBrandNetwork.com