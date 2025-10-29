Datavault AI, API Media를 전액 현금으로 인수

필라델피아, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN – 특허 기반 데이터 토큰화 및 수익화 기술 분야를 선도하는 Datavault AI Inc.(나스Inc. (LT)은 올해 12월 API Media를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 오늘 발표했다. API가 보유한 기술 중심의 조직 문화와 숙련된 리더십을 기반으로 Datavault AI와 API는 기업 데이터 활성화 역량을 강화하고, AI 기반 기능을 확장하며, 글로벌 시장 전반에서 새로운 수익 창출 기회를 창출할 예정이다. API 브랜드는 그대로 유지되며, Datavault AI가 개발 및 특허를 보유한 기술이 더해져 운영 역량이 한층 강화될 계획이다.

뉴저지에 본사를 둔 API Media는 주요 스포츠 이벤트 및 엔터프라이즈 고객을 대상으로 혁신적인 오디오 및 비주얼 기술, IT 서비스를 제공하는 선도 기업이다. API는 수십 년간 구축해 온 고객 최우선 문화 덕분에 세계적으로 명성이 높은 스포츠 경기장과 이벤트를 고객으로 두고 있다.

Datavault AI의 CEO인 “Nathaniel Bradley는 “이번 인수는 Datavault의 독자적인 데이터 수익화 생태계를 확대하려는 전략에 있어 결정적 다음 단계라 할 수 있다”며 “API Media의 상징적인 브랜드, 멀티채널 참여 역량, 데이터 오버레이 통합 기술, 신속한 자동화 역량은 우리의 핵심 플랫폼을 강화하고 문화적 경쟁력을 높이며 검증된 토큰화 데이터 자산을 통해 엔터프라이즈 고객에게 제공하는 가치를 향상시켜 줄 것”이라고 말했다. 이어 “우리가 꿈꿔온 도약이며, 우리가 가장 원하던 팀을 맞이하게 됐다. 말 그대로 꿈이 현실이 된 순간”이라고 덧붙였다.

API Media의 프랭크 토마이노(Frank Tomaino) 사장은 “Datavault AI와의 합류를 통해 고객들에게 AI, 분석, 보안 기반 데이터 수익화 분야에서 가장 앞선 역량을 제공할 수 있게 됐다”며 “Datavault의 기술 스택은 조직이 정보를 관리하고 수익화하는 방식을 혁신해 투명성과 규정 준수를 유지하면서 새로운 수익원을 창출한다. 함께 지능형 마케팅과 오디언스 개발에서 가능한 것의 기준을 다시 세울 것”이라고 말했다.

API Media의 CEO 데이비드 리스(David Reese)는 “이번 인수는 Datavault의 성장 궤도를 가속화하고 반복 수익 기반을 확대하는 데 기여한다”며 “데이터 기반 미디어와 마케팅 분야에서 입지를 강화하고, 토큰화 데이터 솔루션이 필요한 산업 영역으로 우리의 도달 범위를 확장하게 될 것”이라고 밝혔다.

API Media가 통합되면서 Datavault AI는 디지털 미디어 운영, 오디언스 인텔리전스, 수익 분석 역량을 한층 강화하게 됐다. 이에 따라 기업 데이터, 광고, AI-as-a-Service 분야에서 시장 점유율을 더욱 확대할 수 있는 기반을 갖추게 됐다. 이번 인수는 데이터 수익화, 블록체인 토큰화, AI 기반 경험형 이벤트 분야에서 Datavault의 글로벌 리더십을 다시 한 번 확고히 하는 계기가 될 전망이다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™ (나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 인공지능(AI)을 기반으로 한 데이터 경험, 자산 평가 및 수익화 분야를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향과 데이터 과학 두 부문에서 협업 중심의 포괄적인 솔루션을 제공한다. 데이터볼트 AI의 음향과학(Acoustic Science) 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 비롯해 업계 최초의 기초 공간 및 다채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있으며, 오디오 타이밍, 동기화 및 다채널 간섭 제거에 관한 지식재산(IP)을 포함한다. 데이터과학(Data Science) 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 힘을 활용해 체험형 데이터 인식, 평가 및 안전한 수익화 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 기반 플랫폼은 스포츠 및 엔터테인먼트, 이벤트 및 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업 분야를 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선싱을 포함한 종합 솔루션을 지원한다. 정보 데이터 교환(Information Data Exchange®, IDE)은 물리적 실물 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 초상권·이름·이미지(Name, Image, Likeness, NIL) 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰성을 갖춘 책임 있는 AI 생태계를 조성한다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤 구성이 가능하며, 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정교한 분석 및 데이터 관리, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 제공한다. 본사는 미국 오리건주 비버튼(Beaverton, OR)에 있으며, 자세한 내용은 www.dvlt.ai 에서 확인할 수 있다.

미래예측진술

이 보도자료에는 1995년 제정된 「미국 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」 및 기타 증권 관련 법률의 개정 규정에 따른 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. “기대한다(expect)”, “~할 것이다(will)”, “예상한다(anticipates)”, “지속한다(continues)” 등의 단어와 그 변형 또는 유사한 미래지향적·조건적 표현은 이러한 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 본 보도자료에 포함된 당사의 사업 기회와 전망, 전략, 향후 매출 기대, 라이선스 사업, 특허 관련 계획, 그리고 특허 기술의 성공적 실행에 대한 진술은 당사 및 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과 가정에 근거하고 있으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 유의해야 한다. 실제 결과는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 미래예측진술에서 나타난 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 여기에는 다음과 같은 위험이 포함되지만 이에 한정되지는 않는다. 즉 발행 및 승인된 모든 지식재산권(IP)을 성공적으로 활용할 수 있는 능력, 인수한 자산을 효과적으로 활용하여 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력, 본 보도자료에 언급된 다양한 특허를 통해 새로운 수익원을 창출할 수 있는 능력, 현재의 유동성 및 지속적인 운영을 위한 추가 자금 조달 필요성, 일반적인 시장, 경제 및 기타 환경 요인, 계속기업(going concern)으로서의 존속 능력, 자사 보통주의 나스닥 상장 유지 능력, 비용 관리 및 운영·예산 계획의 실행 능력, 재무 목표 달성 능력, 라이선스 보유자가 당사 기술을 실제 제품에 적용할 정도 및 그 일정, 기술 혁신 및 지식재산권 관련 위험 등이다. 이러한 위험 요인은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 당사의 공시 서류에서 보다 자세히 설명되어 있다. 본 보도자료의 정보는 발표일 기준으로만 제공되며, 법률상 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 정보나 향후 사건 또는 기타 사유로 인해 이 자료에 포함된 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.

