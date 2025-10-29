Datavault AI Mengambil Alih API Media dalam Semua Transaksi Tunai

PHILADELPHIA, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN – Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), peneraju teknologi tokenisasi dan pengewangan data terpaten, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian pengambilalihan muktamad untuk mengambil alih API Media pada bulan Disember tahun ini. Melalui kekuatan budaya teknologi API serta pasukan kepimpinan yang berpengalaman, Datavault AI dan API akan meningkatkan pengaktifan data perusahaan, mengembangkan keupayaan berasaskan AI dan memacu peluang pengewangan baharu merentasi pasaran global. Jenama API akan kekal dan operasi akan dipertingkatkan dengan penambahan keupayaan serta teknologi terpaten yang dibangunkan dan dipatenkan oleh Datavault AI.

API Media, yang beribu pejabat di New Jersey, merupakan penyedia terkemuka bagi teknologi audio dan visual inovatif serta perkhidmatan IT untuk acara sukan besar dan juga pelanggan perusahaan. Pelanggan API termasuklah beberapa tempat dan acara sukan yang paling berprestij dan dicari-cari, yang dijayakan melalui budaya berdedikasi serta mengutamakan pelanggan yang dipupuk selama beberapa dekad,

“Pengambilalihan ini menandakan langkah penting seterusnya dalam strategi kami untuk meluaskan ekosistem pengewangan data proprietari Datavault,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Jenama ikonik dan kepakaran API Media dalam penglibatan berbilang saluran, integrasi tindanan data dan automasi masa nyata akan mengukuhkan platform teras, memperkayakan budaya dan meningkatkan nilai yang kami berikan kepada pelanggan perusahaan melalui aset data yang disahkan serta ditokenkan. Ini merupakan satu lonjakan ke hadapan yang kami inginkan dan inilah pasukan yang kami dambakan. Ia adalah mimpi yang menjadi kenyataan.”

“Menyertai Datavault AI membolehkan kami memberikan pelanggan kami keupayaan paling canggih dalam AI, analitik dan pengewangan data yang selamat,” kata Frank Tomaino, Presiden API Media. “Tindanan teknologi Datavault mengubah cara organisasi mengurus dan menjana wang daripada maklumat—mewujudkan aliran pendapatan baharu sambil mengekalkan ketelusan dan pematuhan. Bersama-sama, kita akan mentakrifkan semula apa yang mungkin dalam pemasaran pintar dan pembangunan audiens.”

“Pengambilalihan API Media mempercepatkan trajektori pertumbuhan Datavault serta meluaskan asas pendapatan berulang kami”, tambah David Reese, Ketua Pegawai Eksekutif API Media. “Ia mengukuhkan kehadiran kami dalam media dan pemasaran berasaskan data sambil meluaskan jangkauan kami ke dalam sektor yang bersedia untuk menerima penyelesaian data bertoken.”

Dengan penyepaduan API Media, Datavault AI memperoleh kepakaran yang diperluas dalam operasi media digital, risikan audiens dan analitik pendapatan—menempatkan syarikat untuk menguasai peningkatan bahagian pasaran merentasi data perusahaan, pengiklanan serta ufuk AI-sebagai-Perkhidmatan. Pengambilalihan ini memperkukuh peranan Datavault sebagai peneraju global dalam pengewangan data, tokenisasi rantai blok serta penganjuran acara berpengalaman yang didayakan oleh AI.

Perihal Datavault

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) menerajui pengalaman data berasaskan AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Beaverton, Oregon. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Kenyataan Prospektif

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995, sebagaimana yang telah dipinda serta undang-undang sekuriti lain. Perkataan seperti “menjangkakan,” “akan,” “mengantisipasi,” “menganggarkan” dan variasi perkataan seumpamanya serta ungkapan bersifat masa depan atau bersyarat adalah bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan tersebut. Kenyataan sedemikian, termasuk kenyataan dalam siaran ini mengenai peluang dan prospek perniagaan kami, strategi, jangkaan hasil masa depan, inisiatif pelesenan, inisiatif paten serta pelaksanaan teknologi yang dipatenkan secara berjaya, adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh kami dan pihak pengurusan kami, secara semula jadi adalah tidak pasti. Pembaca diberi amaran supaya tidak meletakkan kebergantungan yang tidak wajar pada kenyataan pandang ke hadapan ini. Hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada yang dinyatakan dalam kenyataan ini disebabkan oleh pelbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada: keupayaan kami untuk menggunakan sepenuhnya harta intelek yang telah dikeluarkan dan diberikan Notis Kebenaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk memanfaatkan aset yang diperoleh bagi meningkatkan pegangan pasaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk membuka aliran hasil baharu hasil daripada pelbagai paten yang disebut dalam siaran ini; kedudukan kecairan semasa kami dan keperluan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan bagi menyokong operasi berterusan; keadaan pasaran, ekonomi dan lain-lain secara umum; keupayaan kami untuk terus beroperasi; keupayaan kami untuk mengekalkan penyenaraian saham biasa kami di Nasdaq; keupayaan kami untuk mengurus kos dan melaksanakan pelan operasi serta bajet kami; keupayaan kami untuk mencapai matlamat kewangan kami; sejauh mana pelesen kami melaksanakan teknologi kami dalam produk mereka, jika ada; garis masa untuk pelaksanaan tersebut; risiko berkaitan inovasi teknologi dan harta intelek; dan risiko lain seperti yang dihuraikan sepenuhnya dalam pemfailan kami dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Maklumat dalam siaran akhbar ini disediakan hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dikeluarkan dan kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam komunikasi ini berdasarkan maklumat baharu, peristiwa akan datang atau sebaliknya kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.

Komunikasi Korporat

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Pejabat

Editor@InvestorBrandNetwork.com