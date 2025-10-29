Datavault AI 全现金收购 API Media

费城, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 据 IBN 报道，专利数据代币化与货币化技术领军企业 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今日宣布已签署最终收购协议，计划于今年 12 月完成对 API Media 的收购。凭借 API 强大的技术文化与经验丰富的领导团队，Datavault AI 将与其携手，共同提升企业数据激活能力，拓展 AI 赋能功能，并在全球市场开拓新的盈利机会。此次收购将保留 API 品牌，并通过整合 Datavault AI 研发并获专利的专有功能与技术，实现运营能力的全面提升。

API Media 总部位于新泽西州，是一家面向大型体育赛事和企业客户的创新音视频技术及 IT 服务的领先供应商。API 的客户群体涵盖众多最负盛名且备受瞩目的体育场馆与赛事，这得益于其数十年来培育的专注敬业、以客户为先的企业文化。

Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“此次收购标志着我们在扩展 Datavault 专有数据货币化生态系统战略中迈出的关键一步。API Media 的标志性品牌及其在多渠道互动、数据叠加集成和关键时刻即时自动化方面的专业能力，将强化我们的核心平台，丰富企业文化，并通过认证代币化数据资产，助力我们为企业客户创造更大价值。此举不仅实现了我们期待已久的重大突破，更汇聚了我们梦寐以求的顶尖团队。此次收购实为梦想成真。”

API Media 总裁 Frank Tomaino 表示：“加入 Datavault AI 后，我们将能够为客户提供最先进的 AI 技术、数据分析能力以及安全的数据货币化解决方案。Datavault 的技术架构正在重塑企业管理与变现信息资产的方式——在确保透明与合规的前提下，开辟全新的收入渠道。携手共进，我们将重新定义智能营销与受众拓展的可能性。”

API Media 首席执行官 David Reese 补充道：“收购 API Media 将加速 Datavault 的成长轨迹，并拓宽我们的经常性收入基础。这将强化我们在数据驱动型媒体与营销领域的影响力，同时推动我们拓展至对代币化数据解决方案需求旺盛的行业。”

通过整合 API Media，Datavault AI 在数字媒体运营、受众智能和收益分析领域的专业能力得到进一步强化，使公司能够在企业数据、广告以及 AI 即服务等垂直领域抢占更大市场份额。此次收购巩固了 Datavault 在全球数据货币化、区块链代币化及 AI 驱动沉浸式活动领域的领导地位。

关于 Datavault

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正在引领 Web 3.0 环境下人工智能驱动的数据体验、估值与变现的前沿创新。该公司基于云端的平台以声学科学与数据科学两大部门的协作为核心，提供全方位解决方案。Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。公司总部位于俄勒冈州比弗顿。如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai。

前瞻性陈述

本新闻稿包含依据经修订的 “1995 年美国私人证券诉讼改革法案” 及其他证券法律所界定的“前瞻性陈述”。诸如“预计”、“将会”、“预测”、“估计”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述，包括有关我们的商业机会与发展前景、战略、未来收入预期、许可计划、专利计划以及专利技术成功实施的陈述，均基于我们及管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计和假设。敬请读者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。实际结果可能因多种风险和不确定性因素而与上述前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们能否成功运用已获授权及公告的全部知识产权；能否有效利用所收购资产以扩大市场份额；能否基于本新闻稿提及的专利开辟新的收入来源；当前流动性状况及持续经营所需的额外融资需求；整体市场、经济及其他环境因素；持续经营能力；维持普通股在 Nasdaq 上市的能力；成本管控与执行运营及预算计划的能力；实现财务目标的能力；被许可方是否及在何种程度上将我们的技术应用于其产品，以及此类应用的时间进度；与技术创新及知识产权相关的风险；以及我们在递交美国证券交易委员会文件中更为详尽披露的其他风险。本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日有效，除非法律另有规定，我们无义务基于新的信息、未来事件或其他原因更新其中的前瞻性陈述。

