Datavault AI 以全現金交易收購 API Media

費城, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 專利數據代幣化及盈利化技術領域的先驅 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今天宣佈已達成最終收購協議，將於今年 12 月收購 API Media。透過 API 強大的科技文化底蘊及經驗豐富的領導團隊，Datavault AI 與 API 將提升企業數據啟動效能、擴展人工智能 (AI) 驅動能力，並推動全球市場的新盈利化商機。API 品牌將維持不變，並透過引入 Datavault AI 研發和擁有的專利能力及技術，進一步提升營運效能。

API Media 總部位於新澤西州，是為大型體育活動及企業客戶提供創新影音技術及資訊科技 (IT) 服務的尖端供應商。API 的客戶包括多個極具聲望且備受矚目的體育場地及賽事，這方面實在有賴數十年來所累積的專注服務及以客戶為先的文化。

Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 表示：「是次收購象徵我們拓展 Datavault 專有數據盈利化生態系統的策略邁出了決定性的一步。API Media 的標誌性品牌及其在多渠道參與、數據疊加整合及關鍵實時自動化領域的專業知識，將會加強我們的核心平台、豐富企業文化底蘊，並透過經驗證的代幣化數據資產為企業客戶提升價值。這是我們期待已久的飛躍突破，更是我們夢寐以求的團隊， 可謂圓夢之舉。」

API Media 董事長 Frank Tomaino 說道：「加入 Datavault AI 後，我們得以為客戶帶來最先進的 AI、分析及安全數據盈利化能力。Datavault 的科技堆疊徹底改變機構資訊管理和盈利化的方式，在維持透明度和合規性的之餘，開創全新的收入來源。讓我們同心協力，改寫智能營銷和受眾開發的無限可能。」

API Media 行政總裁 David Reese 補充道：「收購 API Media 將加快 Datavault 的發展進程，並擴大我們的經常性收入根基。此舉將鞏固我們在數據驅動媒體及營銷領域的影響力，並將業務範圍擴展至準備採用代幣化數據解決方案的行業。」

透過整合 API Media，Datavault AI 成功擴展在數碼媒體營運、受眾情報及收益分析方面的專業實力，此舉有助公司於企業數據、廣告及 AI 即服務垂直領域爭取更大的市場佔有率。此收購鞏固 Datavault 在數據盈利化、區塊鏈代幣化及 AI 體驗活動領域的全球領導地位。

關於 Datavault

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及資產盈利化發展。該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能 (AI) 發展。Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。公司總部位於俄勒岡州比弗頓。有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

前瞻性陳述

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》（經修訂）及其他證券法律中所界定的「前瞻性陳述」。「預期」、「將會」、「預計」、「持續」等詞彙及其變化形式與類似未來或條件性表述，均用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述，包括本文中有關我方業務機會與前景、策略、未來收入預期、授權計劃、專利計劃及專利技術的成功執行，均基於估計及假設，儘管我們及管理層認為合理，但本質上存在不確定性。謹此提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。實際結果可能因以下各項風險及不確定性（包括但不限於以下因素）而與前瞻性陳述所示存在重大出入：我們成功運用所有已發出並取得允許通知的知識產權的能力；關於我們能否利用收購所得資產來成功擴大市場份額的風險；我們能夠藉本新聞稿所提及各項專利開闢新收益來源的風險；我們目前的流動性狀況，以及為支援持續營運而獲取額外資金的需要；整體市場、經濟及其他狀況；我們持續經營的能力；我們維持普通股於 Nasdaq 上市的能力；我們控制成本和實行營運及預算計劃的能力；我們達成財務目標的能力；獲授權方將我方技術應用於其產品的程度（如有）；任何此類實施的時間表；技術創新及知識產權的相關風險，以及我們提交予美國證券交易委員會的文件中更詳盡說明的其他風險。本新聞稿資訊僅截至發佈當日，除法律規定外，我們概無義務基於新資訊、未來事件或其他情況而更新本文所載的前瞻性陳述。

企業傳訊

IBN

德州奧斯汀

www.InvestorBrandNetwork.com

辦事處電話：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com