Nature’s Miracle Menyerahkan Lisensi Royalti Sebesar 35% dan Lisensi Teknologi Global Senilai Jutaan Dolar kepada Datavault AI

Lebih jauh lagi, Perusahaan Memonetisasi datanya melalui ADIO® suara dan Platform Data Vault® berpaten beranggotakan agen yang terdepan di industri, DataScore® dan DataValue®, yang kini secara eksklusif akan mendukung Kredit Karbon Nature’s Miracle, Melakukan Tokenisasi Prakarsa RWA, dan pemberian kredensial blockchain VerifyU™

Nature’s Miracle memperkuat komitmennya terhadap ekonomi hijau dan kepentingan antargenerasi terkait energi terbarukan dan udara bersih, pasokan air dan makanan dengan fokus pada wilayah Hong Kong dan Lingkar Pasifik

Nature’s Miracle Berfokus pada Kekuatan Matahari melalui Tokenisasi Kredit Karbon Berbasis Blockchain & Prakarsa Blockchain Hijau bersama Solusi Berfokus XRP untuk Perusahaan

Tandem Berfokus pada Produksi ARR Annual Recurring Revenue dan Memasuki Pasar untuk International Elements Exchange yang akan datang

PHILADELPHIA, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), pemimpin dalam tokenisasi data berpaten dan teknologi monetisasi, hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian pemberian lisensi definitif dengan Nature’s Miracle Holding Inc. (OTCQB: NMHI), perusahaan pertanian berkelanjutan dan teknologi lingkungan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Nature’s Miracle akan melisensikan Sistem Tokenisasi Kredit Karbon berpaten Datavault AI, sehingga pihaknya mampu mengembangkan, mendistribusikan, dan memasarkan solusi kredit karbon yang didukung blockchain di seluruh dunia.

Perjanjian ini memberi Nature’s Miracle hak global untuk mengintegrasikan kekayaan intelektual berhak milik Datavault AI, termasuk patennya seputar tokenisasi kredit karbon yang aman pada infrastruktur blockchain yang telah diterbitkan dan menunggu persetujuan, ke dalam platform teknologi lingkungannya. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Datavault AI akan menerima biaya lisensi yang tidak dapat dikembalikan sebesar $2 juta dan 35 persen royalti pada semua pendapatan kotor yang dihasilkan melalui teknologi berlisensi tersebut.

“Perjanjian ini menjadi pencapaian besar dalam strategi berkelanjutan Datavault AI untuk memasarkan portofolio paten kami di berbagai industri dengan pertumbuhan tinggi, seperti keberlanjutan dan pasar karbon,” terang Nathaniel Bradley, CEO Datavault AI. “Dengan melisensikan sistem tokenisasi kredit karbon kami kepada Nature’s Miracle, kami merangkul mitra yang memanfaatkan keahlian teknologi lingkungan inovatif dan berkelanjutannya untuk mempercepat pengadopsian blockchain untuk pasar karbon yang terverifikasi.”

Kemitraan ini menempatkan kedua perusahaan di garis depan ekonomi karbon digital yang berkembang dengan menyediakan metode verifikasi serta perdagangan kredit karbon yang terukur, transparan, dan tahan terhadap penipuan. Nature’s Miracle bermaksud untuk mengintegrasikan teknologi berlisensi tersebut ke dalam platform manajemen pertanian dan lingkungannya, sehingga meningkatkan ketertelusuran dan akuntabilitas dalam pelaporan berkelanjutan.

Menyangkut transaksi tersebut, James Li, CEO Nature’s Miracle Holding, menjelaskan: “Kolaborasi dengan Datavault AI membuat kami mampu memanfaatkan infrastruktur blockchain berpaten dan terbukti untuk memvalidasi dan memonetisasi penyeimbangan karbon dengan keamanan dan efisiensi yang tak tertandingi. Kami baru-baru ini membuka kantor di Taipei dan Tokyo, yang sama-sama memiliki komunitas tokenisasi institusional dan dukungan pemerintah yang kuat. Kolaborasi ini merupakan langkah strategis yang memperluas dampak lingkungan kami dan posisi Nature’s Miracle sebagai pemimpin teknologi dalam ekosistem kredit karbon, khususnya di Asia.”

Kekayaan intelektual Perusahaan berlisensi meliputi paten A.S. dan internasional yang berkaitan dengan teknologi tokenisasi kredit karbon (U.S. Application No. 17/874,069; PCT/US22/75985; Continuation No. 19/356,940). Lisensi ini berlaku di seluruh dunia selama paten berlaku pada tingkat royalti yang disetujui.

Transaksi ini mempertegas perluasan model pendapatan Datavault AI yang didasarkan pada kerangka monetisasi data berhak miliknya ADIO®, pemberian kredensial identitas VerifyU™, dan teknologi tokenisasi blockchain – semua dirancang untuk mengonversi aset dan aliran data dunia nyata menjadi instrumen digital yang aman dan dapat diperdagangkan.

Tentang Datavault

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) unggul dalam pengalaman data berbasis AI, valuasi, dan monetisasi aset dalam lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan berbagai solusi komprehensif dengan fokus pada kolaborasi dalam Divisi Ilmu Akustika dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustika Datavault AI meliputi teknologi berpaten WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multisaluran dan spasial dasar pertama di industri dengan KI yang mencakup timing audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multisaluran. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kecanggihan Web 3.0 dan komputasi berkinerja tinggi untuk menyediakan solusi untuk persepsi data berbasis pengalaman, valuasi, dan monetisasi aman. Platform berbasis cloud Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, yang meliputi pemberian lisensi perangkat lunak HPC untuk olahraga & hiburan, acara & tempat acara, bioteknologi, edukasi, teknologi finansial, real estat, perawatan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) mewujudkan Kembaran Digital, pelisensian nama, gambar, dan kemiripan (NIL) dengan melampirkan objek yang ada di dunia nyata secara aman ke objek metadata yang tidak dapat diubah, sehingga menumbuhkan AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran, dan pemantauan periklanan. Perusahaan ini berkantor pusat di Beaverton, OR. Pelajari selengkapnya tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Tentang Nature’s Miracle Holding Inc.

Nature’s Miracle Holding Inc. (OTCQB: NMHI) (www.nature-miracle.com) adalah perusahaan teknologi pertanian dan lingkungan yang terintegrasi secara vertikal yang menyediakan berbagai solusi berkelanjutan untuk pertanian dalam ruangan, energi terbarukan, dan manajemen lingkungan. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan ekosistem yang berpusat pada XRP, yang meliputi Digital Treasury Program, tokenisasi kredit karbon, stablecoin, dll.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini mengandung “pernyataan berwawasan ke depan” yang mematuhi Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya. Kata-kata seperti “expect/mengharapkan”, “will/akan,” “anticipates/mengantisipasi”, “continues/melanjutkan”, dan variasi dari kata-kata tersebut serta pernyataan masa depan atau kondisional serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut, termasuk pernyataan yang terkandung dalam siaran pers ini terkait peluang dan prospek bisnis, strategi, perkiraan pendapatan masa depan, prakarsa pemberian lisensi, prakarsa paten, serta keberhasilan penerapan teknologi berpaten, perlu didasarkan pada perkiraan dan asumsi yang pada dasarnya tidak pasti, meskipun dianggap wajar oleh kami dan manajemen kami. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan. Hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diindikasikan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini dikarenakan berbagai risiko dan ketidakpastian yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal berikut: kemampuan kami untuk berhasil memanfaatkan semua kekayaan intelektual yang telah diterbitkan dan diberikan Pemberitahuan Persetujuan; risiko terkait kemampuan kami untuk memanfaatkan aset yang kami peroleh untuk berhasil mengembangkan pangsa pasar kami; risiko terkait kemampuan kami untuk membuka aliran pendapatan baru sebagai hasil dari berbagai paten yang disebutkan dalam siaran pers ini; posisi likuiditas kami saat ini dan keperluan untuk memperoleh pendanaan tambahan untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung; pasar umum, ekonomi, dan kondisi lainnya; kemampuan kami untuk melanjutkan kelangsungan usaha; kemampuan kami untuk mempertahankan daftar saham umum kami di Nasdaq; kemampuan kami untuk mengelola biaya dan melaksanakan rencana operasi dan anggaran kami; kemampuan kami untuk mencapai sasaran keuangan kami; sejauh mana pemegang lisensi kami menerapkan teknologi kami dalam produknya, jika memang dilakukan; waktu penerapan tersebut; risiko terkait inovasi teknologi dan kekayaan intelektual, dan risiko lainnya sebagaimana dijelaskan lebih terperinci dalam pengajuan kami kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Informasi dalam siaran pers ini disajikan berdasarkan fakta per tanggal siaran pers ini dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam komunikasi ini terkait informasi baru, kejadian di masa mendatang, atau lainnya, kecuali diwajibkan oleh hukum.

