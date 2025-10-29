ネイチャーズ・ミラクル (Nature’s Miracle)、数百万ドル規模のグローバル技術ライセンス契約に基づき、データボルトAI (Datavault AI) から35％のロイヤルティでライセンス取得

同社は、業界をリードするDataScore®およびDataValue®エージェントを搭載したサウンドADIO®および特許取得済みのData Vault®プラットフォームを活用し、自社データのさらなる収益化を進めている。これらの技術は今後、ネイチャーズ・ミラクルのカーボンクレジット、トークン化RWAイニシアチブおよびVerifyU™ブロックチェーン認証を独占的に支える

ネイチャーズ・ミラクルは、香港と環太平洋地域に重点を置き、グリーン経済と再生可能エネルギー、クリーンな空気、水、食糧供給の世代的な重要性への取り組みを一層強化している

ネイチャーズ・ミラクルは、XRPを中心としたエンタープライズ向けソリューションを備えたブロックチェーンベースのカーボンクレジットトークン化およびグリーン・ブロックチェーン・イニシアチブを通じて、太陽の力に焦点を当てている

両社は、年間経常収益 (ARR) の創出と今後立ち上げ予定のインターナショナル・エレメンツ・エクスチェンジ (International Elements Exchange) の市場参入に注力している

フィラデルフィア発, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 特許取得済みのデータトークン化および収益化技術のリーダーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.) (NASDAQ: DVLT) は本日、持続可能な農業および環境テクノロジー企業であるネイチャーズ・ミラクル・ホールディング (Nature’s Miracle Holding Inc.) (OTCQB: NMHI) と正式なライセンス契約を締結したことを発表した。

本契約に基づき、ネイチャーズ・ミラクルはデータボルトAIの特許取得済みカーボンクレジットトークン化システムをライセンス供与され、ブロックチェーンを活用したカーボンクレジットソリューションを世界中で開発、流通、商業化することが可能となる。

本契約により、ネイチャーズ・ミラクルは、ブロックチェーン基盤上でカーボンクレジットを安全にトークン化する特許および出願中特許を含む、データボルトAIの独自の知的財産を同社の環境技術プラットフォームに統合する世界的な権利を取得する。 契約の一環として、データボルトAIは200万米ドル (約2億9,566万円) の返金不可のライセンス料およびライセンス技術によって得られる総収益の35％のロイヤルティを受け取る。

データボルトAIの最高経営責任者 (CEO) であるナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は次のように述べている。「この契約は、サステナビリティやカーボン市場といった高成長産業において当社の特許ポートフォリオを商業化するというデータボルトAIの継続的な戦略における重要な節目となります。」 「当社のカーボンクレジットトークン化システムをネイチャーズ・ミラクルにライセンス供与することで、革新的かつ持続可能な環境技術の専門知識を活かし、検証済み炭素市場においてブロックチェーン導入を加速させているパートナーと連携することになります。」

この提携により、両社はスケーラブルで、透明性が高く、不正防止機能を備えたカーボンクレジットの検証・取引方法を提供することで、台頭するデジタル・カーボン経済の最前線に立つこととなる。 ネイチャーズ・ミラクルは、ライセンス供与を受けた技術を自社の農業および環境管理プラットフォームに統合し、サステナビリティ報告におけるトレーサビリティと説明責任を強化する予定である。

ネイチャーズ・ミラクル・ホールディングの最高経営責任者 (CEO) であるジェームズ・リー (James Li) は次のように述べている。「データボルトAIとのこの協業により、実績のある特許取得済みのブロックチェーン基盤を活用して、比類のないセキュリティと効率性でカーボンオフセットを検証・収益化できるようになります。 当社は最近、台北と東京にオフィスを開設しました。両都市は強力な機関投資家によるトークン化コミュニティと政府の支援を備えています。 この協業は、当社の環境への影響を拡大し、とりわけアジアにおいてネイチャーズ・ミラクルをカーボンクレジット・エコシステムの技術的リーダーとして位置づける戦略的な一歩です。」

ライセンス対象となる同社の知的財産には、カーボンクレジットトークン化技術に関する米国および国際特許 (米国出願番号17/874,069、PCT/US22/75985、継続出願番号19/356,940) が含まれる。 このライセンスは、特許の有効期間中、合意されたロイヤルティ率で世界中で有効である。

今回の取引は、データボルトAIの独自のADIO®データ収益化フレームワーク、VerifyU™ID認証、ブロックチェーントークン化技術に基づく拡大する収益モデルを強調するものであり、これらはすべて実世界資産およびデータストリームを安全かつ取引可能なデジタル商品へと転換するために設計されている。

データボルトについて

データボルトAI (Datavault AITM) (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0 環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0 および高性能コンピューティング (HPC) の力を活用し、体験型データ知覚、価値評価および安全な収益化のためのソリューションを提供している。 データボルトAIのクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ＆エンターテインメント、イベント＆会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータオブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインおよび名前・画像・肖像 (name, image and likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) による自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 同社の本社はオレゴン州ビーバートンに所在する。 データボルトAIの詳細についてはwww.dvlt.aiを参照されたい。

ネイチャーズ・ミラクル・ホールディングについて

ネイチャーズ・ミラクル・ホールディング (OTCQB: NMHI) (www.nature-miracle.com) は、屋内農業、再生可能エネルギー、環境管理のための持続可能なソリューションを提供する垂直統合型の農業および環境テクノロジー企業である。 同社は、デジタル・トレジャリー・プログラム、カーボンクレジットトークン化、ステーブルコインなどを含むXRP中心のエコシステムの開発に注力している。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) (改正を含む) およびその他の証券関連法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。 「予想する」、「予定する」、「見込む」、「継続する」などの単語、それらの変化形、および類似の将来または条件付きの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものである。 このような将来の見通しに関する記述には、本プレスリリースにおける同社の事業機会および見通し、戦略、将来の収益予測、ライセンス施策、特許関連施策、ならびに特許技術の実装成功に関する記述が含まれており、これらは同社および経営陣が合理的と判断する推定および仮定に基づいているが、本質的に不確実性を伴うものである。 読者におかれては、これらの将来の見通しに関する記述に過度に信頼を置かないよう注意されたい。 実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述で示された内容とは大きく異なる可能性があり、これは以下を含むがそれに限定されないさまざまなリスクおよび不確実性に起因する。すなわち、同社が発行済みおよび認可済みのすべての知的財産を適切に活用できるかどうか、取得した資産を活用して市場シェアを拡大できるかどうかに関するリスク、本プレスリリースで言及された各種特許によって新たな収益源を創出できるかどうかに関するリスク、同社の現在の流動性状況および継続的な事業運営を支えるための追加資金調達の必要性、一般的な市場、経済、その他の環境、継続企業としての存続能力、NASDAQにおける普通株式の上場維持に関する能力、コスト管理および業務・予算計画の遂行能力、財務目標の達成能力、同社の技術をライセンシーが自社製品に実装する程度 (実装する場合) およびそのような実装のスケジュール、技術革新および知的財産に関連するリスク、ならびに米国証券取引委員会 (SEC) に提出された同社の届出書類により詳細に説明されているその他のリスクなどである。 本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点で提供されているものであり、法律で義務付けられる場合を除き、同社は、新しい情報、将来の出来事その他に基づいて本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も負わない。

