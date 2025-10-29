Nature’s Miracle Anugerahkan Lesen Royalti 35% kepada Datavault AI Bersama Lesen Teknologi Global Bernilai Jutaan Dolar

Syarikat ini Terus Mengewangkan data melalui sistem ADIO® yang kukuh dan Platform Data Vault® yang dipatenkan, sekali gus menampilkan sokongan ejen DataScore® dan DataValue® yang terkemuka dalam industri. Teknologi ini kini akan menjadi pemacu eksklusif bagi inisiatif Kredit Karbon, Tokenisasi Aset Dunia Nyata (RWA) dan pengesahan kredensial berasaskan blockchain VerifyU™ oleh Nature’s Miracle

Nature’s Miracle menggandakan komitmennya terhadap ekonomi hijau dan kepentingan generasi terhadap tenaga boleh diperbaharui serta bekalan udara, air dan makanan yang bersih — dengan tumpuan khusus kepada Hong Kong dan rantau Pasifik

Nature’s Miracle Memberi Fokus kepada Kuasa Matahari melalui Tokenisasi Kredit Karbon Berasaskan Blockchain dan Inisiatif Blockchain Hijau, dengan Penyelesaian Berfokuskan XRP untuk Perusahaan

Secara Bersama, Memberi Tumpuan kepada Penghasilan Hasil Tahunan Berulang (ARR) dan Kemasukan Pasaran bagi Pelancaran International Elements Exchange Yang akan datang

PHILADELPHIA, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), peneraju dalam teknologi pengewangan dan tokenisasi data yang dipatenkan, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian pelesenan muktamad dengan Nature’s Miracle Holding Inc. (OTCQB: NMHI), sebuah syarikat yang mengkhusus dalam pertanian dan teknologi alam sekitar yang mampan.

Di bawah perjanjian ini, Nature’s Miracle akan melesenkan Sistem Tokenisasi Kredit Karbon yang dipatenkan oleh Datavault AI, membolehkannya membangun, mengedar dan mengkomersialkan penyelesaian kredit karbon berasaskan blockchain di peringkat global.

Perjanjian ini memberikan Nature’s Miracle hak global untuk mengintegrasikan harta intelek milik Datavault AI — termasuk paten yang telah dikeluarkan dan yang masih dalam permohonan berkaitan tokenisasi kredit karbon secara selamat di atas infrastruktur blockchain — ke dalam platform teknologi alam sekitar miliknya. Sebagai sebahagian daripada perjanjian ini, Datavault AI akan menerima yuran lesen tidak boleh dikembalikan sebanyak AS$2 juta serta royalti sebanyak 35% daripada semua hasil kasar yang dijana melalui teknologi berlesen tersebut.

“Perjanjian ini merupakan satu pencapaian penting dalam strategi berterusan Datavault AI untuk mengkomersialkan portfolio paten kami dalam industri berimpak tinggi seperti kelestarian dan pasaran karbon,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Dengan melesenkan sistem tokenisasi kredit karbon kami kepada Nature’s Miracle, kami bekerjasama dengan rakan kongsi yang mempunyai kepakaran dalam teknologi alam sekitar yang inovatif dan mampan, yang digunakan untuk mempercepatkan penerimaan teknologi blockchain dalam pasaran karbon yang disahkan.”

Kerjasama ini meletakkan kedua-dua syarikat di barisan hadapan ekonomi karbon digital yang sedang berkembang, dengan menyediakan kaedah yang boleh diskala, telus dan tahan penipuan untuk pengesahan dan perdagangan kredit karbon. Nature’s Miracle merancang untuk mengintegrasikan teknologi berlesen ini ke dalam platform pengurusan pertanian dan alam sekitarnya, bagi meningkatkan kebolehkesanan dan akauntabiliti dalam pelaporan kelestarian.

Mengulas mengenai transaksi ini, James Li, Ketua Pegawai Eksekutif Nature’s Miracle Holding berkata: “Kerjasama ini dengan Datavault AI membolehkan kami memanfaatkan infrastruktur blockchain yang terbukti dan dipatenkan untuk mengesahkan serta mengewangkan pampasan karbon dengan tahap keselamatan dan kecekapan yang tiada tandingan. Kami baru-baru ini membuka pejabat di Taipei dan Tokyo, yang mana kedua-duanya mempunyai komuniti pengewangan tokenisasi institusi yang kukuh serta sokongan kerajaan. Kerjasama ini merupakan langkah strategik yang memperluas impak alam sekitar kami dan meletakkan Nature’s Miracle sebagai peneraju teknologi dalam ekosistem kredit karbon, khususnya di Asia.”

Harta intelek syarikat yang dilesenkan termasuk paten AS dan antarabangsa yang berkaitan dengan teknologi tokenisasi kredit karbon (Permohonan AS No. 17/874,069; PCT/US22/75985; No. Sambungan 19/356,940). Lesen ini berkuat kuasa di seluruh dunia sepanjang hayat paten tersebut pada kadar royalti yang telah dipersetujui.

Transaksi ini menegaskan model hasil Datavault AI yang semakin berkembang, berasaskan rangka kerja pengewangan data ADIO® miliknya, sistem pengesahan kredensial identiti VerifyU™ dan teknologi tokenisasi blockchain — semuanya direka untuk menukar aset dunia sebenar dan aliran data kepada instrumen digital yang selamat dan boleh diniagakan.

Perihal Datavault

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pembangunan pengalaman data berasaskan AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif dalam Divisi Sains Akustik dan Sains Data. Divisi Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi yang dipatenkan seperti WiSA®, ADIO® dan Sumerian®, serta teknologi penghantaran bunyi HD tanpa wayar pelbagai saluran dan spatial yang pertama dalam industri. Harta intelek ini merangkumi pemasaan audio, penyelarasan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisi Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh yang menyokong pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twins dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekali gus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Rangkaian teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya, menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Beaverton, Oregon. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Perihal Nature’s Miracle Holding Inc.

Nature’s Miracle Holding Inc. (OTCQB: NMHI) (www.nature-miracle.com) ialah sebuah syarikat teknologi pertanian dan alam sekitar yang bersepadu secara menegak, menyediakan penyelesaian mampan untuk pertanian dalaman, tenaga boleh diperbaharui serta pengurusan alam sekitar. Syarikat ini memberi tumpuan kepada pembangunan ekosistem berpusatkan XRP termasuk Program Perbendaharaan Digital, tokenisasi kredit karbon, stablecoin dan lain-lain.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995, yang telah dipinda serta undang-undang sekuriti lain. Perkataan seperti “menjangkakan,” “akan,” “mengantisipasi,” “berterusan” dan variasi perkataan tersebut serta ungkapan bersyarat atau masa depan yang serupa bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan pandang ke hadapan seperti ini, termasuk kenyataan mengenai usaha sama dan inisiatif pertukaran kami, peluang dan prospek perniagaan, strategi, serta inisiatif berkaitan paten, dan juga pelaksanaan teknologi berpaten kami yang berjaya, adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh kami dan pihak pengurusan, secara asasnya tetap tertakluk kepada ketidakpastian. Pembaca diberi amaran supaya tidak meletakkan kebergantungan yang tidak wajar pada kenyataan pandang ke hadapan ini. Hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada apa yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan ini disebabkan oleh pelbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: risiko berkaitan keupayaan kami untuk merealisasikan manfaat yang dijangkakan daripada perkongsian yang dinyatakan di sini; risiko kawal selia dan risiko lain yang berkaitan dengan keupayaan kami untuk menubuhkan pertukaran RWA; keupayaan kami untuk menggunakan sepenuhnya harta intelek yang telah dikeluarkan dan diberikan Notis Kebenaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk memanfaatkan aset yang diperoleh bagi mengembangkan bahagian pasaran dengan berkesan; risiko berkaitan keupayaan kami untuk mewujudkan aliran hasil baharu; kedudukan kecairan semasa kami dan keperluan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan bagi menyokong operasi berterusan; keadaan pasaran, ekonomi dan faktor luaran lain secara umum; keupayaan kami untuk terus beroperasi sebagai entiti berterusan; keupayaan kami untuk mengekalkan penyenaraian saham biasa kami di Nasdaq; keupayaan kami untuk mengurus kos dan melaksanakan pelan operasi serta belanjawan kami; keupayaan kami untuk mencapai matlamat kewangan yang ditetapkan; sejauh mana pemegang lesen kami mengaplikasikan teknologi kami ke dalam produk mereka, jika ada; jangka masa bagi sebarang pelaksanaan tersebut; risiko berkaitan inovasi teknologi dan harta intelek, serta risiko lain seperti yang dihuraikan dengan lebih terperinci dalam pemfailan kami kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Maklumat dalam siaran akhbar ini disediakan hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dikeluarkan dan kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam komunikasi ini berdasarkan maklumat baharu, peristiwa akan datang atau sebaliknya kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.

Komunikasi Korporat

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Pejabat

Editor@InvestorBrandNetwork.com