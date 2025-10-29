Nature’s Miracle 授予 Datavault AI 35% 特许权使用费许可并签订价值数百万美元的全球技术许可协议

公司通过其稳健的 ADIO® 系统及获专利的 Data Vault® 平台进一步实现数据变现。该平台搭载行业领先的 DataScore® 与 DataValue® 智能代理，将专为 Nature’s Miracle 提供支持，赋能其碳信用、RWA 代币化及 VerifyU™ 区块链身份认证项目

Nature’s Miracle 将持续深耕绿色经济，强调可再生能源以及清洁空气、水和食品供应的跨代重要性，重点关注中国香港和环太平洋地区

Nature’s Miracle 专注于通过基于区块链的碳信用代币化及绿色区块链计划，利用针对企业的 XRP 解决方案，发挥太阳能的价值

双方合作致力于为即将推出的国际要素交易所 (International Elements Exchange) 创造年度经常性收入 (ARR) 并为进入市场做准备

费城, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在数据代币化与数据变现技术领域拥有专利的行业领导者 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今日宣布，与 Nature’s Miracle Holding Inc. (OTCQB: NMHI) 达成最终授权协议。Nature’s Miracle 是一家专注于可持续农业与环境科技的公司。

根据该协议，Nature’s Miracle 将获得 Datavault AI 的碳信用代币化系统的专利授权，可在全球范围内开发、分销并商业化基于区块链的碳信用解决方案。

该协议授予 Nature’s Miracle 全球权利，可将 Datavault AI 专有知识产权整合至其环境技术平台，包括已授权和待批的区块链碳信用安全代币化专利。作为协议的一部分，Datavault AI 将获得 200 万美元不可退还授权费，并从通过该授权技术产生的总收入中收取 35% 的特许权使用费。

Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“这项协议是 Datavault AI 在持续推进专利组合商业化战略中的重要里程碑，该战略旨在将专利应用于可持续发展和碳市场等高增长行业。通过向 Nature’s Miracle 授权我们的碳信用代币化系统，我们与一个在创新可持续环境技术领域拥有专长的合作伙伴携手，共同致力于推动区块链在经验证碳市场中的应用。”

该合作使双方在新兴的数字碳经济中占据领先地位，为碳信用验证与交易提供可扩展、透明且防欺诈的解决方案。Nature’s Miracle 计划将授权技术整合至其农业与环境管理平台，提升可持续性报告的可追溯性与问责度。

针对此次交易，Nature’s Miracle Holding 首席执行官 James Li 表示：“与 Datavault AI 的合作，让我们能够利用其已获验证且获得专利的区块链基础设施，以前所未有的安全与效率验证并货币化碳抵消。我们近期在台北和东京设立办事处，两地均拥有强大的机构代币化生态圈及政府支持。此次合作是我们扩大环境影响力，尤其是在亚洲地区，在碳信用生态系统中确立技术领先地位的重要战略步骤。”

获授权的公司知识产权，包括与碳信用代币化技术相关的美国及国际专利 (美国申请号 17/874,069；PCT/US22/75985；续案号 19/356,940)。该授权在全球范围内有效，有效期至专利期满，并按约定的特许权使用费率执行。

本次交易凸显了 Datavault AI 基于其专有 ADIO® 数据货币化框架、VerifyU™ 身份认证系统及区块链代币化技术所构建的持续营收模式——旨在将现实世界资产与数据流转化为安全、可交易的数字工具。

关于 Datavault

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) 正引领 Web 3.0 环境中由 AI 驱动的数据体验、资产估值与货币化。该公司的云端平台整合其声学科学与数据科学两大业务板块，提供全面的解决方案。Datavault AI 的声学科学业务拥有 WiSA®、ADIO® 与 Sumerian® 专利技术，以及业界首创的基础空间与多通道无线高清音频传输技术，其知识产权涵盖音频定时、同步及多通道干扰消除领域。数据科学业务借助 Web 3.0 与高性能计算的强大能力，提供体验化数据感知、估值及安全货币化解决方案。Datavault AI 云端平台为多个行业提供综合解决方案，包括面向体育娱乐、活动场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗保健及能源等领域的高性能计算软件授权服务。Information Data Exchange® (IDE) 通过将现实世界实体对象与不可篡改的元数据对象安全绑定，实现数字孪生，并授权姓名、形象和肖像权许可 (NIL)，从而构建可信赖的负责任 AI 体系。Datavault AI 技术套件支持全定制化功能，提供 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、精细化分析与数据、营销自动化及广告监测服务。公司总部位于俄勒冈州比弗顿。如需了解更多信息，请访问 www.dvlt.ai。

关于 Nature’s Miracle Holding Inc.

Nature’s Miracle Holding Inc. (OTCQB: NMHI) (www.nature-miracle.com) 是一家垂直整合型农业与环境技术企业，致力于为室内农业、可再生能源及环境管理提供可持续解决方案。公司重点开发以 XRP 为核心的生态系统，涵盖数字财库计划、碳信用代币化、稳定币等项目。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的 1995 年《私人证券诉讼改革法案》及其他证券法所界定的“前瞻性陈述”。诸如“预期”、“将”、“预计”、“持续”等词汇，以及类似的未来性或条件性表述，均旨在识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括关于商业机遇与前景、战略、未来收入预期、授权计划、专利布局以及专利技术成功实施等内容，均基于本公司及管理层认为合理但本质上存在不确定性的预估和假设。建议读者不应过度依赖这些前瞻性陈述。实际结果可能因各种风险和不确定性而与这些前瞻性陈述所示结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：我们有效运用已获授权及取得许可通知书的所有知识产权的能力；我们通过收购资产成功扩大市场份额的能力；我们凭借本新闻稿所述各项专利开拓新收入来源的能力；我们当前的流动性状况及为持续运营获取额外融资的需求；整体市场、经济及其他环境条件；我们持续经营的能力；维持普通股在 Nasdaq 上市的能力；成本管理及运营与预算计划执行能力；实现财务目标的能力；被授权方将我方技术应用于其产品的实施程度（如有）及具体时间表；技术创新与知识产权相关风险；以及我们向美国证券交易委员会提交文件中详细说明的其他风险因素。本新闻稿所含信息仅截至发布当日有效。除法律要求外，我们并无义务因新信息、未来事件或其他情况而更新本通讯所含任何前瞻性陈述。

企业传播

IBN

得克萨斯州奥斯汀市

www.InvestorBrandNetwork.com

办公室电话：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com