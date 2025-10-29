Nature’s Miracle 授予 Datavault AI 35% 專利權費許可，締結價值數百萬美元的全球技術授權

公司透過優質 ADIO® 及專利 Data Vault® 平台進一步實現數據盈利化，該平台配備領先行內的 DataScore® 與 DataValue® 代理型程式，將獨家驅動 Nature’s Miracle 的碳信用、代幣化現實世界資產計劃及 VerifyU™ 區塊鏈認證

Nature’s Miracle 正加倍投入發展綠色經濟，重視可再生能源及潔淨空氣、水資源及糧食供應的世代意義，策略重心放在香港及環太平洋地區

Nature’s Miracle 透過基於區塊鏈的碳信用代幣化及綠色區塊鏈計劃，結合專注 XRP 的企業解決方案，釋放太陽能源潛力

並行策略旨在創造年度經常性收入 (ARR)，為即將登場的國際要素交易所打通市場門戶

費城, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 專利數據代幣化與盈利化技術先驅 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今天宣佈，已與可持續農業及環境科技公司 Nature’s Miracle Holding Inc. (OTCQB: NMHI) 達成最終授權協議。

根據協議，Nature’s Miracle 將獲授權使用 Datavault AI 的專利碳信用代幣化系統 (Carbon Credit Tokenization System)，從而能在全球開發、分銷和商業化區塊鏈驅動的碳信用解決方案。

透過此協議，Nature’s Miracle 有權在全球將 Datavault AI 的專有知識產權，包括已獲批及申請中的區塊鏈碳信用安全代幣化專利，整合至其環保技術平台。此交易中，Datavault AI 將獲得 200 萬美元不可退還的授權費，並享有授權技術所帶來總收益的 35% 專利權費。

Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 表示：「此協議標誌著 Datavault AI 在可持續發展及碳市場等高增長行業中實現專利資產組合商業化的持續策略邁向重大里程碑。我們將碳信用代幣化系統授權予 Nature’s Miracle，與其在創新及可持續環境科技領域的專業能力結合，加快區塊鏈在已驗證碳市場中的應用進程。」

是次合作提供方便擴展、公開透明、預防詐騙的碳信用驗證與交易方案，讓兩間公司在新興數碼碳經濟中佔據領先位置。Nature’s Miracle 打算將獲授權技術整合至其農業與環境管理平台，從而提升可持續發展報告的追溯能力及問責機制。

Nature’s Miracle Holding 行政總裁 James Li 針對是次交易評論道：「透過與 Datavault AI 的合作，我們得以運用經實證的專利區塊鏈基礎設施，以無與倫比的安全高效表現驗證碳抵銷，並取得盈利。我們近來於台北及東京設立辦事處，兩地均有強大的機構代幣化社群，亦獲政府支持。是項合作實屬策略部署，既可拓展我們的環保影響力，更確立 Nature’s Miracle 於碳權生態系統的科技領導地位，在亞洲市場尤甚。」

獲授權的公司知識產權包括與碳信用代幣化技術相關的美國及國際專利 (美國申請編號 17/874,069；PCT/US22/75985；延續案編號 19/356,940)。授權於專利有效期內在世界各地有效，並按協定專利權費率計算。

今次交易彰顯 Datavault AI 正擴展其收益模式，當中建基於專有 ADIO® 數據盈利化框架、VerifyU™ 身份憑證及區塊鏈代幣化技術——全都旨在將現實世界資產及數據流轉化為安全可靠且可交易的數碼工具。

關於 Datavault

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) 於 Web 3.0 領域中率先推進 AI 驅動的數據體驗、資產估值及盈利化。公司的雲端平台提供綜合解決方案，重點實現聲學科學部門與數據科學部門的協作整合。Datavault AI 的聲學科學部門具備 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的基礎空間與多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除技術。數據科學部門運用 Web 3.0 及高性能運算的功能，為體驗式數據感知、估值及安全盈利化提供解決方案。Datavault AI 的雲端平台提供綜合解決方案，服務各行各業，包括為體育娛樂、活動場館、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健、能源等領域提供高性能運算 (HPC) 軟件授權。Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身、姓名肖像形象 (NIL) 授權，透過將實體現實世界物件安全附加至不可變的元數據物件，培育誠摯可靠的負責任 AI。Datavault AI 的技術套件支援全面定制，提供 AI 及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測。公司總部位於俄勒岡州比弗頓市。如欲進一步了解 Datavault AI，請瀏覽 www.dvlt.ai。

關於 Nature’s Miracle Holding Inc.

Nature’s Miracle Holding Inc. (OTCQB: NMHI) (www.nature-miracle.com) 是一間垂直整合的農業與環境科技公司，為室內農業、可再生能源及環境管理帶來可持續發展解決方案。公司專注開發以 XRP 為核心的生態系統，包括數碼庫計劃 (Digital Treasury Program)、碳信用代幣化、穩定幣等。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 及其他證券法例所界定的「前瞻性陳述」。「預期」、「將會」、「預計」、「持續」等詞彙及其類似詞語，以及類似未來或條件式表述，均旨在識別前瞻性陳述。該等前瞻性陳述，包括本文中有關業務機遇及前景、策略、未來收益預期、授權計劃、專利計劃以及專利技術成功實施的表述，均必然基於被本公司及管理層視為合理但本質存有不確定性的估計及假設。讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述。實際結果可能與這些前瞻性陳述所示存在重大差異，原因包括但不限於以下各項風險與不確定因素：我們成功運用已獲頒發及獲准許可通知的所有知識產權的能力；關於我們運用所收購資產以成功擴大市場份額的能力相關風險；我們因本新聞稿所述各項專利而開拓新收益來源的能力相關風險；我們當前流動資金狀況及需要獲取額外融資以支持持續營運；整體市場、經濟及其他狀況；我們持續經營的能力；我們維持普通股於 Nasdaq 上市的能力；我們控制成本及執行營運與預算計劃的能力；我們達成財務目標的能力；我們的被授權方將技術融入其產品的實施程度（如有）；任何該等實施的時間表；與技術創新及知識產權相關的風險，以及我們向美國證券交易委員會提交文件中更全面說明的其他風險。本新聞稿所載資訊僅截至本新聞稿發佈之日，除法律要求外，我們概無義務因應新資訊、未來事件或其他情況更新本通訊所載的任何前瞻性陳述。

