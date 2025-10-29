Les fonds de la Financière Canoe remportent six prix Alternative IQ Canadian Hedge Fund

CALGARY, Alberta, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Financière Canoe ») a le plaisir d’annoncer que deux de ses fonds alternatifs ont été récompensés par un total de six prix pour les rendements absolus et ajustés au risque lors des prix Alternative IQ 2025 Canadian Hedge Fund à Toronto.

Fonds Énergie Alpha Canoe

• 1re place pour meilleur fonds de couverture canadien 2025 (selon le rendement sur 10 ans et le ratio de Sharpe)



Catégorie axée sur les actions

• 1ère place pour le rendement sur 5 ans

• 1ère place pour le rendement sur 10 ans

• 2e place pour le ratio de Sharpe sur 5 ans

• 2e place pour le ratio de Sharpe sur 10 ans



Fonds de placements privés mondiaux Canoe

Catégorie des placements privés

• 2e place pour le rendement sur 3 ans



« Ces prix témoignent de la qualité de la gestion active de Canoe et de notre engagement à créer de la valeur pour nos investisseurs », a déclaré Darcy Hulston, président et chef de la direction de la Financière Canoe. « Nous sommes honorés d’être reconnus parmi les gestionnaires d’actifs les plus importants du Canada. »

À propos de la Financière Canoe

Financière Canoe est l'une des sociétés de fonds communs de placement indépendantes connaissant la croissance la plus rapide au Canada, gérant environ 22 milliards de dollars d'actifs parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés. Fondée en 2008, Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. Financière Canoe a une présence importante partout au Canada, notamment grâce à ses bureaux à Calgary, Toronto et Montréal.

À propos de Alternative IQ

Alternative IQ produit le programme annuel des Canadian Hedge Fund Awards et ses événements de présentation qui ont lieu à Toronto chaque automne (performance au 30 juin), les conférences annuelles des investisseurs CHFA Winners Showcase qui présentent les gestionnaires de fonds spéculatifs primés aux investisseurs, et divers autres programmes. et des publications au service de l'industrie des fonds spéculatifs au Canada. Alternative IQ se consacre à célébrer, soutenir et développer l'industrie canadienne des fonds spéculatifs. AIQ est une division d'Alliance Sales and Marketing, Inc.

Les Canadian Hedge Fund Awards sont fondés sur le rendement au 30 juin. Les mesures des Canadian Hedge Fund Awards pour chaque catégorie sont les suivantes : Meilleur rendement composé annuel moyen sur 1 an; Meilleur rendement composé annuel moyen sur 3 ans; Meilleur ratio de Sharpe sur 3 ans; Meilleur rendement annuel composé moyen sur 5 ans; Meilleur ratio de Sharpe sur 5 ans. Les Canadian Hedge Fund Awards sont quantitatifs et fondés sur des données sur le rendement recueillies et compilées par Fundata. Les critères d’admissibilité à un Canadian Hedge Fund Award sont les suivants : le fonds doit être domicilié au Canada, avoir une feuille de route d’au moins un an au 30 juin, avoir un actif sous gestion d’au moins 10 millions de dollars et être en dollars canadiens.

Contact

Canoe Financial LP

1-877-434-2796

info@canoefinancial.com

Avis de non-responsabilité

L’attribution des prix des fonds de couverture canadiens est fondée sur le rendement au 30 juin. Les mesures utilisées à l’égard des prix des fonds de couverture canadiens pour chaque catégorie sont les suivantes : meilleurs rendements sur 3, 5 et 10 ans; meilleurs ratios de Sharpe sur 5 et 10 ans. Meilleur fonds de couverture canadien 2025 est attribué en fonction du meilleur rendement annualisé sur 10 ans et du meilleur ratio de Sharpe combinés. Les prix des fonds de couverture canadiens sont de nature quantitative et sont attribués en fonction des données sur le rendement recueillies et compilées par Fundata. Les critères d’admissibilité à un Canadian Hedge Fund Award sont les suivants : le fonds doit être domicilié au Canada, avoir une feuille de route d’au moins un an au 30 juin, avoir un actif sous gestion d’au moins 10 millions de dollars et être en dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.alternativeiq.com.

Le Fonds Énergie Alpha Canoe (le « Fonds ») est offert aux termes d’une notice d’offre et n’est offert qu’aux investisseurs qui satisfont à certaines exigences en matière d’admissibilité ou de montant d’achat minimal en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La notice d’offre contient des renseignements importants sur le Fonds, y compris son objectif et ses stratégies de placement, ses options d’achat, les frais de gestion applicables, les commissions de rendement et les autres coûts et frais. Elle doit être lue attentivement avant d’investir dans le Fonds. Aucune personne n’a été autorisée à fournir d’autres renseignements ou à faire d’autres déclarations que ceux contenus dans la notice d’offre, et on ne doit se fier qu’aux renseignements et déclarations contenus dans la notice d’offre. Le présent contenu ne constitue qu’un sommaire et doit être lu conjointement avec la notice d’offre du Canoe Energy Alpha LP. On ne peut se fier qu’au contenu de la notice d’offre. Le Fonds Énergie Alpha Canoe est offert seulement aux investisseurs qui satisfont à la définition d’« investisseur qualifié » ou aux particuliers qui investiront au moins 150 000 $, comme l’énonce le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription. Les investisseurs doivent également être résidents de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve ou du Québec. Il y a une exigence minimale en matière de souscription de 25 000 $.

Le Fonds de placements privés mondiaux Canoe est un fonds établi en tant que fiducie d’investissement à participation unitaire en vertu des lois de la province de l’Alberta, constitué pour faire des placements privés. L’objectif de placement du Fonds est d’investir dans des fonds de placements privés et des sociétés fermées de multiples régions et secteurs. À cette fin, le Fonds a l’intention d’investir la majeure partie de son actif dans Fiera Comox Global Private Equity Fund (Canada I) L.P., société en commandite de l’Ontario (« Fiera Comox L.P. ») qui détient un portefeuille mondial diversifié de placements privés visant à générer des rendements absolus attrayants à long terme tout en préservant le capital. Bien qu’on s’attende à ce que le Fonds investisse directement dans Fiera Comox L.P., une partie ou la totalité des placements peut être effectuée par l’entremise du Fonds Fiera Placements privés mondiaux, une fiducie d’investissement à participation unitaire en vertu des lois de la province de Québec ayant le même objectif de placement que le Fonds et qui investit actuellement la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans Fiera Comox L.P. Le Fonds peut également investir dans d’autres fonds de placements privés et d’autres titres privés, mais il n’est pas prévu qu’il le fasse au cours des cinq premières années. Par conséquent, le Fonds est destiné aux investisseurs prêts à s’engager à long terme. Le Fonds de placements privés mondiaux Canoe est offert aux termes d’une notice d’offre et n’est offert qu’aux investisseurs qui satisfont à certaines exigences en matière d’admissibilité ou de montant d’achat minimal en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. La notice d’offre contient des renseignements importants sur le Fonds, y compris son objectif et ses stratégies de placement, ses options d’achat, les frais de gestion applicables, les commissions de rendement et les autres coûts et frais. Elle doit être lue attentivement avant d’investir dans le Fonds. Aucune personne n’a été autorisée à fournir d’autres renseignements ou à faire d’autres déclarations que ceux contenus dans la notice d’offre, et on ne doit se fier qu’aux renseignements et déclarations contenus dans la notice d’offre. Cette présentation est un résumé seulement et doit être lue parallèlement à la notice d’offre du Fonds de placements privés mondiaux Canoe. On ne peut se fier qu’au contenu de la notice d’offre. Le Fonds de placements privés mondiaux Canoe est offert seulement aux investisseurs qui satisfont à la définition d’« investisseur qualifié » ou aux particuliers qui investiront au moins 150 000 $, comme l’énonce le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription. Il y a une exigence minimale en matière de souscription de 25 000 $. Veuillez communiquer avec nous ou consulter les documents d’offre afin de déterminer si vous êtes admissible. Les conseillers en placement devraient consulter les politiques internes de leur société.