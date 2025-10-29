Investissements Purpose Inc. annonce une réduction des frais et un changement de sous-conseiller pour Steadyhand Savings Fund

TORONTO, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose »), fiduciaire et gestionnaire du Fonds d’épargne Steadyhand (le « Fonds »), a annoncé aujourd’hui qu’à compter du 31 octobre 2025, la responsabilité de conseiller en placement pour le Fonds sera transférée de Connor, Clark & Lunn Gestion de placements Ltée (« CC&L »), à titre de sous-conseiller, à Purpose, le gestionnaire de portefeuille du Fonds. Ainsi, Purpose deviendra le seul gestionnaire et conseiller en placement du Fonds à l’avenir.

Ce changement fait suite à l’intégration de Purpose avec Steadyhand Investment Management Ltée plus tôt cette année et reflète l’alignement continu des fonds Steadyhand au sein de la plateforme élargie de Purpose. Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement ses actifs dans le Fonds de gestion de trésorerie Purpose (« MNY »), un fonds du marché monétaire géré par Purpose.

Dans le cadre de ces changements, à compter du 1er janvier 2026, les frais simples du Fonds seront réduits de 0,45 % à 0,4 % par année.

Les objectifs de placement et le profil de risque du Fonds demeurent inchangés, et les investisseurs continueront de bénéficier d’une supervision professionnelle, d’une liquidité quotidienne et d’un accent marqué sur la préservation du capital.

À propos d’Investissements Purpose Inc.

Investissements Purpose Inc. est une société de gestion d’actifs qui gère plus de 27 milliards de dollars en actifs. Purpose met résolument l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. La société est dirigée par le réputé entrepreneur Som Seif et fait partie de Purpose Unlimited, une entreprise indépendante de services financiers axée sur la technologie.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec info@purposenvest.com.

Demandes des médias

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les frais d’exploitation peuvent tous être associés aux placements dans des fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs. Rien ne garantit que vous récupérerez l'intégralité du montant investi dans le fonds. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative actuelle. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés ne sont pas indicatifs des résultats futurs.