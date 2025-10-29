SIAD erhält Auftrag für Luftzerlegungsanlage mit einer Kapazität von 3.500 Tonnen/Tag für Pacifico Mexinol

THE WOODLANDS, Texas, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIAD Americas LLC gab heute bekannt, dass das Unternehmen für die Lieferung einer Luftzerlegungsanlage für das Projekt Pacifico Mexinol zur Herstellung von Methanol mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt in Sinaloa, Mexiko, ausgewählt wurde. Das von SIAD Macchine Impianti geleitete Projekt wird das globale Projektabwicklungsmodell von SIAD nutzen und technisch von den Zentren in Bergamo (Italien), The Woodlands (Texas) und Hangzhou (China) unterstützt. Die Ausrüstung wird aus den Vereinigten Staaten, China und Europa bezogen, während die Fertigung in den SIAD-Werken in Hangzhou (China) sowie im neuen Werk in Porto Marghera (Venedig, Italien) erfolgt.

Die Luftzerlegungsanlage wird eine Produktionskapazität von etwa 3.500 Tonnen pro Tag an hochreinem Sauerstoff haben und ist damit eine wichtige Komponente für die Herstellung von Methanol mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt. Sie wird die großen Mengen an Sauerstoff liefern, die für die Vergasung und Kohlenstoffabscheidung des Projekts benötigt werden.

„Wir sind stolz darauf, mit Transition Industries zusammenzuarbeiten und unser Fachwissen in eine der weltweit nachhaltigsten Chemieanlagen einzubringen“, so Ed Hotard, Vorsitzender und CEO von SIAD Americas. „Unsere Auswahl zeigt, wie stark das globale Ingenieurteam von SIAD ist und wie sehr wir uns dafür einsetzen, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.“

Paolo Ferrario, General Manager von SIAD Macchine Impianti, fügte hinzu: „Die Auswahl von SIAD für dieses wegweisende Projekt ist ein Beleg für die globalen Engineering-Fähigkeiten von SIAD und unsere bewährte Technologie in der großtechnischen Luftzerlegung.“

Sobald Pacifico Mexinol 2029 den Betrieb aufnimmt, wird es voraussichtlich die weltweit größte eigenständige Produktionsanlage für extrem kohlenstoffarme Chemikalien und einer der weltweit größten Produzenten von grünem Wasserstoff und grünem Methanol sein. Transition Industries entwickelt Pacifico Mexinol gemeinsam mit der International Finance Corporation (IFC), einem Mitglied der Weltbankgruppe.

Rommel Gallo, CEO von Transition Industries, erklärte: „Die Beauftragung von SIAD mit diesem zentralen Infrastrukturelement stellt sicher, dass das Projekt Pacifico Mexinol mit einer hochmodernen, hocheffizienten Luftzerlegungsanlage ausgestattet wird. Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Integration der besten verfügbaren Technologie, um unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeits- und Betriebsziele zu erreichen.“

Die Luftzerlegungsanlage wird nach den höchsten Standards für Effizienz und Zuverlässigkeit konzipiert und unterstützt damit die Netto-Null-Emissionsziele des Projekts. Die strategische Beschaffung von Technik und Geräten aus dem globalen Netzwerk von SIAD dürfte den Zeitplan und die Kosten des Projekts optimieren.

Über SIAD Americas LLC und SIAD Macchine Impianti S.p.A.

SIAD Americas LLC mit Sitz in The Woodlands, Texas, ist die amerikanische Betriebsgesellschaft von SIAD Macchine Impianti S.p.A., der Engineering-Tochter der SIAD-Gruppe (SIAD S.p.A.). SIAD ist ein familiengeführtes Industriegas- und Engineering-Unternehmen, das weltweit tätig ist. Es wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz im italienischen Bergamo. Mit einem Jahresumsatz von 1,1 Mrd. US-Dollar und 2278 Mitarbeitern ist SIAD ein weltweit führender Anbieter von technischen Anlagen, darunter Luftzerlegungsanlagen (ASU), Stickstoffwaschanlagen, kleine Erdgasverflüssigungsanlagen (LNG), CO₂-Abscheidungs- und Verflüssigungsanlagen, Biogasaufbereitungssysteme, Verbrennungssysteme und Kolbenkompressoren für Prozessgase. SIAD hat weltweit über 500 ASUs, 300 CO₂-Anlagen und mehr als 5.000 Kolbenkompressoren an Kunden geliefert.

Über Transition Industries

Transition Industries LLC mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler von weltweit bedeutenden Projekten für Methanol und grünen Wasserstoff mit Netto-Null-Kohlenstoffemissionen in Nordamerika, mit dem Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen und ökologische wie soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Weitere Informationen über Pacifico Mexinol oder Transition Industries erhalten Sie per E-Mail an inquiries@transitionind.com.

Kontakt: Anica Arena SIAD Americas LLC 346.380.1268 info@siad-americas.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37d8f9ac-835b-4637-86fd-7a679af59e95