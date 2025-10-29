SIAD anuncia su selección para una UPA de 3,500 TPD para el proyecto Pacifico Mexinol

THE WOODLANDS, Texas, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIAD Americas LLC, anunció hoy que SIAD ha sido seleccionada para suministrar una unidad de separación de aire (UPA) para el proyecto de metanol ultrabajo en carbono Pacifico Mexinol en Sinaloa, México. El proyecto, liderado por SIAD Macchine Impianti, aprovechará el modelo de ejecución global de SIAD, con apoyo de ingeniería desde sus centros en Bérgamo, Italia; The Woodlands, Texas; y Hangzhou, China. Los equipos se obtendrán de Estados Unidos, China y Europa, y la fabricación se llevará a cabo en las instalaciones de SIAD en Hangzhou, China, y en la nueva instalación en Porto Marghera (Venecia), Italia.

La UPA tendrá una capacidad de producción de aproximadamente 3,500 toneladas métricas por día (TPD) de oxígeno de alta pureza, convirtiéndose en un componente crítico para la producción de metanol ultrabajo en carbono. Suministrará los grandes volúmenes de oxígeno requeridos para los procesos de gasificación y captura de carbono del proyecto.

"Nos enorgullece asociarnos con Transition Industries y aportar nuestra experiencia a lo que será una de las instalaciones químicas más sostenibles del mundo", dijo Ed Hotard, presidente y director ejecutivo de SIAD Americas. "Nuestra selección refleja la solidez del equipo de ingeniería global de SIAD y nuestro compromiso de ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes".

Paolo Ferrario, gerente general de SIAD Macchine Impianti, agregó: "Ser elegidos para este proyecto emblemático es un testimonio de las capacidades de ingeniería global de SIAD y nuestra tecnología comprobada en la separación de aire a gran escala".

Una vez en funcionamiento en 2029, se espera que Pacifico Mexinol sea la mayor instalación independiente de ultrabajo carbono más grande del mundo y uno de los mayores productores mundiales de hidrógeno verde y metanol verde. Transition Industries está desarrollando Pacifico Mexinol conjuntamente con la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial.

Rommel Gallo, director ejecutivo de Transition Industries, dijo: “La selección de SIAD para esta infraestructura crítica asegura que el proyecto Pacifico Mexinol estará equipado con una planta de separación de aire de clase mundial y altamente eficiente. Esta asociación es otro paso decisivo para integrar la mejor tecnología disponible y cumplir con nuestros ambiciosos objetivos de sostenibilidad y operativos".

La USA se diseñará con los más altos estándares de eficiencia y confiabilidad, apoyando los objetivos de emisiones netas de carbono cero del proyecto. La adquisición estratégica de ingeniería y equipos a través de la red global de SIAD se espera que optimice el cronograma de ejecución y los costos del proyecto.

Acerca de SIAD Americas LLC and SIAD Macchine Impianti S.p.A.

SIAD Americas LLC es la filial operativa en América de SIAD Macchine Impianti S.p.A., la filial de ingeniería del Grupo SIAD (SIAD S.p.A.). SIAD es una empresa familiar de gases industriales y de ingeniería con operaciones globales, establecida en 1927 y con sede en Bérgamo, Italia. Con ingresos anuales de 1,100 millones de dólares y 2,278 empleados, SIAD es un proveedor líder mundial de equipos de ingeniería, incluyendo unidades de separación de aire (UPA), unidades de lavado de nitrógeno, licuificadores de gas natural a pequeña escala (LNG), plantas de captura y licuefacción de CO₂, sistemas de mejora de biogás, sistemas de combustión y compresores alternativos para gases de proceso. SIAD ha suministrado más de 500 UPAs, 300 plantas de CO₂ y más de 5,000 compresores alternativos a clientes en todo el mundo.

Transition Industries

LLC, con sede en Houston, Texas, es un desarrollador de proyectos de metanol e hidrógeno verde a escala mundial con emisiones netas cero en Norteamérica, para abordar el cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental y social. Para más información sobre Pacifico Mexinol o Transition Industries, envíe un correo a inquiries@transitionind.com.

Contacto: Anica Arena SIAD Americas LLC 346.380.1268 info@siad-americas.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37d8f9ac-835b-4637-86fd-7a679af59e95