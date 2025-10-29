SIAD annonce la sélection dʼune ASU de 3 500 MTPD pour le projet Pacifico Mexinol

THE WOODLANDS, Texas, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIAD Americas LLC a annoncé aujourdʼhui que SIAD a été sélectionnée pour fournir une unité de séparation dʼair (ASU) pour le projet Pacifico Mexinol de méthanol à très faible teneur en carbone à Sinaloa, au Mexique. Ce projet, dirigé par SIAD Macchine Impianti, sʼappuiera sur le modèle dʼexécution international de SIAD, avec le soutien technique de ses centres de Bergame (Italie), The Woodlands (Texas) et Hangzhou (Chine). Les équipements proviendront des États-Unis, de Chine et dʼEurope, et leur fabrication sera assurée dans les usines SIAD de Hangzhou, en Chine, et dans la nouvelle usine de Porto Marghera (Venise), en Italie.

LʼASU disposera dʼune capacité de production dʼenviron 3 500 tonnes métriques par jour (MTPD) dʼoxygène de haute pureté, constituant ainsi un élément essentiel à la production de méthanol à très faible teneur en carbone. Ce dispositif produira les grandes quantités dʼoxygène nécessaires aux processus de gazéification et de capture du carbone du projet.

« Nous sommes fiers de nous associer à Transition Industries et dʼapporter notre expertise à la réalisation de ce qui sera lʼune des infrastructures chimiques les plus durables au monde », a déclaré Ed Hotard, président-directeur général de SIAD Americas. « Notre sélection témoigne de la force de l’équipe d’ingénieurs internationale de SIAD et de notre engagement à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. »

Paolo Ferrario, directeur général de SIAD Macchine Impianti, a ajouté : « Le fait dʼavoir été choisis pour mener à bien ce projet phare témoigne des capacités dʼingénierie de SIAD au niveau international et de notre technologie éprouvée dans le domaine de la séparation dʼair à grande échelle. »

Une fois opérationnel en 2029, Pacifico Mexinol devrait être la plus grande infrastructure autonome de production chimique à très faibles émissions de carbone au monde et lʼun des plus grands producteurs mondiaux dʼhydrogène et de méthanol verts. Transition Industries développe Pacifico Mexinol en collaboration avec la Société financière internationale (IFC), membre du World Bank Group.

Rommel Gallo, PDG de Transition Industries, a souligné : « En choisissant SIAD pour cette infrastructure essentielle, nous garantissons que le projet Pacifico Mexinol sera équipé dʼune usine de séparation dʼair hautement efficace et de premier plan. » Ce partenariat constitue une nouvelle étape importante dans lʼintégration des technologies les plus performantes afin dʼatteindre nos objectifs ambitieux en matière de développement durable et dʼexploitation. »

LʼASU répondra aux normes optimales dʼefficacité et de fiabilité, soutenant ainsi les objectifs du projet en matière dʼémissions nettes zéro carbone. Lʼapprovisionnement stratégique en ingénierie et en équipements auprès du réseau mondial de SIAD vise à optimiser le calendrier et les coûts dʼexécution du projet.

À propos de SIAD Americas LLC et SIAD Macchine Impianti S.p.A.

SIAD Americas LLC, basée à The Woodlands, au Texas, est la filiale opérationnelle américaine de SIAD Macchine Impianti S.p.A., la filiale dʼingénierie du groupe SIAD (SIAD S.p.A.). SIAD est une entreprise familiale spécialisée dans les gaz industriels et lʼingénierie, active à lʼéchelle mondiale. Fondée en 1927, son siège social est situé à Bergame, en Italie. Avec un chiffre dʼaffaires annuel de 1,1 milliard de dollars et 2 278 employés, SIAD est lʼun des principaux fournisseurs dʼéquipements techniques au niveau mondial, notamment dʼunités de séparation dʼair (ASU), dʼunités de lavage à lʼazote, de petits liquéfacteurs de gaz naturel (GNL), dʼusines de capture et de liquéfaction du CO2, de systèmes de valorisation du biogaz, de systèmes de combustion et de compresseurs à pistons pour les gaz de synthèse. SIAD a approvisionné plus de 500 unités de séparation dʼair, 300 usines de CO2 et plus de 5 000 compresseurs à piston à des clients du monde entier.

À propos de Transition Industries

Transition Industries LLC, basée à Houston, au Texas, est un développeur de projets à lʼéchelle mondiale visant à atteindre zéro émission nette de carbone dans le domaine du méthanol et de lʼhydrogène vert en Amérique du Nord, afin de lutter contre le changement climatique et de promouvoir la durabilité environnementale et sociale. Pour plus dʼinformations au sujet de Pacifico Mexinol ou de Transition Industries, veuillez envoyer un e-mail à inquiries@transitionind.com.

Contact : Anica Arena SIAD Americas LLC 346.380.1268 info@siad-americas.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37d8f9ac-835b-4637-86fd-7a679af59e95