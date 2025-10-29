SIAD מודיעה כי נבחרה לספק 3,500 MTPD ASU עבור פרויקט Pacifico Mexinol

דה וודלנדס, טקסס, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

SIAD Americas LLC הודיעה היום כי SIAD נבחרה לספק יחידות הפרדת אוויר (ASU) עבור פרויקט המתנול דל הפחמן במיוחד של Pacifico Mexinol בסינלואה, מקסיקו. הפרויקט, בהובלת SIAD Macchine Impianti, ימנף את מודל הביצוע הגלובלי של SIAD, עם תמיכה הנדסית מהמרכזים של החברה בברגמו, איטליה; דה וודלנדס, טקסס; והאנגג'ואו, סין. הציוד יגיע מארצות הברית, סין ואירופה, כאשר הייצור יבוצע במתקנים של SIAD בהאנגג'ואו, סין ובמתקן החדש בפורטו מרגרה (ונציה), איטליה.

ל-ASU תהיה יכולת ייצור של כ-3,500 טון מטרי ליום (MTPD) של חמצן בטוהר גבוה, מה שהופך אותו למרכיב קריטי לייצור מתנול דל פחמן במיוחד. הוא יספק את כמויות החמצן הגדולות הנדרשות לתהליכי הגיזוז ולכידת הפחמן של הפרויקט.

"אנו גאים לשתף פעולה עם Transition Industries ולתרום את המומחיות שלנו למה שיהיה אחד מהמתקנים הכימיים ברי הקיימא ביותר בעולם", אמר אד הוטארד (Ed Hotard), יו"ר ומנכ"ל SIAD Americas. "הבחירה שלנו משקפת את החוזק של צוות ההנדסה הגלובלי של SIAD ואת המחויבות שלנו לספק ערך יוצא דופן ללקוחות".

פאולו פראריו (Paolo Ferrario), מנכ"ל SIAD Macchine Impianti, הוסיף: "הבחירה בפרויקט ציון דרך זה היא עדות ליכולות ההנדסיות הגלובליות של SIAD ולטכנולוגיה המוכחת שלנו בהפרדת אוויר בקנה מידה גדול".

לאחר שיפעל ב-2029, Pacifico Mexinol צפוי להיות מתקן הייצור הכימי העצמאי הגדול ביותר בעולם ואחד היצרנים הגדולים בעולם של מימן ירוק ומתנול ירוק. Transition Industries מפתחת במשותף את Pacifico Mexinol עם תאגיד הפיננסים הבינלאומי (IFC), חבר בקבוצת הבנק העולמי.

רומל גאלו (Rommel Gallo), מנכ"ל Transition Industries, אמר: "הבחירה ב-SIAD עבור תשתית קריטית זו מבטיחה שפרויקט Pacifico Mexinol יצויד במפעל הפרדת אוויר ברמה עולמית יעיל ביותר. שותפות זו היא צעד מפתח נוסף בשילוב הטכנולוגיה הטובה ביותר הזמינה כדי לעמוד ביעדי הקיימות והתפעול השאפתניים שלנו".

יחידות הפרדת האוויר (ASU) יתוכננו בסטנדרטים הגבוהים ביותר של יעילות ואמינות, ויתמכו ביעדי פליטת הפחמן ברמת אפס בנטו של הפרויקט. המיקור האסטרטגי של ההנדסה והציוד מהרשת הגלובלית של SIAD צפוי לייעל את לוח הזמנים והעלות של ביצוע הפרויקט.

אודות SIAD Americas LLC ו-SIAD Macchine Impianti S.p.A



SIAD Americas LLC, שבסיסה בוודלנדס, טקסס, היא חברת הבת התפעולית באמריקה של SIAD Macchine Impianti S.p.A, חברת הבת ההנדסית של קבוצת SIAD(SIAD S.p.A.). SIAD היא חברת גזים תעשייתיים והנדסה בבעלות משפחתית הפועלת ברחבי העולם, שהוקמה בשנת 1927 ומרכזה בברגמו, איטליה. עם הכנסות שנתיות של 1.1 מיליארד דולר ו-2,278 עובדים, SIAD היא ספקית גלובלית מובילה של ציוד הנדסי כולל יחידות הפרדת אוויר (ASU), יחידות שטיפת חנקן, נוזלי גז טבעי בקנה מידה קטן (LNG), מפעלי לכידת והנזלת CO2, מערכות שדרוג ביוגז, מערכות בעירה ומדחסים בוכנתיים לגזי תהליכים. SIAD סיפקה למעלה מ-500 יחידות הפרדת אוויר ASU, 300 מפעלי CO2 ויותר מ-5,000 מדחסים בוכנתיים ללקוחות ברחבי העולם.

אודות Transition Industries



Transition Industries LLC, שבסיסה ביוסטון, טקסס, היא מפתחת פרויקטים של מתנול ומימן ירוק בקנה מידה עולמי, נטו אפס פליטות פחמן בצפון אמריקה כדי להתמודד עם שינויי האקלים ולקדם קיימות סביבתית וחברתית. למידע נוסף על Pacifico Mexinol או Transition Industries, פנו באמצעות הדוא"ל inquiries@transitionind.com.

למידע נוסף - מדיה

