SIAD Mengumumkan Terpilih sebagai Penyedia ASU Berkapasitas 3.500 MTPD untuk Proyek Pacifico Mexinol

THE WOODLANDS, Texas, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIAD Americas LLC, hari ini mengumumkan bahwa SIAD telah terpilih untuk menyediakan unit pemisahan udara (air separation unit, ASU) bagi proyek Metanol karbon ultra-rendah Pacifico Mexinol di Sinaloa, Meksiko. Proyek yang dipimpin oleh SIAD Macchine Impianti tersebut akan memanfaatkan model eksekusi global SIAD, dengan dukungan teknik dari pusat produksinya di Bergamo, Italia; The Woodlands, Texas; dan Hangzhou, Tiongkok. Peralatan akan diperoleh dari Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa, dengan proses fabrikasi dilakukan di fasilitas SIAD di Hangzhou, Tiongkok, serta di fasilitas barunya di Porto Marghera (Venesia), Italia.

ASU tersebut akan memiliki kapasitas produksi sekitar 3.500 metrik ton per hari (MTPD) oksigen dengan kemurnian tinggi, sehingga menjadi komponen penting dalam proses produksi metanol karbon ultra-rendah. Fasilitas ini akan memasok volume oksigen dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk proses gasifikasi dan penangkapan karbon dalam proyek tersebut.

"Kami bangga dapat bermitra dengan Transition Industries dan memberikan keahlian kami untuk salah satu fasilitas kimia paling berkelanjutan di dunia," ujar Ed Hotard, Chairman dan CEO SIAD Americas. "Pilihan kami mencerminkan kekuatan tim teknik global SIAD dan komitmen kami untuk memberikan nilai yang luar biasa bagi pelanggan.”

Paolo Ferrario, General Manager SIAD Macchine Impianti, menambahkan, "Terpilihnya kami untuk proyek bersejarah ini merupakan bukti kemampuan teknik global SIAD serta teknologi kami yang telah terbukti dalam pemisahan udara berskala besar."

Setelah beroperasi pada 2029, Pacifico Mexinol diperkirakan akan menjadi fasilitas produksi bahan kimia karbon ultra-rendah mandiri terbesar di dunia serta salah satu produsen hidrogen hijau dan metanol hijau terbesar di dunia. Transition Industries bekerja sama dengan International Finance Corporation (IFC), anggota World Bank Group, dalam pengembangan proyek Pacifico Mexinol.

Rommel Gallo, CEO Transition Industries, mengatakan: "Pemilihan SIAD untuk infrastruktur penting ini memastikan bahwa proyek Pacifico Mexinol akan dilengkapi dengan pabrik pemisahan udara berkelas dunia dan sangat efisien. Kemitraan ini merupakan langkah penting lainnya dalam mengintegrasikan teknologi terbaik yang tersedia untuk mencapai sasaran keberlanjutan dan operasional kami yang ambisius."

ASU tersebut akan dirancang dengan standar efisiensi dan keandalan tertinggi, guna mendukung tujuan proyek mencapai emisi karbon nol bersih. Pemilihan sumber daya teknik dan peralatan secara strategis dari jaringan global SIAD diharapkan dapat mengoptimalkan jadwal pelaksanaan dan biaya proyek.

Tentang SIAD Americas LLC dan SIAD Macchine Impianti S.p.A.

SIAD Americas LLC, yang bermarkas di The Woodlands, TX, merupakan anak perusahaan operasional SIAD Macchine Impianti S.p.A. di Amerika, yang merupakan anak perusahaan teknik dari SIAD Group (SIAD S.p.A.). SIAD adalah perusahaan teknik dan gas industri milik keluarga yang beroperasi secara global, didirikan pada tahun 1927 dan berkantor pusat di Bergamo, Italia. Dengan pendapatan tahunan sebesar $1,1 miliar dan 2.278 karyawan, SIAD merupakan penyedia global terkemuka untuk peralatan teknik. Produk dan layanannya mencakup unit pemisahan udara (ASU), unit pencucian nitrogen, pabrik pendingin gas alam (LNG) skala kecil, fasilitas penangkapan dan pencairan CO₂, sistem peningkatan kualitas biogas, sistem pembakaran, serta kompresor piston bolak-balik untuk gas proses. SIAD telah memasok lebih dari 500 unit ASU, 300 pabrik CO₂, dan lebih dari 5.000 kompresor piston bolak-balik kepada pelanggan di seluruh dunia.

Tentang Transition Industries

Transition Industries LLC, yang bermarkas di Houston, Texas, adalah pengembang proyek metanol dan hidrogen hijau berskala dunia dengan emisi karbon nol bersih di Amerika Utara. Perusahaan ini bertujuan mengatasi perubahan iklim serta mendorong keberlanjutan lingkungan dan sosial. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang Pacifico Mexinol atau Transition Industries, kirimkan email ke inquiries@transitionind.com.

