シアド (SIAD)、パシフィコ・メキシノール (Pacifico Mexinol) プロジェクト向け3,500MTPD空気分離装置 (ASU) 供給に選定されたことを発表

テキサス州ウッドランズ発, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- シアド・アメリカズ (SIAD Americas LLC) は本日、メキシコ・シナロア州で進行中の超低炭素メタノールプロジェクトであるパシフィコ・メキシノールにおいて、シアドが空気分離装置 (ASU) を提供する企業として選定されたと発表した。 このプロジェクトはシアド・マッキーネ・インピアンティ (SIAD Macchine Impianti) が主導し、イタリア・ベルガモ、米国テキサス州ザ・ウッドランズ、中国・杭州の各拠点からエンジニアリング支援を受けるグローバル実行モデルを活用する。 装置は米国、中国、ヨーロッパから調達され、製造は中国・杭州のシアド工場およびイタリア・ヴェネツィアの新工場ポルト・マルゲラ (Porto Marghera) で行われる予定である。

本ASUは1日当たり約3,500メトリックトン (MTPD) の高純度酸素を生産する能力を有し、超低炭素メタノール製造における重要な構成要素となる。 本装置は、同プロジェクトにおけるガス化および炭素回収プロセスに必要な大量の酸素を供給する予定である。

「トランジション・インダストリーズ (Transition Industries) と提携し、世界で最も持続可能な化学施設の一つとなる本プロジェクトに当社の専門知識を提供できることを誇りに思います。」と、シアド・アメリカズの会長兼最高経営責任者 (CEO) であるエド・ホタード (Ed Hotard) は述べた。「今回の選出は、シアドのグローバルエンジニアリングチームの強みと、顧客に卓越した価値を提供するという当社の取り組みを反映したものです。」

シアド・マッキーネ・インピアンティのゼネラルマネージャーであるパオロ・フェッラーリオ (Paolo Ferrario) は次のように述べた。「この記念碑的なプロジェクトに選ばれたことは、シアドの世界的なエンジニアリング能力と、大規模空気分離分野における当社の実証済み技術の証です。」

パシフィコ・メキシノールは2029年に稼働開始された場合、世界最大の独立型超低炭素化学製造施設となり、グリーン水素およびグリーンメタノールの世界最大の生産拠点の一つとなると期待されている。 トランジション・インダストリーズは、世界銀行グループ (World Bank Group) の一員である国際金融公社 (International Finance Corporation)(IFC) と共同でパシフィコ・メキシノールを開発している。

トランジション・インダストリーズの最高経営責任者 (CEO) であるロメル・ガロ (Rommel Gallo) は次のように述べた。「この重要なインフラ構成要素としてシアドが選定されたことにより、パシフィコ・メキシノール・プロジェクトは世界クラスの高効率空気分離プラントを備えることになります。 この提携は、当社の持続可能性および運用における野心的な目標を達成するため、利用可能な最良の技術を統合する上でのさらなる重要な一歩です。」

本ASUは、最高水準の効率性と信頼性を実現するよう設計され、プロジェクトのネットゼロ炭素排出量目標を支援する。 シアドのグローバルネットワークを活用したエンジニアリングおよび装置の戦略的調達により、プロジェクトの実行スケジュールとコストの最適化が期待されている。

テキサス州ザ・ウッドランズに拠点を置くシアド・アメリカズは、シアド・グループ (SIAD Group)(シアド (SIAD S.p.A.)) のエンジニアリング子会社であるシアド・マッキーネ・インピアンティ (SIAD Macchine Impianti S.p.A.) の米州地域における事業子会社である。 シアドは1927年に設立された家族経営の産業ガスおよびエンジニアリング企業であり、本社をイタリア・ベルガモに置き、世界的に事業を展開している。 年間売上高11億米ドル (約1,626億1,532万円)、従業員2,278名を擁するシアドは、空気分離装置 (ASU)、窒素洗浄装置、小規模液化天然ガス (LNG) 装置、CO2回収・液化プラント、バイオガス精製システム、燃焼システム、プロセスガス用往復動圧縮機など、エンジニアリング装置の分野で世界をリードするプロバイダーである。 これまでに世界中の顧客に対し、500基を超えるASU、300基のCO2プラント、5,000台以上の往復動圧縮機を納入している。

テキサス州ヒューストンに拠点を置くトランジション・インダストリーズ (Transition Industries LLC) は、気候変動への対応および環境・社会の持続可能性促進を目的として、北米における世界規模のネットゼロ炭素排出メタノールおよびグリーン水素プロジェクトを開発している。 パシフィコ・メキシノールまたはトランジション・インダストリーズに関する詳細は、inquiries@transitionind.comまで。

