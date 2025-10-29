SIAD, Pacifico Mexinol 프로젝트용 3,500 MTPD ASU 공급사로 선정 발표

텍사스 우드랜즈, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIAD Americas LLC는 멕시코 시날로아주에서 추진되는 Pacifico Mexinol 초저탄소 메탄올 프로젝트에 필요한 공기분리장치(ASU) 공급사로 SIAD가 선정됐다고 오늘 발표했다. 이번 프로젝트는 SIAD Macchine Impianti가 주도하며, 이탈리아 베르가모 (Bergamo), 미국 텍사스 우드랜즈 (Woodlands), 중국 항저우의 글로벌 엔지니어링 센터가 기술 지원을 제공할 예정이다. 장비는 미국, 중국, 유럽에서 조달되며, 제작은 중국 항저우 SIAD 시설과 이탈리아 베네치아 포르토 마르게라의 신규 시설에서 진행된다.

해당 ASU는 하루 약 3,500톤(MTPD)의 고순도 산소를 생산할 수 있으며, 초저탄소 메탄올 생산을 위한 핵심 설비로서 가스화와 탄소 포집 공정에 필요한 대규모 산소를 공급하게 된다.

SIAD Americas의 회장이자 CEO인 에드 호타드 (Ed Hotard)는 “Transition Industries 와 협력하게 되어 매우 자랑스럽다”며 “이 프로젝트는 세계에서 가장 지속가능한 화학시설 중 하나가 될 것이며, 이번 선정은 SIAD 글로벌 엔지니어링 팀의 역량과 고객에게 제공하는 뛰어난 가치를 입증한다”고 말했다. "이번 선정은 SIAD 글로벌 엔지니어링 팀의 역량과 고객에게 탁월한 가치를 제공하려는 우리의 의지를 보여준다.”

SIAD Macchine Impianti의 총괄 매니저인 Paolo Ferrario는 “이번 사업에 선정된 것은 SIAD의 글로벌 엔지니어링 역량과 대규모 공기분리 기술의 우수성이 다시 한번 인정받은 결과”라고 밝혔다.

2029년 가동을 시작하면 Pacifico Mexinol은 세계 최대 규모의 독립형 초저탄소 화학 생산 시설이자, 세계 최대급의 그린 수소 및 그린 메탄올 생산 기지로 자리매김할 것으로 예상된다. Transition Industries는 세계은행 그룹 산하 International Finance Corporation (IFC)와 함께 Pacifico Mexinol 프로젝트를 공동 개발하고 있다.

Transition Industries의 Rommel Gallo CEO는 “이 핵심 인프라를 위한 공급사로 SIAD가 선정된 것은 Pacifico Mexinol 프로젝트가 세계 최고 수준의 고효율 공기분리 설비를 갖추게 됨을 의미한다”며 “이번 파트너십은 우리의 야심 찬 지속가능성 및 운영 목표를 달성하기 위해 최적의 기술을 통합하는 또 하나의 중요한 단계”라고 말했다.

해당 ASU는 최고 수준의 효율성과 신뢰성을 기준으로 설계되며, 프로젝트의 순탄소배출 제로 목표 달성을 지원하게 된다. 또한 SIAD 글로벌 네트워크를 통한 전략적 엔지니어링 및 장비 조달은 프로젝트의 일정 최적화와 비용 효율성 향상에 기여할 것으로 기대된다.

SIAD Americas LLC 및 SIAD Macchine Impianti S.p.A. 소개

텍사스 우드랜즈에 기반을 둔 SIAD Americas LLC는 SIAD 그룹(SIAD S.p.A.)의 엔지니어링 자회사인 SIAD Macchine Impianti S.p.A.의 미주 지역 운영 법인이다. SIAD는 1927년에 설립된 가족 소유의 산업용 가스 및 엔지니어링 기업으로, 이탈리아 베르가모에 본사를 두고 전 세계에서 사업을 운영하고 있다. SIAD는 연 매출 11억 달러, 2,278명의 임직원을 보유하고 있으며, 공기분리장치(ASU), 질소 세정 설비, 소규모 천연가스 액화(LNG) 설비, CO2 포집 및 액화 플랜트, 바이오가스 업그레이딩 시스템, 연소 시스템, 공정가스용 왕복동 압축기 등 다양한 엔지니어링 장비를 공급하는 글로벌 선도 기업이다. 지금까지 전 세계 고객에게 500개 이상의 ASU, 300개 이상의 CO2 플랜트, 5,000대 이상의 왕복동 압축기를 공급해 왔다.

Transition Industries 소개

Transition Industries LLC는 텍사스 휴스턴에 기반을 둔 기업으로, 기후 변화 대응과 환경·사회적 지속가능성 증진을 목표로 북미에서 세계적 규모의 순탄소배출 제로 메탄올 및 그린 수소 프로젝트를 개발하고 있다. Pacifico Mexinol 또는 Transition Industries에 대한 자세한 문의는 inquiries@transitionind.com으로 연락하면 된다.

연락처 정보: Anica Arena SIAD Americas LLC 346.380.1268 info@siad-americas.com

