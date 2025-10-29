SIAD Mengumumkan Pemilihan untuk ASU berkapasiti 3,500 MTPD bagi Projek Pacifico Mexinol

The Woodlands, Texas, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIAD Americas LLC hari ini mengumumkan bahawa SIAD telah dipilih untuk membekalkan Unit Pemisahan Udara (ASU) bagi projek metanol ultra-rendah karbon Pacifico Mexinol di Sinaloa, Mexico. Projek ini, yang diketuai oleh SIAD Macchine Impianti, akan memanfaatkan model pelaksanaan global SIAD, dengan sokongan kejuruteraan daripada pusatnya di Bergamo, Itali; The Woodlands, Texas; dan Hangzhou, China. Peralatan akan diperoleh dari Amerika Syarikat, China dan Eropah, dengan kerja fabrikasi dijalankan di fasiliti SIAD di Hangzhou, China serta di fasiliti baharu di Porto Marghera (Venice), Itali.

ASU akan menghasilkan kira-kira 3,500 metrik tan sehari oksigen tulen, menjadikannya komponen penting dalam pengeluaran metanol ultra-rendah karbon. Ia akan membekalkan oksigen dalam jumlah besar untuk proses gasifikasi dan penangkapan karbon projek tersebut.

"Kami berbangga untuk bekerjasama dengan Transition Industries dan menyumbangkan kepakaran kami kepada apa yang bakal menjadi salah satu fasiliti kimia paling lestari di dunia," kata Ed Hotard, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif SIAD Americas. "Pemilihan ini mencerminkan keutuhan pasukan kejuruteraan global SIAD serta komitmen berterusan kami dalam menyampaikan nilai unggul kepada para pelanggan."

Paolo Ferrario, Pengurus Besar SIAD Macchine Impianti, menambah, "Pemilihan kami untuk projek ikonik ini menjadi bukti keupayaan kejuruteraan global SIAD serta teknologi kami yang telah terbukti dalam pemisahan udara berskala besar."

Apabila mula beroperasi pada tahun 2029, Pacifico Mexinol dijangka menjadi fasiliti pengeluaran kimia ultra-rendah karbon terbesar di dunia yang beroperasi secara bebas, serta salah satu pengeluar terbesar hidrogen hijau dan metanol hijau di peringkat global. Transition Industries sedang membangunkan projek Pacifico Mexinol bersama International Finance Corporation (IFC), ahli World Bank Group.

Rommel Gallo, Ketua Pegawai Eksekutif Transition Industries, berkata: "Pemilihan SIAD untuk komponen infrastruktur kritikal ini memastikan projek Pacifico Mexinol dilengkapi dengan loji pemisahan udara bertaraf dunia yang sangat cekap. Perkongsian ini menandakan satu lagi langkah penting dalam mengintegrasikan teknologi terbaik bagi mencapai matlamat kelestarian dan operasi yang berwawasan tinggi."

ASU ini akan direka bentuk mengikut piawaian tertinggi dari segi kecekapan dan kebolehpercayaan, bagi menyokong matlamat pelepasan karbon sifar bersih projek ini. Perolehan strategik kejuruteraan dan peralatan daripada rangkaian global SIAD dijangka dapat mengoptimumkan jadual pelaksanaan dan kos projek ini.

Perihal SIAD Americas LLC dan SIAD Macchine Impianti S.p.A.

SIAD Americas LLC, yang berpusat di The Woodlands, Texas, ialah anak syarikat operasi SIAD Macchine Impianti S.p.A. di rantau Amerika, iaitu anak syarikat kejuruteraan kepada SIAD Group (SIAD S.p.A.). SIAD, yang ditubuhkan pada tahun 1927 dan beribu pejabat di Bergamo, Itali, ialah syarikat milik keluarga dengan operasi global dalam bidang gas industri dan kejuruteraan. Dengan hasil tahunan berjumlah AS$1.1 bilion dan 2,278 orang kakitangan, SIAD merupakan penyedia global terkemuka bagi peralatan kejuruteraan, termasuk unit pemisahan udara (ASU), unit pencucian nitrogen, loji pencairan gas asli berskala kecil (LNG), loji penangkapan dan pencairan CO2, sistem penaiktarafan biogas, sistem pembakaran serta pemampat berulang untuk gas proses. SIAD telah membekalkan lebih daripada 500 unit pemisahan udara (ASU), 300 loji CO2 dan lebih 5,000 pemampat berulang kepada pelanggan di seluruh dunia.

Perihal Transition Industries

Transition Industries LLC, yang berpusat di Houston, Texas, ialah pemaju projek metanol dan hidrogen hijau berskala global dengan pelepasan karbon sifar bersih di Amerika Utara, bagi menangani perubahan iklim serta mempromosikan kelestarian alam sekitar dan sosial. Untuk maklumat lanjut mengenai Pacifico Mexinol atau Transition Industries, sila e-mel kepada inquiries@transitionind.com.

