SIAD Anuncia Seleção de ASU de 3.500 MTPD para o Projeto Pacifico Mexinol

THE WOODLANDS, Texas, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A SIAD Americas LLC anunciou hoje que foi selecionada para fornecer uma unidade de separação de ar (ASU) para o projeto de metanol de carbono ultrabaixo Pacifico Mexinol em Sinaloa, México. O projeto, liderado pela SIAD Macchine Impianti, utilizará o modelo de execução global da SIAD, com apoio de engenharia dos seus centros em Bergamo, Itália; The Woodlands, Texas; e Hangzhou, China. Os equipamentos serão provenientes dos Estados Unidos, China e Europa, com fabricação realizada nas instalações da SIAD em Hangzhou, China e na nova instalação em Porto Marghera (Veneza), Itália.

A ASU terá uma capacidade de produção de aproximadamente 3.500 toneladas métricas por dia (MTPD) de oxigênio de alta pureza, tornando-se um componente essencial para a produção de metanol de carbono ultra baixo. Ela fornecerá os grandes volumes de oxigênio necessários para os processos de gaseificação e captura de carbono do projeto.

"Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Transition Industries e de contribuir com a nossa experiência para o que será uma das instalações químicas mais sustentáveis do mundo", disse Ed Hotard, presidente e CEO da SIAD Americas. "A nossa seleção reflete a força da equipe de engenharia global da SIAD e o nosso compromisso de oferecer um valor excepcional aos clientes."

Paolo Ferrario, Gerente Geral da SIAD Macchine Impianti, acrescentou: "Ser escolhido para este projeto de referência é um testemunho da capacidade global de engenharia da SIAD e da nossa tecnologia comprovada em separação de ar em grande escala."

Uma vez operacional em 2029, a Pacifico Mexinol deverá ser a maior instalação autônoma de produção de produtos químicos de carbono ultra baixo do mundo, e um dos maiores produtores mundiais de hidrogênio verde e metanol verde. A Transition Industries está trabalhando no desenvolvimento conjunto da Pacifico Mexinol com a International Finance Corporation (IFC), membro do World Bank Group.

Rommel Gallo, CEO da Transition Industries, disse: "A seleção da SIAD para esta parte essencial da infraestrutura garante que o projeto Pacifico Mexinol seja equipado com uma planta de separação de ar de classe mundial e altamente eficiente. Esta parceria é outro passo fundamental na integração da melhor tecnologia disponível para atender às nossas ambiciosas metas operacionais e de sustentabilidade."

A ASU será projetada com os mais altos padrões de eficiência e confiabilidade, apoiando os objetivos de emissões líquidas de zero carbono do projeto. O fornecimento estratégico de engenharia e equipamentos da rede global da SIAD deve otimizar o cronograma e o custo de execução do projeto.

Sobre a SIAD Americas LLC e a SIAD Macchine Impianti S.p.A.

A SIAD Americas LLC, com sede em The Woodlands, TX, é a subsidiária operacional da SIAD Macchine Impianti S.p.A. nas Américas, a subsidiária de engenharia do SIAD Group (SIAD S.p.A.). A SIAD é uma empresa familiar de gases industriais e engenharia que opera globalmente, estabelecida em 1927, com sede em Bérgamo, Itália. Com $ 1,1 bilhão em receita anual e 2.278 funcionários, a SIAD é fornecedora líder global de equipamentos de engenharia, incluindo unidades de separação de ar (ASU), unidades de lavagem de nitrogênio, liquefatores de gás natural (GNL) em pequena escala, plantas de captura e liquefação de CO2, sistemas de atualização de biogás, sistemas de combustão e compressores alternativos para gases de processo. A SIAD foi provedora de mais de 500 plantas ASUs, 300 plantas de captura e liquefação de CO2 e mais de 5.000 compressores de gás alternativos para clientes em todo o mundo.

Sobre a Transition Industries

A Transition Industries LLC, com sede em Houston, Texas, é desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio verde com emissões líquidas de zero carbono em escala mundial na América do Norte para lidar com as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental e social. Para mais informações sobre a Pacifico Mexinol ou a Transition Industries, envie um e-mail para inquiries@transitionind.com.

Contato: Anica Arena SIAD Americas LLC 346.380.1268 info@siad-americas.com

Foto deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37d8f9ac-835b-4637-86fd-7a679af59e95