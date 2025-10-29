SIAD 宣布将为 Pacifico Mexinol 项目提供日产 3,500 吨的空分装置

得克萨斯州伍德兰, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIAD Americas LLC 今日宣布，SIAD 已获选为墨西哥锡那罗亚州 Pacifico Mexinol 超低碳甲醇项目提供空分装置 (ASU)。 该项目由 SIAD Macchine Impianti 主导，将依托 SIAD 的全球执行模式，并由其位于意大利贝加莫、美国德克萨斯州伍德兰及中国杭州的工程中心提供工程支持。 项目设备将从美国、中国及欧洲采购，并在 SIAD 位于中国杭州以及意大利威尼斯马尔盖拉港的新工厂进行生产制造。

该 ASU 可生产高纯度氧气日产量约为 3,500 吨 (MTPD)，是超低碳甲醇生产的关键设备。 它将为该项目的气化及碳捕获工艺提供所需的大量氧气。

SIAD Americas 的董事长兼首席执行官 Ed Hotard 表示：“我们非常自豪能与 Transition Industries 携手合作，为这一未来将成为全球最具可持续性的化工设施贡献我们的专业经验。“我们的入选体现了 SIAD 全球工程团队的实力，以及我们致力于为客户创造卓越价值的坚定承诺。”

SIAD Macchine Impianti 的总经理 Paolo Ferrario 补充道：“入选这一具有里程碑意义的项目，是对 SIAD 全球工程实力以及我们在大型空分领域成熟技术的有力证明。”

Pacifico Mexinol 预计将于 2029 年正式投产，届时有望成为全球规模最大的独立超低碳化工生产设施，并跻身全球主要绿色氢气和绿色甲醇生产基地之列。 Transition Industries 正与 World Bank Group 旗下机构 International Finance Corporation (IFC) 联合开发 Pacifico Mexinol 项目。

Transition Industries 首席执行官 Rommel Gallo 表示：“选择 SIAD 提供这一关键基础设施，将确保 Pacifico Mexinol 项目配备一套世界一流且高效的空分装置。 此次合作是我们整合最佳可用技术，以实现雄心勃勃的可持续发展和运营目标的又一关键举措。”

该 ASU 将按最高效率和可靠性标准设计，以支持项目实现净零碳排放目标。 通过 SIAD 全球网络战略性采购工程技术和设备，有望优化项目的执行进度与成本。

关于 SIAD Americas LLC 和 SIAD Macchine Impianti S.p.A.

位于美国德克萨斯州伍德兰的 SIAD Americas LLC，是 SIAD Group (SIAD S.p.A.) 旗下工程子公司 SIAD Macchine Impianti S.p.A. 在美洲地区的运营子公司。 SIAD 是一家家族控股的工业气体与工程公司，成立于 1927 年，总部位于意大利贝加莫，业务遍及全球。 SIAD 年收入达 11 亿美元，员工 2,278 人，是全球领先的工程设备供应商，提供的产品包括空分装置 (ASU)、氮洗装置、小型天然气液化装置 (LNG)、二氧化碳捕集与液化装置、沼气提纯系统、燃烧系统以及工艺气用往复式压缩机。 SIAD 已向全球客户提供了超过 500 套 ASU 装置、300 套二氧化碳装置以及 5,000 多台往复式压缩机。

关于 Transition Industries

Transition Industries LLC 总部位于美国得克萨斯州休斯顿，致力于在北美开发世界级净零碳排放甲醇与绿色氢能项目，以应对气候变化并推动环境与社会可持续发展。 如需了解有关 Pacifico Mexinol 或 Transition Industries 的更多信息，请发送电子邮件至 inquiries@transitionind.com。

联系方式： Anica Arena SIAD Americas LLC 346.380.1268 info@siad-americas.com

公告随附图片可见以下网页:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37d8f9ac-835b-4637-86fd-7a679af59e95