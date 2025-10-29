SIAD 宣佈獲選為 Pacifico Mexinol 項目承建每日可產 3,500 公噸的空氣分離裝置

德州伍德蘭茲, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIAD Americas LLC 今天宣佈，SIAD 獲選為墨西哥錫那羅亞的 Pacifico Mexinol 超低碳甲醇項目提供空氣分離裝置（ASU）。 項目由 SIAD Macchine Impianti 領導，將運用 SIAD 的全球執行模式，獲得來自意大利貝加莫、德州伍德蘭茲及中國杭州技術中心的工程支援。 設備將從美國、中國及歐洲採購而來，並在 SIAD 位於中國杭州及意大利馬格拉港（威尼斯）新設的生產基地製造。

該空氣分離裝置每日可生產約 3,500 公噸 (MTPD) 高純度氧氣，成為超低碳甲醇生產的關鍵成分。 裝置將為項目的氣化與碳捕集程序供應大量氧氣。

SIAD Americas 主席兼行政總裁 Ed Hotard 表示：「能與 Transition Industries 合作，為這座即將成為全球最可持續發展的化工設施之一貢獻專業技術，令我們深感欣慰。「這次獲選印證 SIAD 全球工程團隊的實力，彰顯為客戶創造非凡價值的承諾。」

SIAD Macchine Impianti 總經理 Paolo Ferrario 補充道：「獲選參與這項地標工程，足證 SIAD 在全球工程方面的能力，以及在大型空氣分離領域的實證技術備受認可。」

於 2029 年投產後，預計 Pacifico Mexinol 將成為全球最具規模的獨立超低碳化工生產設施，並躋身全球頂尖綠色氫氣及綠色甲醇生產商之列。 Transition Industries 正與 World Bank Group 旗下成員 International Finance Corporation (IFC) 共同開發 Pacifico Mexinol 項目。

Transition Industries 行政總裁 Rommel Gallo 透露：「選擇 SIAD 承建此關鍵基礎設施，能確保 Pacifico Mexinol 項目將配備世界一流的高效率空氣分離廠房。 這次合作是整合最佳可用技術的重要一步，有助實現我們宏大的可持續發展及營運目標。」

空氣分離裝置將採用最高效率、最可靠的設計，以助達成項目的淨零碳排放目標。 透過從 SIAD 全球網絡進行工程及設備策略採購，有望完善項目的執行進度及成本效益。

關於 SIAD Americas LLC 及 SIAD Macchine Impianti S.p.A.

總部設於德州伍德蘭茲的 SIAD Americas LLC，是 SIAD Group (SIAD S.p.A.) 轄下工程公司 SIAD Macchine Impianti S.p.A. 的美洲附屬營運機構。 SIAD 是一間跨國經營的家族式工業氣體與工程公司，在 1927 年成立，總部位於意大利貝加莫。 作為全球頂尖的工程設備供應商，SIAD 的年度收益達 11 億美元，僱用員工 2,278 人。產品包括空氣分離裝置（ASU）、氮氣洗滌裝置、小型天然氣液化裝置 (LNG)、二氧化碳捕集與液化工廠、沼氣提純系統、燃燒系統及製程氣體往復式壓縮機。 SIAD 已向全球客戶提供超過 500 套空氣分離裝置、300 座二氧化碳廠房及超過 5,000 部往復式壓縮機。

關於 Transition Industries

總部設於德州侯斯頓的 Transition Industries LLC，是北美洲開發全球規模淨零碳排放甲醇及綠色氫氣項目的發展商，致力應對氣候變化問題，並促進環境與社會的可持續發展。 欲了解更多關於 Pacifico Mexinol 或 Transition Industries 的資訊 ，請發送電郵至 inquiries@transitionind.com。

