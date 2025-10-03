KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 3.10.2025 KLO 12:00

Kalmar ja Rotterdam Shortsea Terminals jatkavat pitkäaikaista yhteistyötään hybridikonttilukkien jatkotilauksella

Kalmar on tehnyt sopimuksen Rotterdam Shortsea Terminalsin (RST) kanssa viiden Kalmar hybridikonttilukin toimittamisesta. Suuri jatkotilaus, johon sisältyy myös suorituskyvyn hallintatyökalu MyKalmar INSIGHT, kirjattiin Kalmarin vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen tilauksiin. Laitteiden toimituksen on määrä tapahtua vuoden 2026 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

RST on Euroopan suurin lähimerenkulun keskus, joka työllistää noin 350 henkilöä. RST:n palveluihin kuuluvat konttien käsittely ja varastointi sekä kattava valikoima lisäpalveluja, kuten konttivarikkopalvelut, siirtokuormaukset ja paljon muuta, joissa kaikissa korostuvat tehokkuus ja vastuullisuus. Kalmar on ollut keskeinen kumppani RST:n merkittävässä kasvussa, jota viime vuosien kasvava kysyntä on vauhdittanut.

Viisi uutta hybridikonttilukkia ovat osa RST:n kaluston uudistusohjelmaa, jonka tavoitteena on kasvattaa kapasiteettia ja parantaa ympäristötehokkuutta. RST tilasi aiemmin kuusi vastaavaa laitetta vuonna 2023 osana yrityksen yhteiskuntavastuullisuustavoitteita (CSR).

MyKalmar INSIGHT, joka kattaa kaikki RST:n Kalmar konttilukit, auttaa kehittämään toimintaa ja saavuttamaan konkreettisia hyötyjä hyödyntämällä laitteiden suorituskykydataa.

Arno Storm, toimitusjohtaja, RST: "Nämä uudet hybridilaitteet ovat jälleen yksi konkreettinen askel eteenpäin, kun jatkamme ympäristötehokkuuden parantamista Kalmarin pitkäaikaisena kumppanina. Hybriditeknologia sopii erinomaisesti toimintaamme, sillä se auttaa meitä vähentämään polttoaineenkulutusta ja päästöjä tinkimättä kuitenkaan laitteiden suorituskyvystä tai palvelun laadusta.”

Damien Cols, johtaja, globaalit asiakkaat, Kalmar: "Olemme iloisia ja ylpeitä voidessamme jatkaa RST:n tukemista heidän siirtyessään yhä ekotehokkaampaa materiaalien käsittelyä kohti. Koko kalustossa käytössä oleva MyKalmar INSIGHT mahdollistaa sen, että RST voi polttoainesäästöjen ja päästövähennysten lisäksi tehostaa toimintaansa ja luotettavuutta hyödyntämällä todellista dataa.

Lisätietoja:

Damien Cols, johtaja, globaalit asiakkaat, Kalmar, puh. +32475775695, damien.cols@kalmarglobal.com

Nina Jähi, viestintäpäällikkö, Kalmar, puh. +358 40 5193635, nina.jahi@kalmarglobal.com



Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmarglobal.com

Liite