KI-gestützte Verwaltung unterstützt neuestes Linux-Release von SUSE

LUXEMBURG, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE®, ein weltweit führender Anbieter von Open-Source-Lösungen für Unternehmen, kündigt mit SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16 das branchenweit erste Linux mit integrierter agentischer KI für Unternehmen an. Dieses Release bietet mehr Transparenz, Erkenntnisse und eine automatische Verwaltung zur Optimierung von Abläufen, Verringerung der Betriebskosten und des Zeitaufwands für die Fehlerbehebung sowie eine schnellere Markteinführung für unternehmenskritische Anwendungen.

SLES 16 führt agentische KI mit einer Implementierung des MCP-Standards (Model Context Protocol) ein. Die agentische KI-Implementierung von SUSE Linux bietet Unternehmen eine sichere und erweiterbare Möglichkeit zur Verknüpfung von KI-Modellen mit externen Tools und Datenquellen, wobei sie gleichzeitig die Freiheit zur Auswahl und Erweiterung ihrer bevorzugten KI-Anbieter ohne Bindung an einen bestimmten Anbieter behalten. Die Lösung schafft eine robuste und sichere Grundlage, die langfristige Lebenszyklusgarantien und Automatisierung auf Unternehmensniveau vereint.

„Heutzutage sind alle CIOs und CTOs auf KI angewiesen, um die vorhandene Infrastruktur besser zu nutzen, ohne sich dabei auf ein einziges Ökosystem festlegen zu müssen“, erklärt Rick Spencer, GM von Business Critical Linux bei SUSE. „Durch die Verwendung von KI mit SUSE Linux Enterprise Server 16 können IT-Verantwortliche die betriebliche Effizienz steigern, ohne neue Teams einstellen oder eine benutzerdefinierte Toolchain erstellen zu müssen. SUSE stellt als erster Anbieter eine integrierte, offene und erweiterbare KI-Infrastruktur direkt in einem Betriebssystem (BS) für Unternehmen bereit. In Kombination mit unserem langjährigen Engagement für Sicherheit und Compliance sowie einem branchenführenden Lebenszyklus von 16 Jahren ist SUSE Linux Enterprise Server 16 damit das erste Linux für Unternehmen, das sowohl sofortige Innovation als auch langfristige Stabilität bietet.“

SUSE Linux Enterprise Server (SLES): Das erste KI-fähige Linux für agentische KI

SLES 16 führt einen Framework ein, mit dem die Intelligenz direkt in das Betriebssystem eingebettet werden kann.

Integrierte agentische KI und MCP: SLES 16 implementiert den MCP-Standard (Model Context Protocol) und bietet MCP-Host- und Serverkomponenten als Tech Preview zur nahtlosen Integration von KI-Operationen. Über die vereinfachte, browserbasierte Schnittstelle der Cockpit-Webkonsole, das Standard-Konfigurationsverwaltungs-Tool für SLES 16 und die Befehlszeile wird eine KI-gestützte lokale Verwaltung ermöglicht, die den operativen Aufwand reduziert.

Die Plattform verbindet sich mit jedem Anbieter von Large Language Models (LLM). Zukunftsfähige Architektur: Die Implementierung der agentischen KI von SUSE Linux basiert auf einer erweiterbaren, standardbasierten Architektur, die für die nächste Generation der agentischen KI gerüstet ist.



Zusätzliche Funktionen

SLES 16 ist die erste Linux-Distribution für Unternehmen, die mit reproduzierbaren Builds erstellt wurde. Damit haben Kunden die beispiellose Möglichkeit, ihre Linux-Distribution für Unternehmen unabhängig zu überprüfen und sogar aus dem Quellcode neu zu erstellen, während sie weiterhin den vollen Support von SUSE erhalten. Dieses Höchstmaß an Transparenz und Kontrolle in Verbindung mit Software Bills of Materials (SBOMs) ist Teil eines Entwicklungsprozesses, der für die höchsten Sicherheitszertifizierungen (EAL4+) auf dem Linux-Markt evaluiert wurde. Geringere Kompetenzlücke: Die gängigen Komponenten in SLES 16 verringern die Kompetenzlücke beim Wechsel von anderen Distributionen.



Verfügbarkeit

SLES 16, einschließlich der Implementierung der agentischen KI von SUSE Linux, ist ab dem 4. November 2025 für alle Kunden und Partner von SUSE allgemein verfügbar. Die SUSE Linux-Produktfamilie umfasst eine Reihe maßgeschneiderter Lösungen für spezifische Unternehmensanforderungen, sodass für jedes Arbeitspensum ein passendes Linux-System zur Verfügung steht. Zu dieser umfassenden Markteinführung gehören:

SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16 : Diese Lösung ist für unternehmenskritische SAP-Umgebungen verfügbar und bietet eine sichere, leistungsstarke Grundlage, die für SAP HANA- und S/4HANA-Workloads optimiert ist.

Diese Lösung ist für unternehmenskritische SAP-Umgebungen verfügbar und bietet eine sichere, leistungsstarke Grundlage, die für SAP HANA- und S/4HANA-Workloads optimiert ist. SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16: Diese Erweiterung wurde zur Gewährleistung maximaler Geschäftskontinuität entwickelt und bietet ein automatisiertes Failover und Clustering zum Schutz wichtiger Dienste und zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

Diese Erweiterung wurde zur Gewährleistung maximaler Geschäftskontinuität entwickelt und bietet ein automatisiertes Failover und Clustering zum Schutz wichtiger Dienste und zur Vermeidung von Ausfallzeiten. SUSE Linux Micro 6.2: Dieses robust designte, transaktionale und unveränderliche Betriebssystem eignet sich perfekt für Workloads, die ein widerstandsfähigeres Betriebssystem erfordern, z. B. Edge-, Embedded- und andere verteilte Bereitstellungen, und ermöglicht einen bildbasierten Modus, der sich ideal für vorhersehbare, automatisierte DevOps im großen Maßstab eignet.



Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com/server und im SLES 16-Blogbeitrag.

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer Open-Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher Suite, SUSE® Edge Suite und SUSE® AI Suite. Mehr als 60 % der Fortune 500-Unternehmen vertrauen bei ihren geschäftskritischen Workloads auf SUSE und können so überall innovativ sein – vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das „Open“ zurück in Open Source und arbeitet mit Partnern und Communities zusammen, um Kunden die Flexibilität zu geben, die Herausforderungen der Innovation von heute zu meistern, und ihnen die Freiheit zu bieten, ihre Strategien und Lösungen von morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com.

