La gestion assistée par l’IA au cœur de la dernière version de SUSE Linux

LUXEMBOURG, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16 est le premier système d’exploitation Linux d’entreprise à intégrer l’IA agentique, annonce SUSE®, leader mondial des solutions open source d’entreprise. Cette version offre une visibilité et des analyses approfondies ainsi qu’une gestion automatisée, afin de rationaliser les opérations, réduire les coûts d’exploitation et le temps de résolution des problèmes, tout en accélérant la mise sur le marché des applications critiques.

SLES 16 intègre l’IA agentique, avec une implémentation conforme à la norme Model Context Protocol (MCP). La mise en œuvre de l’IA agentique SUSE Linux offre aux entreprises un moyen sécurisé et extensible de connecter des modèles d’IA à des outils et des sources de données externes, tout en préservant leur liberté de choisir et d’étendre leurs fournisseurs d’IA préférés sans blocage. Elle fournit une base résiliente et sécurisée, combinant des garanties de cycle de vie à long terme et une automatisation de niveau entreprise.

« Aujourd’hui, chaque DSI et directeur technique doit tirer parti de l’IA pour maximiser l’efficacité de l’infrastructure existante, sans être contraint par un écosystème fermé », a déclaré Rick Spencer, directeur général de Business Critical Linux chez SUSE. « Grâce à l’IA intégrée à SUSE Linux Enterprise Server 16, les responsables informatiques peuvent améliorer l’efficacité opérationnelle sans avoir à recruter de nouvelles équipes ni à développer une chaîne d’outils personnalisée. SUSE est le premier à proposer une infrastructure d’IA intégrée, ouverte et extensible directement dans un système d’exploitation (OS) d’entreprise. Associé à notre engagement historique en matière de sécurité, de conformité et à notre cycle de vie de 16 ans, le plus long du secteur, SUSE Linux Enterprise Server 16 devient le premier Linux d’entreprise à concilier innovation immédiate et stabilité à long terme. »

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) : le premier Linux prêt pour l’IA agentique

SLES 16 introduit un cadre permettant d’intégrer l’intelligence directement au cœur du système d’exploitation.

IA agentique intégrée et MCP : SLES 16 met en œuvre la norme MCP (Model Context Protocol) et fournit, en avant-première technologique, des composants hôtes et serveurs MCP pour intégrer de manière fluide les opérations d’IA. L’administration locale assistée par IA est ainsi possible via Cockpit, la console Web de gestion par navigateur (outil de configuration par défaut de SLES 16), ou en ligne de commande, réduisant ainsi la charge opérationnelle.

Fonctionnalités supplémentaires

Cycle de vie prévisible, simplifié et étendu : le codestream SLES 16 bénéficie de l’une des durées de support les plus longues du marché, avec un cycle de vie total de 16 ans. Cela en fait le premier et le seul Linux d’entreprise à garantir un support au-delà de 2038, garantissant une assistance après cette date critique sans nécessiter de mises à niveau perturbatrices.

Disponibilité

SLES 16, incluant l’implémentation de l’IA agentique SUSE Linux, sera disponible pour tous les clients et partenaires SUSE à partir du 4 novembre 2025. La gamme de produits SUSE Linux est lancée avec une suite de solutions sur mesure répondant aux besoins spécifiques des entreprises, garantissant ainsi un Linux adapté à chaque charge de travail. Ce lancement complet comprend :

SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16 : disponible pour les environnements SAP critiques, ce serveur fournit une base sécurisée et hautement performante, optimisée pour les charges de travail SAP HANA et S/4HANA.

disponible pour les environnements SAP critiques, ce serveur fournit une base sécurisée et hautement performante, optimisée pour les charges de travail SAP HANA et S/4HANA. SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16 : conçue pour garantir une continuité maximale des activités, cette extension offre un basculement et un clustering automatisés afin de protéger les services essentiels et d’éviter les temps d’arrêt.

conçue pour garantir une continuité maximale des activités, cette extension offre un basculement et un clustering automatisés afin de protéger les services essentiels et d’éviter les temps d’arrêt. SUSE Linux Micro 6.2 : idéal pour les charges de travail nécessitant un système d’exploitation plus résilient, comme les déploiements en périphérie, embarqués et autres déploiements dispersés, ce système d’exploitation transactionnel, immuable et résilient de par sa conception permet un mode basé sur des images, parfait pour des DevOps prévisibles et automatisés à grande échelle.



Pour plus d’informations, consultez www.suse.com/server et le billet de blog SLES 16.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial des solutions open source professionnelles innovantes, fiables et sécurisées, et développe notamment SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher Suite, SUSE® Edge Suite et SUSE® AI Suite.

