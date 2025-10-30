Manajemen Berbantuan AI Mendorong Peluncuran SUSE Linux Terbaru

LUKSEMBURG, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Linux perusahaan pertama di industri yang mengintegrasikan AI agen adalah SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16, demikian diumumkan oleh SUSE®, pemimpin global dalam solusi sumber terbuka perusahaan. Peluncuran ini memberikan visibilitas, wawasan, dan manajemen otomatis yang lebih mendalam untuk menyederhanakan operasi, mengurangi biaya operasional dan waktu pemecahan masalah, serta menciptakan waktu yang lebih cepat untuk memasarkan aplikasi yang penting bagi misi.

SLES 16 memperkenalkan AI agen, dengan implementasi standar Model Context Protocol (MCP). Implementasi AI agen SUSE Linux memberikan cara yang aman dan dapat diperluas bagi perusahaan untuk menghubungkan model AI dengan alat bantu dan sumber data eksternal, sekaligus menjaga kebebasan untuk memilih dan memperluas penyedia AI pilihan mereka tanpa harus terikat. Hal ini menyediakan fondasi yang tangguh dan aman, menggabungkan jaminan siklus jangka panjang dan otomatisasi tingkat perusahaan.

"Saat ini, setiap CIO dan CTO perlu memanfaatkan AI untuk memaksimalkan infrastruktur yang ada, dan ini tidak dapat terjadi jika kita terikat pada ekosistem tunggal," ujar Rick Spencer, Manajer Umum Business Critical Linux di SUSE. "Menggunakan AI dengan SUSE Linux Enterprise Server 16, para pemimpin di bidang TI dapat mendorong efisiensi operasional tanpa harus merekrut tim baru atau membuat rantai alat khusus. SUSE adalah yang pertama menyediakan infrastruktur AI bawaan yang terbuka dan dapat diperluas, langsung di dalam Sistem Operasi (Operating System, OS) perusahaan. Langkah ini, digabungkan dengan komitmen historis kami terhadap keamanan dan kepatuhan serta siklus 16 tahun yang terdepan di industri, menjadikan SUSE Linux Enterprise Server 16 Linux perusahaan pertama yang menyediakan solusi inovasi langsung dan stabilitas jangka panjang."

SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Linux Siap AI Pertama untuk AI Agen

SLES 16 memperkenalkan kerangka untuk menanamkan kecerdasan secara langsung ke dalam OS.

AI Agen dan MCP Terintegrasi: SLES 16 mengimplementasikan standar MCP (Model Context Protocol) dan menyediakan komponen host dan server MCP, sebagai uji coba teknis, untuk mengintegrasikan operasi AI dengan lancar. Hal ini memungkinkan administrasi lokal berbasis AI melalui antarmuka berbasis peramban yang disederhanakan yakni konsol web Cockpit, alat bantu manajemen konfigurasi default untuk SLES 16, dan baris perintah, yang mengurangi biaya operasional.

Jembatan ke LLM mana pun: Platform ini terhubung ke penyedia Large Language Model (LLM) mana pun.

Platform ini terhubung ke penyedia Large Language Model (LLM) mana pun. Arsitektur yang Siap untuk Masa Depan: Implementasi AI agen SUSE Linux menggunakan arsitektur berbasis standar yang dapat diperluas, yang siap untuk agen AI generasi berikutnya.



Fitur Tambahan

Siklus Terprediksi, Lebih Sederhana, dan Lebih Lama: Salah satu jangka waktu dukungan terlama di pasar, dengan siklus total 16 tahun, mendukung codestream SLES 16. Hal ini menjadikannya Linux perusahaan pertama dan satu-satunya yang memiliki komitmen dukungan yang menjadikannya siap untuk periode pasca-2038, menjamin dukungan setelah tanggal kritis tersebut tanpa memerlukan pembaruan yang mengganggu.

Pembatalan Instan: Administrator dapat membatalkan secara instan hampir semua modifikasi, dari pembaruan sistem, patch perangkat lunak, hingga pengeditan konfigurasi tunggal. Kini didukung secara default dalam citra cloud, hal ini menyediakan opsi pemulihan presisi tingkat OS yang jauh lebih cepat dan lebih mendetail daripada snapshot tingkat VM tradisional.

Build yang Dapat Direproduksi: SLES 16 adalah distribusi Linux Perusahaan pertama yang dibuat dengan build yang dapat direproduksi, memberi pelanggan kemampuan tak tertandingi untuk secara independen memverifikasi dan bahkan membangun kembali distribusi Linux perusahaan mereka dari sumber sekaligus tetap didukung sepenuhnya oleh SUSE. Tingkat transparansi dan kendali tertinggi ini, digabungkan dengan Software Bills of Materials (SBOMs), adalah bagian dari proses pengembangan yang dievaluasi untuk sertifikasi keamanan tertinggi (EAL4+) di pasar Linux.

Mengurangi Kesenjangan Keterampilan: Komponen utama dalam SLES 16 mengurangi kesenjangan keterampilan saat berpindah dari distribusi lain.



Ketersediaan

SLES 16, termasuk implementasi AI agen SUSE Linux, tersedia secara umum bagi semua pelanggan dan mitra SUSE mulai 4 November 2025. Jajaran produk SUSE Linux diluncurkan dengan rangkaian solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus perusahaan, memastikan adanya Linux yang disesuaikan untuk setiap beban kerja. Peluncuran komprehensif ini mencakup:

SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16 : Tersedia untuk lingkungan SAP yang penting bagi misi, menghadirkan fondasi yang aman dan berkinerja tinggi serta dioptimalkan untuk beban kerja SAP HANA dan S/4HANA.

SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16: Didesain untuk memastikan kelangsungan bisnis maksimal, ekstensi ini menyediakan failover dan pengelompokan data otomatis untuk melindungi layanan penting dan mencegah waktu henti.

SUSE Linux Micro 6.2: Sempurna untuk beban kerja yang membutuhkan OS yang lebih tangguh, seperti edge, penerapan tertanam dan menyebar lainnya, OS yang didesain tangguh, transaksional, dan tidak dapat diubah ini memungkinkan mode berbasis citra yang sempurna untuk DevOps otomatis yang dapat diprediksi dalam skala besar.



Untuk keterangan lengkap, kunjungi www.suse.com/server dan blogpost SLES 16.

