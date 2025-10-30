AI支援による管理が最新のSUSE Linuxのリリースを推進

ルクセンブルク発, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- エンタープライズ向けオープンソースソリューションのグローバルリーダーであるSUSE®は、業界初のエージェント型AIを統合したエンタープライズLinux、SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16を発表した。この製品は、より深い可視性、インサイト、自動化された管理を提供し、運用の合理化、運用コストの削減、トラブルシューティング時間の短縮、ミッションクリティカルなアプリケーションの市場投入期間の短縮を実現する。

SLES 16は、モデル・コンテキスト・プロトコル (Model Context Protocol、MCP) 標準の実装によりエージェント型AIを導入する。SUSE Linuxエージェント型AIの実装により、企業は安全で拡張性のある方法で、AIモデルを外部ツールやデータソースと接続しながら、ロックインなしに好みのAIプロバイダーを選択・拡張する自由を保持する。また、長期ライフサイクル保証とエンタープライズグレードの自動化を組み合わせた、強靭かつ安全な基盤を提供する。

「今日のCIOやCTOの皆様は、既存インフラからより多くの価値を引き出すためにAIを活用する必要がありますが、これが単一のエコシステムへのロックインという犠牲を伴うものであってはなりません」と、SUSEのビジネスクリティカルLinux担当ゼネラルマネージャーのリック・スペンサー (Rick Spencer) は述べている。「SUSE Linux Enterprise Server 16でAIを活用することで、ITリーダーは新たなチームを雇用したり、カスタムツールチェーンを構築したりすることなく、運用効率を向上させることができます。SUSEは、エンタープライズOS内に直接組み込まれたオープンかつ拡張可能なAIインフラを初めて提供します。さらに、セキュリティとコンプライアンスへの当社のこれまでの取り組み、業界をリードする16年のライフサイクルにより、SUSE Linux Enterprise Server 16は、即時のイノベーションと長期的な安定性の両方を実現する初のエンタープライズLinuxとなります」。

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) エージェント型AI向けの初のAI対応Linux

SLES 16は、OSに直接インテリジェンスを組み込むためのフレームワークを導入する。

エージェント型AIとMCPの統合： SLES 16はMCP (モデル・コンテキスト・プロトコル) 標準を実装し、AIオペレーションをシームレスに統合するためのMCPホストとサーバーコンポーネントをテクニカルプレビューとして提供する。これにより、SLES 16のデフォルト構成管理ツールである簡素化されたブラウザベースのインターフェース、Cockpitウェブコンソールやコマンドラインを通じて、AIを活用したローカル管理が可能となり、運用オーバーヘッドを削減する。

SLES 16はMCP (モデル・コンテキスト・プロトコル) 標準を実装し、AIオペレーションをシームレスに統合するためのMCPホストとサーバーコンポーネントをテクニカルプレビューとして提供する。これにより、SLES 16のデフォルト構成管理ツールである簡素化されたブラウザベースのインターフェース、Cockpitウェブコンソールやコマンドラインを通じて、AIを活用したローカル管理が可能となり、運用オーバーヘッドを削減する。 あらゆるLLMへのブリッジ： このプラットフォームは、あらゆる大規模言語モデル (LLM) プロバイダーに接続する。

このプラットフォームは、あらゆる大規模言語モデル (LLM) プロバイダーに接続する。 将来を見据えたアーキテクチャ：SUSE Linuxのエージェント型AIの実装は、次世代のエージェント型AIに対応した拡張性のある標準ベースのアーキテクチャを採用している。



追加の機能

よりシンプルでより長期の予測可能なライフサイクル： SLES 16のコードストリームにより、市場で最長のサポート期間に数えられる16年の合計ライフサイクルをサポート。これにより、2038年以降もサポートを継続する最初にして唯一のエンタープライズLinuxとなり、その重要な日付後も混乱を伴うアップグレードなしにサポートを保証する。

SLES 16のコードストリームにより、市場で最長のサポート期間に数えられる16年の合計ライフサイクルをサポート。これにより、2038年以降もサポートを継続する最初にして唯一のエンタープライズLinuxとなり、その重要な日付後も混乱を伴うアップグレードなしにサポートを保証する。 インスタントロールバック： システムアップグレードやソフトウェアパッチから単一の構成変更に至るまで、ほぼあらゆる変更を管理者が即座にロールバック可能。クラウドイメージでデフォルトで有効になっているこの機能は、従来のVMレベルのスナップショットよりもはるかに高速かつきめ細かい、OSレベルでの外科的復旧オプションを提供する。

システムアップグレードやソフトウェアパッチから単一の構成変更に至るまで、ほぼあらゆる変更を管理者が即座にロールバック可能。クラウドイメージでデフォルトで有効になっているこの機能は、従来のVMレベルのスナップショットよりもはるかに高速かつきめ細かい、OSレベルでの外科的復旧オプションを提供する。 再現可能なビルド： SLES 16は再現可能なビルドで構築された初のエンタープライズLinuxディストリビューションであり、このため、SUSEの完全なサポートを受けながら、ソースから自社のエンタープライズLinuxディストリビューションを独立して検証し、再構築することもできる前例のない機能を顧客に提供する。ソフトウェア部品表 (SBOM) と組み合わさった、この究極の透明性と制御レベルは、Linux市場で最高レベルのセキュリティ認証 (EAL4+) の評価を受けた開発プロセスに組み込まれている。

SLES 16は再現可能なビルドで構築された初のエンタープライズLinuxディストリビューションであり、このため、SUSEの完全なサポートを受けながら、ソースから自社のエンタープライズLinuxディストリビューションを独立して検証し、再構築することもできる前例のない機能を顧客に提供する。ソフトウェア部品表 (SBOM) と組み合わさった、この究極の透明性と制御レベルは、Linux市場で最高レベルのセキュリティ認証 (EAL4+) の評価を受けた開発プロセスに組み込まれている。 スキルギャップの縮小：SLES 16の主流コンポーネントは、他のディストリビューションからの移行時のスキルギャップを縮小する。



発売日

SUSE Linuxエージェント型AIの実装を含むSLES 16は、2025年11月4日よりすべてのSUSE顧客およびパートナー向けに一般発売される。SUSE Linuxファミリーは、特定の企業ニーズに対応するカスタマイズソリューション一式とともにリリースされ、あらゆるワークロードに適応したLinuxを提供する。この包括的なリリースには以下が含まれる：

SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16 ： ミッションクリティカルなSAP環境で利用可能。SAP HANAおよびS/4HANAワークロード向けに最適化された、安全で高性能な基盤を提供する。

ミッションクリティカルなSAP環境で利用可能。SAP HANAおよびS/4HANAワークロード向けに最適化された、安全で高性能な基盤を提供する。 SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16： 最大限の事業継続を確保するよう設計されたこの拡張機能は、自動フェイルオーバーとクラスタリングを提供し、重要なサービスを保護するとともにダウンタイムを防止する。

最大限の事業継続を確保するよう設計されたこの拡張機能は、自動フェイルオーバーとクラスタリングを提供し、重要なサービスを保護するとともにダウンタイムを防止する。 SUSE Linux Micro 6.2：エッジ、組み込み、その他の分散デプロイメントなど、より耐障害性の高いOSを必要とするワークロードに最適。このレジリエント・バイ・デザイン (resilient-by-design) のイミュータブルなトランザクションOSは、予測可能で自動化された大規模なデブオプス (DevOps) に最適なイメージベースモードを実現する。



詳細は、www.suse.com/serverおよびSLES 16ブログポストを参照されたい。

SUSEについて

SUSEは、革新的で信頼性が高く、セキュアなエンタープライズオープンソースソリューションのグローバルリーダーである。主な製品には、SUSE® Linux Suite、SUSE® Rancher Suite、SUSE® Edge Suite、SUSE® AI Suiteが含まれる。フォーチュン500 (Fortune 500) 企業の60%以上が、ミッションクリティカルなワークロードを実行するためにSUSEに依存している。SUSEは、それらの企業がデータセンターからクラウド、エッジ、そしてその先まで、あらゆる場所でイノベーションを実現するのを可能にしている。SUSEはオープンソースを本来の「オープン」の姿に戻し、パートナーとコミュニティと協力して、顧客に現在のイノベーションの課題に取り組む俊敏性と、未来の戦略とソリューションを進化させる自由を提供する。詳しくは、www.suse.comを参照されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先

レイチェル・ロモフ (Rachel Romoff)

rachel.romoff@suse.com