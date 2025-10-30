AI 기반 관리가 주도하는 SUSE Linux 최신 버전 출시

룩셈부르크, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 엔터프라이즈 오픈소스 솔루션 분야를 선도하는 글로벌 기업 SUSE® 가 업계 최초로 에이전틱 AI를 통합한 엔터프라이즈 리눅스인 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16을 발표했다. 이번 버전은 운영 가시성과 통찰을 한층 강화하고 자동화된 관리를 제공해 운영 효율을 높이며, 장애 대응 시간과 운영 비용을 줄이고, 미션 크리티컬 애플리케이션의 시장 출시 속도를 앞당긴다.

SLES 16은 Model Context Protocol(MCP) 표준을 구현한 에이전틱 AI를 도입했다. SUSE Linux의 에이전틱 AI 구현은 기업이 선호하는 AI 공급업체에 대한 종속 없이 안전하고 확장 가능한 방식으로 AI 모델을 외부 도구 및 데이터 소스와 연동할 수 있도록 지원한다. 또한 장기 수명 주기 보장과 엔터프라이즈급 자동화를 결합해 안정적이고 보안이 강화된 기반을 제공한다.

SUSE 비즈니스 크리티컬 리눅스 부문 총괄인 릭 스펜서(Rick Spencer)는 “오늘날 모든 CIO와 CTO는 기존 인프라의 효율을 극대화하기 위해 AI를 활용해야 하며, 이는 단일 생태계에 Lock-in되는 대가를 치러서는 안 된다”며 “SUSE Linux Enterprise Server 16을 활용하면 IT 리더는 새로운 팀을 채용하거나 맞춤형 도구 체인을 구축하지 않고도 운영 효율성을 높일 수 있다”고 말했다. 그는 이어 “SUSE는 엔터프라이즈 운영체제(OS) 내에 내장된 개방형·확장형 AI 인프라를 처음으로 제공한다”며 “보안 및 규정 준수에 대한 오랜 노력과 업계 선도적인 16년 라이프사이클까지 더해져, SLES 16은 즉각적인 혁신과 장기적 안정성을 동시에 해결하는 최초의 엔터프라이즈 리눅스”라고 강조했다.

에이전틱 AI를 위한 최초의 AI-준비형 리눅스인 SUSE Linux Enterprise Server(SLES)

SLES 16은 지능형 기능을 운영체제(OS) 내부에 직접 내장할 수 있는 프레임워크를 새롭게 도입.

통합 에이전틱 AI 및 MCP: SLES 16은 MCP(Model Context Protocol) 표준을 구현하며, 기술 프리뷰 형태로 MCP 호스트 및 서버 구성 요소를 제공해 AI 운영을 자연스럽게 통합한다. 이를 통해 기본 구성 관리 도구인 Cockpit 웹 콘솔 및 명령줄 인터페이스에서 AI 기반 로컬 관리를 지원해 운영 부담을 줄인다.

SLES 16은 MCP(Model Context Protocol) 표준을 구현하며, 기술 프리뷰 형태로 MCP 호스트 및 서버 구성 요소를 제공해 AI 운영을 자연스럽게 통합한다. 이를 통해 기본 구성 관리 도구인 Cockpit 웹 콘솔 및 명령줄 인터페이스에서 AI 기반 로컬 관리를 지원해 운영 부담을 줄인다. 모든 LLM과 연결: 이 플랫폼은 어떤 대형언어모델(LLM) 제공업체와도 연동할 수 있다.

이 플랫폼은 어떤 대형언어모델(LLM) 제공업체와도 연동할 수 있다. 미래 지향 아키텍처: SUSE Linux의 에이전틱 AI 구현은 확장 가능하며 표준 기반의 아키텍처를 바탕으로, 차세대 에이전틱 AI 도입을 위한 준비가 되어 있다



주요 추가 기능

예측 가능하고 단순하며 더 긴 라이프사이클: SLES 16 코드스트림은 시장에서 가장 긴 수준인 총 16년의 지원 기간을 보장한다. 이는 2038년 이후까지 지원을 확약하는 최초이자 유일한 엔터프라이즈 리눅스라는 의미이며, 중단을 초래하는 업그레이드 없이도 해당 중요한 시점 이후까지 안정적으로 사용할 수 있다.

SLES 16 코드스트림은 시장에서 가장 긴 수준인 총 16년의 지원 기간을 보장한다. 이는 2038년 이후까지 지원을 확약하는 최초이자 유일한 엔터프라이즈 리눅스라는 의미이며, 중단을 초래하는 업그레이드 없이도 해당 중요한 시점 이후까지 안정적으로 사용할 수 있다. 즉각적인 롤백 기능: 시스템 업그레이드, 소프트웨어 패치, 단일 구성 변경 등 거의 모든 수정 사항을 관리자가 즉시 되돌릴 수 있다. 클라우드 이미지에서도 기본 활성화되어 있어 기존 VM 스냅샷 방식보다 훨씬 빠르고 세밀한 OS 단위 복구를 가능하게 한다.

시스템 업그레이드, 소프트웨어 패치, 단일 구성 변경 등 거의 모든 수정 사항을 관리자가 즉시 되돌릴 수 있다. 클라우드 이미지에서도 기본 활성화되어 있어 기존 VM 스냅샷 방식보다 훨씬 빠르고 세밀한 OS 단위 복구를 가능하게 한다. 재현 가능한 빌드: SLES 16은 재현 가능한 빌드로 구축된 최초의 엔터프라이즈 리눅스 배포판이다. 고객은 SUSE의 완전한 지원을 유지하면서도 소스에서 직접 시스템을 검증하거나 재구축할 수 있다. 이 같은 투명성과 제어력은 소프트웨어 자재 명세서(SBOMs)와 함께 제공되며, 리눅스 시장에서 최고 수준의 보안 인증(EAL4+) 평가를 받은 개발 프로세스를 기반으로 한다.

SLES 16은 재현 가능한 빌드로 구축된 최초의 엔터프라이즈 리눅스 배포판이다. 고객은 SUSE의 완전한 지원을 유지하면서도 소스에서 직접 시스템을 검증하거나 재구축할 수 있다. 이 같은 투명성과 제어력은 소프트웨어 자재 명세서(SBOMs)와 함께 제공되며, 리눅스 시장에서 최고 수준의 보안 인증(EAL4+) 평가를 받은 개발 프로세스를 기반으로 한다. 기술 격차 축소: SLES 16의 범용적 구성 요소는 다른 배포판에서 전환할 때 요구되는 기술 격차를 줄여준다.



출시 정보

SUSE Linux의 에이전틱 AI 구현을 포함한 SLES 16은 2025년 11월 4일부터 SUSE 고객과 파트너에게 일반 제공된다. SUSE Linux 제품군은 기업별 요구에 맞춘 다양한 솔루션을 함께 출시하며, 모든 워크로드에 최적화된 리눅스를 제공한다. 이번 통합 출시에는 다음이 포함된다:

SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16 : 미션 크리티컬 SAP 환경을 위해 제공되며, SAP HANA 및 S/4HANA 워크로드에 최적화된 안정적이고 고성능의 기반을 제공한다.

미션 크리티컬 SAP 환경을 위해 제공되며, SAP HANA 및 S/4HANA 워크로드에 최적화된 안정적이고 고성능의 기반을 제공한다. SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16: 비즈니스 연속성을 최대화하기 위해 설계되었으며, 필수 서비스 보호와 다운타임 방지를 위해 자동 장애 조치 및 클러스터링 기능을 제공한다.

비즈니스 연속성을 최대화하기 위해 설계되었으며, 필수 서비스 보호와 다운타임 방지를 위해 자동 장애 조치 및 클러스터링 기능을 제공한다. USE Linux Micro 6.2: 엣지, 임베디드 등 분산 환경에서 더욱 견고한 OS가 필요한 워크로드에 적합하며, 트랜잭션 기반·불변 설계를 통해 예측 가능하고 자동화된 대규모 DevOps 운영에 최적화된 이미지 기반 모드를 지원한다.



자세한 내용은 www.suse.com/server 및 SLES 16 블로그 게시물 (www.suse.com/server )을 참고하면 된다.

SUSE 소개

SUSE는 SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher Suite, SUSE® Edge Suite, SUSE® AI Suite 등을 포함한 혁신적이고 안정적이며 보안이 강화된 엔터프라이즈 오픈소스 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업이다. 포춘 500대 기업의 60% 이상이 SUSE를 기반으로 미션 크리티컬 워크로드를 운영하고 있으며, 데이터센터부터 클라우드, 엣지까지 모든 환경에서 혁신을 실현할 수 있도록 지원한다. SUSE는 파트너 및 커뮤니티와의 협업을 통해 고객에게 오늘의 혁신 과제를 해결할 민첩성과 내일의 전략과 솔루션을 발전시킬 자유를 제공하며, 오픈소스의 “오픈(Open)” 정신을 되살리고 있다. 자세한 정보는 www.suse.com에서 확인할 수 있다.

언론 연락처 정보

Rachel Romoff

rachel.romoff@suse.com