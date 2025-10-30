Pengurusan Berbantukan AI Pacu Pelepasan Terbaharu SUSE Linux

LUXEMBOURG, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE®, peneraju global dalam penyelesaian sumber terbuka perusahaan, telah mengumumkan bahawa SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16 ialah Linux perusahaan pertama industri yang mengintegrasikan AI agentik. Pelepasan ini menyediakan keterlihatan yang lebih mendalam, cerapan data yang lebih pintar dan pengurusan automatik untuk memperkemas operasi, mengurangkan kos operasi dan masa penyelesaian masalah serta mempercepatkan masa ke pasaran bagi aplikasi kritikal misi.

SLES 16 memperkenalkan AI agentik, dengan pelaksanaan piawaian Model Context Protocol (MCP). Pelaksanaan AI agentik SUSE Linux memberikan perusahaan kaedah yang selamat dan boleh diperluas untuk menghubungkan model AI dengan alat serta sumber data luaran, sambil mengekalkan kebebasan untuk memilih dan memperluas penyedia AI pilihan mereka tanpa sebarang kekangan. Ia menyediakan asas yang kukuh dan selamat, menggabungkan jaminan kitar hayat jangka panjang dengan automasi bertaraf perusahaan.

"Pada masa kini, setiap Ketua Pegawai Maklumat (CIO) dan Ketua Pegawai Teknologi (CTO) perlu memanfaatkan AI untuk mengoptimumkan penggunaan infrastruktur sedia ada, dan ini tidak seharusnya mengorbankan kebebasan dengan terikat kepada satu ekosistem sahaja,” kata Rick Spencer, Pengurus Besar Business Critical Linux di SUSE. "Dengan menggunakan AI bersama SUSE Linux Enterprise Server 16, pemimpin IT dapat memacu kecekapan operasi tanpa perlu mengambil pasukan baharu atau membina rangkaian alat tersuai. SUSE ialah syarikat perisian pertama yang memperkenalkan infrastruktur AI terbina dalam yang terbuka dan boleh diperluas secara langsung dalam Sistem Operasi (OS) perusahaan. Gabungan ini, bersama komitmen bersejarah kami terhadap keselamatan dan pematuhan serta kitar hayat terkemuka industri selama 16 tahun, menjadikan SUSE Linux Enterprise Server 16 sebagai Linux perusahaan pertama yang memenuhi keperluan inovasi segera dan kestabilan jangka panjang."

SUSE Linux Enterprise Server (SLES): Linux Sedia AI Pertama untuk AI Agentik

SLES 16 memperkenalkan rangka kerja untuk menyepadukan kecerdasan secara langsung ke dalam OS.

Integrasi AI Agentik dan MCP: SLES 16 melaksanakan piawaian Model Context Protocol (MCP) dan menyediakan komponen hos serta pelayan MCP sebagai pratonton teknologi untuk mengintegrasikan operasi AI secara lancar. Ia membolehkan pentadbiran tempatan dikuasakan oleh AI melalui antara muka pelayar Cockpit web console, alat pengurusan konfigurasi lalai untuk SLES 16, serta baris arahan, sekali gus mengurangkan beban operasi.

Platform ini menyokong sambungan kepada mana-mana penyedia Model Bahasa Besar (LLM). Seni Bina Sedia Masa Depan: Pelaksanaan AI agentik SUSE Linux menggunakan seni bina yang boleh diperluas dan berasaskan piawaian, yang bersedia untuk generasi seterusnya AI agentik.



Ciri Tambahan

Kitar Hayat yang Boleh Dijangka, Lebih Mudah dan Lebih Panjang: Salah satu tempoh sokongan terpanjang di pasaran, iaitu selama 16 tahun, menyokong aliran kod SLES 16. Ini menjadikannya Linux perusahaan pertama dan satu-satunya dengan komitmen sokongan yang bersedia untuk pasca-2038, menjamin sokongan selepas tarikh kritikal itu tanpa memerlukan naik taraf sistem yang mengganggu operasi.

Ketersediaan

SLES 16, termasuk pelaksanaan AI agentik SUSE Linux, tersedia secara umum kepada semua pelanggan dan rakan kongsi SUSE mulai 4 November 2025. Keluarga produk SUSE Linux dilancarkan dengan suite penyelesaian yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan perusahaan yang khusus, memastikan terdapat versi Linux yang diadaptasi untuk setiap beban kerja. Pelancaran menyeluruh ini merangkumi:

SUSE Linux Enterprise Server untuk aplikasi SAP 16 : Tersedia untuk persekitaran SAP yang kritikal, menyediakan asas yang selamat dan berprestasi tinggi yang dioptimumkan untuk beban kerja SAP HANA dan S/4HANA.

Tersedia untuk persekitaran SAP yang kritikal, menyediakan asas yang selamat dan berprestasi tinggi yang dioptimumkan untuk beban kerja SAP HANA dan S/4HANA. SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16: Direka untuk memastikan kesinambungan perniagaan maksimum, sambungan ini menyediakan pemulihan automatik dan pengelompokan untuk melindungi perkhidmatan penting serta mengelakkan masa henti.

Direka untuk memastikan kesinambungan perniagaan maksimum, sambungan ini menyediakan pemulihan automatik dan pengelompokan untuk melindungi perkhidmatan penting serta mengelakkan masa henti. SUSE Linux Micro 6.2: Sesuai untuk beban kerja yang memerlukan sistem operasi yang lebih tahan lasak, seperti pelaksanaan di hujung rangkaian (edge), sistem tertanam (embedded) dan penyebaran yang tersebar, OS ini direka bentuk dengan ketahanan, bersifat transaksional dan tidak boleh diubah, serta menyokong mod berasaskan imej yang ideal untuk pelaksanaan DevOps automatik berskala besar yang boleh dijangka.



Untuk maklumat lanjut, sila layari www.suse.com/server dan blogpost SLES 16.

Perihal SUSE

SUSE ialah peneraju global dalam penyelesaian sumber terbuka perusahaan yang inovatif, boleh dipercayai dan selamat, termasuk SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher Suite, SUSE® Edge Suite dan SUSE® AI Suite. Lebih daripada 60% syarikat dalam senarai Fortune 500 bergantung kepada SUSE untuk mengendalikan beban kerja kritikal mereka, membolehkan mereka berinovasi di mana-mana sahaja – dari pusat data ke awan, ke hujung rangkaian (edge) dan seterusnya. SUSE mengembalikan makna sebenar kepada "sumber terbuka" dengan bekerjasama bersama rakan kongsi dan komuniti untuk memberikan pelanggan kecekapan dan kebebasan dalam menangani cabaran inovasi hari ini serta membentuk strategi dan penyelesaian masa depan mereka. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.suse.com.

