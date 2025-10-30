AI 辅助管理，催生 SUSE Linux 最新版本

卢森堡, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的企业开源解决方案提供商 SUSE® 宣布，推出业界首款集成智能体 AI 的企业级 Linux，即 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16。该版本提供更强的可见性、更深刻的洞察以及自动化管理能力，从而简化运营、降低运营成本和故障排除时间，并缩短关键任务应用程序的上市时间。

SLES 16 引入了智能体 AI，并实现了模型上下文协议 (MCP) 标准。SUSE Linux 智能体 AI 的实现为企业提供了一种安全、可扩展的方式，将 AI 模型与外部工具和数据源连接起来，同时保留了选择和扩展其首选 AI 提供商的自由，避免受制于特定提供商。它还融合了长效的生命周期保障与企业级的自动化能力，为用户构建了坚实可靠的安全基石。

SUSE 业务关键型 Linux 总经理 Rick Spencer 表示：“如今，每一位首席信息官和首席技术官都需要借助 AI 技术，以充分挖掘现有基础设施的潜力，但不能因此而受制于单一的生态系统。有了集成 AI 的 SUSE Linux Enterprise Server 16，IT 领导者无需额外组建新团队或构建自定义工具链，即可提升运营效率。SUSE 率先在企业操作系统 (OS) 层面直接构建了内嵌式、开放且可扩展的 AI 基础设施。结合我们一贯对安全合规的承诺，以及业界领先的长达 16 年的生命周期支持，SUSE Linux Enterprise Server 16 堪称首个兼顾即时创新与长期稳定性的企业级 Linux 解决方案。”

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)：为智能体 AI 而创造的首款 AI 就绪型 Linux

SLES 16 引入了一个可将智能直接嵌入操作系统的框架。

集成式智能体 AI 和 MCP： SLES 16 实现了 MCP（模型上下文协议）标准，并以技术预览版的形式提供 MCP 主机和服务器组件，以无缝集成 AI 操作。它通过简化的浏览器界面 Cockpit 网页控制台 (SLES 16 的默认配置管理工具) 和命令行，实现了 AI 赋能的本地管理，从而降低运营开销。

该平台可以连接到任何 LLM 提供商。 面向未来的架构：SUSE Linux 智能体 AI 的实现采用了基于业界标准的可扩展架构，为下一代智能体 AI 做好了准备。



其他特色

生命周期可预测、更简化、更长久： SLES 16 的代码库拥有长达 16 年的总生命周期，是市场上支持时间最长的产品之一。这使其成为了首个且唯一为 2038 年后做好准备的企业级 Linux，能够保证在跨过这一关键时间点后继续提供支持，而无需进行破坏性的升级。

管理员可以即时回滚几乎任何修改，无论是系统升级、软件补丁，还是单个配置修改。目前，此功能已在云映像中默认启用，可以提供精准的操作系统级恢复选项，其速度和精度远超传统的虚拟机级快照。 可重现的构建： SLES 16 是首个采用可重现构建方式的企业级 Linux 发行版，赋予客户前所未有的能力，可以独立验证甚至从源头重新构建其企业级 Linux 发行版，同时仍能获得 SUSE 的全面支持。这种极致的透明度与控制力，外加软件物料清单 (SBOM) 的支持，共同构成一套通过了 Linux 市场最高安全认证 (EAL4+) 评估的开发流程。

上市信息

SLES 16，包括 SUSE Linux 智能体 AI 实现，将于 2025 年 11 月 4 日起面向所有 SUSE 客户与合作伙伴正式发布。SUSE Linux 产品家族推出了一系列量身定制的解决方案，以满足特定的企业需求，确保为每一种工作负载提供相适应的 Linux。此次全面发布包括：

SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16 ： 适用于关键任务 SAP 环境，提供针对 SAP HANA 和 S/4HANA 工作负载的安全、高性能基础。

适用于关键任务 SAP 环境，提供针对 SAP HANA 和 S/4HANA 工作负载的安全、高性能基础。 SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16： 旨在确保最大程度的业务连续性，该扩展程序提供自动故障切换和集群功能，以保护核心服务并防止停机。

旨在确保最大程度的业务连续性，该扩展程序提供自动故障切换和集群功能，以保护核心服务并防止停机。 SUSE Linux Micro 6.2：这是一款从设计上保证弹性的事务性、不可变操作系统，专为需要更具弹性操作系统的工作负载而设计，例如边缘、嵌入式和其他分散式部署，支持支持基于映像的模式，非常适合大规模的可预测、自动化 DevOps。



如需了解详情，请查阅 www.suse.com/server 和 SLES 16 播客。

关于 SUSE

SUSE 是创新、可靠且安全的企业级开源解决方案的全球领导者，其旗下产品包括 SUSE® Linux 套件、SUSE® Rancher 套件、SUSE® Edge 套件以及 SUSE® AI 套件。超过 60% Fortune 500 强企业依托 SUSE 支撑其关键业务负载，实现在数据中心、云端、边缘及更远之处的全方位创新。SUSE 重塑“开放”开源精神，与合作伙伴和社区紧密协作，助力客户灵活应对当下的创新挑战，并自由拓展未来的战略与解决方案。如需了解更多信息，请访问 www.suse.com。

媒体联系人

Rachel Romoff

rachel.romoff@suse.com