人工智能輔助管理技術推動最新 SUSE Linux 版本登場

盧森堡, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 企業開源方案全球領導者 SUSE® 正式宣佈，業內首款整合代理型人工智能 (agentic AI) 的企業級 Linux 系統 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 16 隆重登場。此版本帶來更深入的能見度、洞察分析及自動化管理，有效精簡營運，減低故障處理成本及時間，並且讓關鍵任務應用能更迅速投入市場。

SLES 16 引入代理型 AI，並採用模型上下文協定 (Model Context Protocol，簡稱 MCP) 標準執行。SUSE Linux 代理型 AI 執行方案為企業提供安全可擴展的連接方式，讓 AI 模型與外部工具及數據源無縫連接，同時保障企業自由選擇及擴展 AI 供應商的權利，避免封閉式綑綁。它提供強韌及安全穩健的基礎，結合長遠生命週期保證和企業級自動化功能。

SUSE 關鍵業務 Linux 總經理 Rick Spencer 說道：「現今每位資訊總監 (CIO) 及科技總監 (CTO) 都要善用 AI 發掘現有基礎架構潛能，但不能為此而受制於封閉生態系統。透過 SUSE Linux Enterprise Server 16 的 AI 功能，IT 決策者能推動營運效能躍升，不必組建新團隊或建立自訂工具鏈。SUSE 開創先河，將原生開放式可擴展 AI 基建直接整合至企業級作業系統 (Operating System，簡稱 OS)。此項技術革新，結合我們對安全合規的一貫承諾與業界領先的 16 年生命週期，令 SUSE Linux Enterprise Server 16 成為首個兼顧即時創新與持久穩定的企業級 Linux。」

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 首款專為代理型 AI 打造，可配合人工智能使用的 Linux

SLES 16 推出將智能直接嵌入 OS 的架構。

整合式代理型 AI 與 MCP： SLES 16 執行 MCP (Model Context Protocol) 標準，並以技術預覽形式提供 MCP 主機與伺服器組件，實現 AI 運作無縫整合。系統透過精簡的瀏覽器介面 Cockpit 網頁控制台 (即 SLES 16 預設配置管理工具) 及指令列，實現 AI 驅動的本機管理，有效降低營運開支。

此平台能連接所有大型語言模型 (LLM) 服務供應商。 未來就緒架構：SUSE Linux 代理型 AI 技術運用符合標準的可擴充架構，為新一代代理型 AI 作好準備。



其他特點

穩定可測、簡化營運、延長生命週期： SLES 16 代碼流享有業內最長的支援期之一，總生命週期長達 16 年。這打造出首個亦是唯一具備 2038 年後就緒支援承諾的企業級 Linux，確保在該關鍵日期後持續得到支援，而無需進行顛覆性的升級。

SLES 16 是首個採用可重現構建的企業 Linux 發行版，讓客戶能獨立驗證甚至從源碼重建其企業 Linux 發行版，同時持續獲得 SUSE 完整技術支援。這種極致透明度及管控能力，結合軟件物料清單 (Software Bills of Materials，簡稱 SBOMs)，是 Linux 市場中獲得最高安全認證 (EAL4+) 的開發流程一部分。 彌補技能缺口：SLES 16 採用主流組件，有效收窄從其他發行版遷移時的技能差距。



推出時程

SLES 16 (包括 SUSE Linux 代理型 AI 實施) 將於 2025 年 11 月 4 日起正式向所有 SUSE 客戶及合作夥伴全面推出。SUSE Linux 產品系列同步推出一系列專屬方案，滿足各類企業特定需求，確保每種工作負載都有最適合的 Linux 產品。是次完整發佈內容包括：

SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16 ： 適用於關鍵任務 SAP 環境，提供針對 SAP HANA 及 S/4HANA 工作負載優化的安全高效基礎平台。

適用於關鍵任務 SAP 環境，提供針對 SAP HANA 及 S/4HANA 工作負載優化的安全高效基礎平台。 SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16： 專為確保業務運作不中斷而設計，提供自動故障轉移及集群功能，保障必需服務持續運作，杜絕系統中斷風險。

專為確保業務運作不中斷而設計，提供自動故障轉移及集群功能，保障必需服務持續運作，杜絕系統中斷風險。 SUSE Linux Micro 6.2：特別適合需要強韌 OS 的工作負載設計，適用於邊緣運算、嵌入式系統及其他分散式部署場景；此作業系統適應力強且兼具事務處理和不可變特性，支援映像導向模式，非常適合大規模可預測自動化開發營運 (DevOps) 實踐。



有關詳情，請瀏覽 www.suse.com/server 及 SLES 16 網誌文章。

關於 SUSE

SUSE 是積極創新、安全可靠企業開源解決方案的環球頂尖機構，產品包括 SUSE® Linux Suite、SUSE® Rancher Suite、SUSE® Edge Suite 及 SUSE® AI Suite。超過 60% 的 Fortune 500 強企業倚賴 SUSE 執行關鍵任務工作負載，實現數據中心到雲端，以至邊緣等的全方位創新。SUSE 重現開源精神中的「開放」本質，與合作夥伴及社群並肩合作，讓客戶靈活應對現今的創新挑戰，充分掌握調整未來策略及解決方案的權利。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.suse.com。

媒體聯絡人

Rachel Romoff

rachel.romoff@suse.com