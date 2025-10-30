MoneyHero在香港正式推出Credit Hero Club 並由環聯提供服務

推出Credit Hero Club是集團提升平台參與度及深化長期用戶價值的重要戰略里程碑

全新平台提供免費信貸評分與報告，助消費者作出明智借貸決定

此平台的推出順應市場趨勢，數據顯示借貸行為轉趨審慎，突顯市場對信貸透明度的殷切需求

香港, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大東南亞地區市場領先以科技與人工智能驅動的個人理財整合和比較平台兼數碼保險經紀供應商 MoneyHero Limited（納斯達克：MNY）（下稱「MoneyHero」或「公司」）今日宣布，繼2025年9月成功完成公開測試後，正式在香港推出 Credit Hero Club。此項服務標誌著MoneyHero在邁向科技與人工智能驅動的產品創新進程中，達成一個重要的戰略里程碑。

Credit Hero Club 由全球資訊公司及香港領先的信貸資料服務機構環聯提供服務，旨在借助環聯提供的信貸數據，為用戶提供一站式信貸狀況查閱服務。該平台協助用戶更全面了解自身的信貸狀況，甄選符合其信貸所需的金融產品，並簡化申請流程，有助提升合作銀行與金融機構的批核率和轉化率的同時，為用戶帶來更流暢、個人化的體驗。

市場數據顯示借貸趨向審慎

Credit Hero Club 提供免費的信貸評分及報告，不僅協助用戶作出更明智的借貸決策，亦為合作夥伴更精準地篩選出參與度高的潛在客戶。MoneyHero 2025年首三季的貸款申請數據顯示，借貸行為轉向更為審慎：

超小額貸款申請激增 ：超小額貸款（100,000港元以下）的申請比例上升約7個百分點，從2024年首九個月佔總申請量約31%，增加至2025年同期的約38%，反映市場對較小額貸款的需求更為強勁。

：超小額貸款（100,000港元以下）的申請比例上升約7個百分點，從2024年首九個月佔總申請量約31%，增加至2025年同期的約38%，反映市場對較小額貸款的需求更為強勁。 小額貸款申請趨穩 ：小額貸款（100,000至299,999港元）的申請比例於2024年各季度期間在介乎17%至25%之間波動，但在2025年首九個月穩定維持約21%。

：小額貸款（100,000至299,999港元）的申請比例於2024年各季度期間在介乎17%至25%之間波動，但在2025年首九個月穩定維持約21%。 中高額貸款申請下降：中型貸款（300,000至799,999港元）的申請比例從2024年首九個月的約32%，下降至2025年同期的約28%。高額貸款（800,000港元及以上）的申請比例則由2024年首九個月約16%，下降至2025年同期約13%。

貸款金額向小額貸款轉變的趨勢，或反映了香港銀行更趨審慎，優先考慮風險管理並降低風險敞口。鑑於信貸環境轉趨謹慎，市場對透明度的需求亦日益上升。準確且更可及的信貸資料，不僅有助消費者作出更負責任的借貸決策，亦有助貸款機構更精準地識別目標客戶和進行風險評估。

香港消費者日益關注個人信貸健康

根據環聯最新的2025年第三季消費者脈搏調查，近半數（48%）受訪香港消費者表示正考慮在未來一年申請新信貸或為現有信貸進行再融資，創下五個季度以來的新高。此外，香港消費者對自身信貸健康的關注亦持續上升，於2025年首三季期間，MoneyHero網站上有關信貸評分及報告內容的平均每月瀏覽量較2024年同期增長約32%，反映了用戶參與度增強，並更積極尋求明智的財務決策。

MoneyHero行政總裁Rohith Murthy表示：「我們非常高興能與環聯合作，在香港正式推出Credit Hero Club，這是我們發展歷程上的重要里程碑 。我們正突破傳統比較平台的角色，通過科技和數據加強用戶參與度，並透過免費為香港消費者提供信貸資訊，幫助他們作出更明智的財務決策。這使我們能夠帶來專屬的合作夥伴的產品，顯著改善用戶體驗，同時亦標誌著購買流程全面數字化的重要一步。我們期待未來能夠進一步加深與環聯的合作，擴展Credit Hero Club的功能，並推出更具針對性和個人化的服務。」

欲了解更多關於Credit Hero Club 的資訊，請瀏覽： https://creditheroclub.moneyhero.com.hk/

關於 MoneyHero Group

MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY ) 是以科技與人工智能驅動的個人理財綜合比較平台兼數碼保險經紀供應商。 該公司的業務遍及新加坡、香港、台灣和菲律賓。其品牌組合包括 B2C 平台 MoneyHero、SingSaver、Money101、Moneymax和 Seedly，以及B2B 平台 Creatory。該公司亦持有馬來西亞金融科技公司 Jirnexu Pte. Ltd. 的股權， 其為 Jirnexu Sdn. Bhd. 的母公司， 即馬來西亞最大型 B2C 營運平台 RinggitPlus 的營運商。 MoneyHero 截至 2025 年 6 月 30 日擁有超過 260 個商業合作夥伴；截至 2025 年 6 月 30日止 3 個月，其平台每月獨立用戶數為 530 萬。 該公司的贊助人包括 PayPal、Palantir Technologies 和 Founders Fund 聯合創始人 Peter Thiel，以及香港商人、盈科拓展集團創始人兼董事長 Richard Li。 欲了解有關MoneyHero如何推動亞太地區數字經濟的更多資訊，請瀏覽 www.MoneyHeroGroup.com 。

前瞻性陳述

本文件包含符合美國聯邦證券法定義之「前瞻性陳述」，並載有若干財務預測與展望。除歷史事實陳述外，本文件所載所有陳述（包括但不限於關於本公司成長策略、未來營運成果與財務狀況、市場規模、產業趨勢及成長機會之陳述）均屬前瞻性陳述。不應過度依賴此類前瞻性陳述。

如有查詢，請聯絡：

投資者關係：

MoneyHero 投資者關係團隊 IR@MoneyHeroGroup.com

傳媒關係：