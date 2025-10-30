Konsortium Pengkomputeran Global Menjadi Tuan Rumah CGC 2025, Menyingkap Lebih 20 Pencapaian Cemerlang dan Standard Industri

SHENZHEN, China, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Persidangan Pengkomputeran Global 2025 (CGC 2025) yang dianjurkan oleh Konsortium Pengkomputeran Global (2025) akan berlangsung pada 7-8 November 2025 di Pusat Konvesyen dan Pameran Shenzhen (Futian) dengan bertemakan “Membina Asas Baha ru, Memperkasakan Kecerdasan Baru-Membangunkan Masa Hadapan AI”. Acara ini akan memfokuskan kepada wawasan trend, penyelesaian teknologi, penjajaran sumber, dan pelaksanaan senario-mempercepatkan inovasi merentasi ekosistem pengkomputeran kecerdasan.

Di saat industri pengkomputeran AI China menghadapi cabaran-cabaran utama, CGC 2025 akan menumpukan kepada penyelesaian untuk menskalakan infrastruktur kecerdasan. Forum Utama akan melancarkan laporan industri pengkomputeran serantau meliputi Asia Tenggara dan Asia Tengah, menyediakan wawasan berpacukan data dalam pembezaan pasaran dan peluang pembangunan. Topik-topiknya merangkumi seni bina supernod AI, inovasi saling hubung pengkomputeran, rangka kerja pengkomputeran umum bersepadu AI, dan model besar sistem pengoperasian dalam dunia kecerdasan. Pakar-pakar akan membincangkan hala menuju ke arah membenamkan model besar ke dalam lebih daripada 50% aplikasi industri teras dalam masa dua tahun lagi.

Dengan membawakan lebih daripada 600 pakar global dalam sektor akademia, industri, dan pelaburan, CGC 2025 mencipta pengalaman interaktif secara menyeluruh-menggabungkan perbincangan trend, selam dalam teknikal, dan demonstrasi langsung. Forum Pengkomputeran Kecerdasan akan debut HiF8, iaitu format data titik terapung baru yang direka oleh warga Cina untuk pengkomputeran AI berjitu rendah, dan berkongsi amalan pengoptimuman cip AI dan standard servis pengkomputeran kecerdasan terhadap pengkomputeran heterogen maju dan evolusi pusat data.

Lebih daripada 20 standard dan pencapaian teknikal-termasuk Pengkomputeran Sulit dan rangka kerja BIOS generasi seterusnya-akan dilancarkan, menentukan hala tuju teknologi untuk tiga tahun kemudian. Penyelesaian Amalan Paling Bernilai Global 2025.

(GMVPS 2025) akan mempamerkan penggunaan dunia sebenar dalam kewangan, tenaga, dan penjagaan kesihatan. Zon pameran mendalam seperti CloudDeviceXR dan Embodied AI Robotisc akan tersedia untuk pelawat mengalami inovasi termaju secara langsung

CGC 2025 berdiri sebagai platform berpacukan hasil-dimana ketua-ketua industri berhubung, bekerjasama, dan mencipta bersama masa hadapan pengkomputeran kecerdasan.

Media contact

Company Name: Global Computing Consortium (GCC)

Contact: Morris Ju

Add: Shenzhen Science and Technology Pioneer Park, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: icd@gccorg.com

Phone: 86+13811332860

Website: https://en.gccorg.com/