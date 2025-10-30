AS-i Harju Elekter Group majandustulemused, 1-9/2025

Harju Elektri III kvartal kujunes kõrghooajale iseloomulikult tugevaks. Väga rahul saab olla rekordilise ärikasumiga, mis esmakordselt ületas 10 miljoni euro piiri. Tugeva tulemuse saavutas Eesti tootmisüksus, kuid ka kontserni teised tütarettevõtted on tänast keerulist majandusolukorda arvestades liikumas õiges suunas. Ärikasumlikkus on näidanud tugevat paranemist- kvartali lõikes oleme jõudnud 8,7% ning 9 kuu arvestuses 8,0%-ni. Need tulemused peegeldavad viimastel aastatel tehtud muudatuste mõju kontserni strateegias ja struktuuris ning kinnitavad, et liigume sammhaaval seatud eesmärkide suunas. Samas jääb esimese olulise eesmärgi, 10% ärikasumlikkuse, saavutamiseni veel arvestatav tee, mis nõuab jätkuvat fookust ja sihipärast tegutsemist.

Kasumlikkuse parandamiseks jätkame ka järgmistel aastatel strateegias kokkulepitud tegevuste elluviimist. See näeb ette investeeringuid kontserni tehaste laiendustesse ja masinaparki, kui ka võimaluste otsimist tootmismahu kasvatamiseks väljaspool seniseid äriüksusi. Esimese sammuna selles suunas oleme otsustanud alustada pikalt planeeritud Keila tehase laienduse ehitusega. Tehas laieneb 4 000 m2 võrra ja valmib oktoobris 2026. Investeeringu tasuvus toetub kasvaval energiatarbimise trendil, mis tuleneb eelkõige võrgu- ja andmekeskuste ehituse hoogustumisest. Kuigi Harju Elektri viimane kvartal ja uue aasta algus on tavapäraselt olnud tulemuste mõttes tagasihoidlikud, võimaldab üheksa kuuga saavutatud rekordiline kasum ja kogunenud reservid meil madalhooajale tugevalt vastu minna ja jätkata plaanitud tegevustega.

Müügitulu ja finantstulemused

Kontserni müügitulu ulatus aruandekvartalis 43,0 (2024 III kv: 41,2) miljoni euroni, mis on 4,5% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kogu üheksa kuu tulemuseks kujunes 126,5 (2024 9k: 144,7) miljonit eurot, mis jäi eelmise aasta tulemusest 12,6% võrra madalamaks. Kuigi müügitulu ei saavutanud kahe varasema aasta rekordtaset, oli tulemus stabiilne ning võrreldav kontserni tavapäraste edukate tegevusaastatega.

EUR’000 III KV III KV Muutus 9 kuud 9 kuud Muutus 2025 2024 2025 2024 Müügitulu 43 034 41 172 4,5% 126 531 144 749 -12,6% Brutokasum 7 461 6 113 22,1% 20 564 19 121 7,5% Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 4 840 3 694 31,0% 13 364 11 083 20,6% Ärikasum (EBIT) 3 759 2 710 38,7% 10 139 8 135 24,6% Perioodi puhaskasum 2 898 1 651 75,5% 8 161 5 478 49,0% Puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,16 0,09 77,8% 0,44 0,30 46,7%

Kontserni äritegevuse kulud moodustasid kolmandas kvartalis kokku 39,4 (2024 III kv: 38,5) ning üheksa kuuga 117,4 (2024 9k: 136,4) miljonit eurot. Valdava osa äritegevuskuludest moodustavad müüdud toodete ja teenuste kulud, mis olid aruandekvartalis veidi suuremad kui aasta varem, 35,6 (2024 III kv: 35,1) miljonit eurot. Üheksa kuu kokkuvõttes vähenesid müüdud toodangu ja teenuste kulud 15,7%, olles 106,0 (2024 9k: 125,6) miljonit eurot. Kulude olulist vähenemist mõjutasid eelkõige tellimusmahtude langus, aga ka tootmisprotsesside optimeerimine ja tarneahela tõhusam juhtimine.

Turustuskuld kasvasid mõlemas võrdlusperioodis – kvartali lõikes 0,6 ja üheksa kuu võrdluses 0,8 miljonit eurot, ulatudes vastavalt 1,7 ja 3,4 miljoni euroni. Kulude kasvu taga on strateegilised investeeringud müügitulu stabiilsuse hoidmiseks, kliendisuhte tugevdamiseks ja uute lepingute sõlmimiseks. Üldhalduskulud seevastu vähenesid aruandekvartalis 2,1 (2024 III kv: 2,4) ja üheksa kuuga 7,0 (2024 9k: 7,1) miljoni euroni. Tööjõukulud kasvasid kolmandas kvartalis 3,9%, ulatudes 8,5 (2024 III kv: 8,2) miljoni euroni. Üheksa kuu jooksul vähenesid tööjõukulud siiski 2,3% võrra 28,1 (2024 9k: 28,8) miljoni euroni.

Kuigi müügitulu jäi alla teise kvartali tulemusele, suudeti säilitada brutokasumi tase – 7,5 (2024 III kv: 6,1) miljonit eurot. Brutokasumi marginaal paranes 17,3%-ni (2024 III kv: 14,8%), mida toetas sihipärane omahinna juhtimine ja kulude jälgimine. Ärikasum (EBIT) oli kvartalis 3,8 (2024 III kv: 2,7) miljonit eurot, mille tulemusel paranes ärirentaablus 8,7%-ni (2024 III kv: 6,6%). Puhaskasum oli kvartalis 2,9 (2024 III kv: 1,7) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta tõusis 0,16 (2024 III kv: 0,09) euroni. Üheksa kuu brutokasum kasvas 20,6 (2024 9k: 19,1) miljoni euroni ning marginaal paranes 16,3%-ni (2024 9k: 13,2%), mida toetas strateegiline keskendumine kvaliteedile, kuluefektiivsusele ja stabiilsele kasumlikkusele. Ärikasum kasvas 10,1 (2024 9k: 8,1) miljoni euroni ning ärirentaablus 8,0%-ni (2024 9k: 5,6%). Tulemuse paranemisse andsid lisaks üldise kuluefektiivsuse tõusule olulise panuse esimese kvartali soodsad valuutakursimuutused. Puhaskasum ulatus üheksa kuu jooksul 8,2 (2024 9k: 5,5) miljoni euroni ning puhaskasum aktsia kohta oli 0,44 (2024 9k: 0,30) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Neli suurimat sihtturgu – Eesti, Soome, Rootsi ja Norra – moodustasid kokku 86,8% kvartali kogumüügitulust, mis on 2,5 protsendipunkti enam kui aasta varem. Müügitulu kasv tuli eeskätt Eesti ja Norra turgudelt, samas kui Soome ja Rootsi müügitulu võrreldes möödunud aasta sama perioodiga vähenes.

Eesti turg näitas tugevat kasvu nii kvartali kui ka üheksa kuu lõikes. Aruandekvartalis teeniti müügitulu 8,7 (2024 III kv: 6,4) miljonit eurot, mis on senistest kvartali tulemustest üks kõrgeimaid koduturul. Üheksa kuu müügitulu ulatus 20,6 (2024 9k: 17,8) miljoni euroni. Kasvu toetas eelkõige kompaktalajaamade tarnemahtude suurenemine elektrijaotusvõrgu klientidele ning stabiilne renditulu kinnisvarasegmendist.

Soome jäi aruandekvartalis kontserni suurimaks turuks, kuid müügitulu vähenes märgatavalt. Kvartali müügitulu kahanes 18,8%, ulatudes 13,7 (2024 III kv: 16,9) miljoni euroni, ning üheksa kuu lõikes vähenes tulu 25,8% võrra 40,4 (2024 9k: 54,5) miljoni euroni. Languse põhjustasid peamiselt komplekttalajaamade väiksem müügimaht ja lepinguliste tootmismahtude vähenemine.

Rootsi turul jätkus müügitulu vähenemine, mille taga on eelkõige strateegiline muutus ärimudelis – lõpetati võtmed-kätte (EPC) projektide pakkumine ning keskenduti standardiseeritud tehasetoodetele, mis on madalama riskiprofiiliga. Rootsi turu müügitulu kvartalite võrdluses vähenes 26,2% ja üheksa kuu lõikes 32,6%, olles vastavalt 4,2 (2024 III kv: 5,7) ja 14,4 (2024 9k: 21,3) miljonit eurot. Kuigi müügimaht vähenes, on muudatused suunatud pikaajalise kasumlikkuse ja riskijuhtimise parandamisele.

Norra turg eristus kvartalis tugeva kasvuga, olles Skandinaavia põhiturgude seas selge positiivne erand. Kontserni Leedu tütarettevõtte eduka töö tulemusena kasvas aruandekvartali müügitulu 85,7%, ulatudes 10,7 (2024 III kv: 5,8) miljoni euroni, ning üheksa kuuga 22,2% võrra 28,2 (2024 9k: 23,1) miljoni euroni. Müük oli suunatud põhiliselt merendus- ja laevandussektorile.

Saksamaa turul vähenes müügitulu kvartali võrdluses 89,3%, jäädes 0,6 (2024 III kv: 5,4) miljoni eurole, mis tulenes suure projektipõhise tellimuse lõppemisest alajaamade tootegrupis. Samas püsis üheksa kuu lõikes tulemus eelmise aastaga võrreldes 4,4% kõrgem, ulatudes 11,8 (2024 9k: 11,3) miljoni euroni. Hollandi turul seevastu toimus märgatav kasv – müügitulu suurenes kvartali võrdluses enam kui kümnekordselt, ulatudes aruandekvartalis 3,3 (2024 III kv: 0,3) ja üheksa kuuga 6,7 (2024 9k: 2,8) miljoni euroni.

Investeeringud

Kontsern investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 2,9 (2024 9k: 2,8) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 0,3 (2024 9k: 1,4) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 1,2 (2024 9k: 0,7) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 1,4 (2024 9k: 0,47) miljonit eurot. Investeeringud hõlmasid tootmistehnoloogiliste seadmete soetamist ning tootmis- ja protsessijuhtimissüsteemide arendamist, eesmärgiga tõsta efektiivsust ja kvaliteeti. Investeeringud hõlmasid ka tootearendust, keskendudes uute ja täiustatud toodete väljatöötamisele. Lisaks suunati osa investeeringutest olemasolevate hoonete renoveerimisse.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 27,2 (31.12.24: 27,7) miljonit eurot. IGL-Technologies Oy 9,15%-lise osaluse võõrandamisest laekus aruandekvartalis kokku 0,9 miljonit eurot, millest realiseerunud kasum oli 0,4 miljonit eurot. Kasum kajastati läbi koondkasumiaruande.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 4,60 euro tasemel.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE Auditeerimata EUR '000 30.09.2025 31.12.2024 30.09.2024 VARAD Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 2 698 3 773 1 967 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 45 350 29 606 39 555 Ettemaksed 1 846 2 096 905 Varud 26 689 19 845 22 743 Käibevara kokku 76 583 55 320 65 170 Põhivara Edasilükkunud tulumaksu vara 529 687 724 Pikaajalised finantsinvesteeringud 27 234 27 717 27 723 Kinnisvarainvesteeringud 28 564 29 432 29 357 Materiaalne põhivara 32 102 32 420 32 685 Immateriaalne põhivara 9 342 8 121 7 834 Põhivara kokku 97 771 98 377 98 323 VARAD KOKKU 174 354 153 697 163 493 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Kohustused Võlakohustused 12 857 9 885 9 738 Ostjate ettemaksed 13 739 11 600 11 289 Võlad tarnijatele ja muud võlad 26 192 17 426 21 149 Maksuvõlad 4 573 3 260 4 496 Lühiajalised eraldised 464 270 274 Lühiajalised kohustused kokku 57 824 42 441 46 946 Võlakohustused 19 939 20 184 23 282 Muud pikaajalised kohustused 17 39 32 Pikaajalised kohustused kokku 19 956 20 223 23 314 KOHUSTUSED KOKKU 77 780 62 664 70 260 Omakapital Aktsiakapital 11 672 11 655 11 655 Ülekurss 3 410 3 306 3 306 Reservid 22 965 23 135 23 032 Jaotamata kasum 58 527 52 937 55 240 Omakapital kokku 96 574 91 033 93 233 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 174 354 153 697 163 493





KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE Auditeerimata EUR '000 III KV III KV 9 kuud 9 kuud 2025 2024 2025 2024 Müügitulu 43 034 41 172 126 531 144 749 Müüdud toodete ja teenuste kulud -35 573 -35 059 -105 967 -125 628 Brutokasum 7 461 6 113 20 564 19 121 Turustuskulud -1 748 -1 118 -4 429 -3 642 Üldhalduskulud -2 062 -2 352 -7 007 -7 096 Muud äritulud 145 93 1 175 188 Muud ärikulud -37 -26 -164 -436 Ärikasum 3 759 2 710 10 139 8 135 Finantstulud 226 6 1 125 110 Finantskulud -392 -691 -1 743 -1 823 Kasum enne maksustamist 3 593 2 025 9 521 6 422 Tulumaks -695 -374 -1 360 -944 Perioodi puhaskasum 2 898 1 651 8 161 5 478 Puhaskasum aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,16 0,09 0,44 0,30 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,16 0,09 0,44 0,30





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE Auditeerimata EUR '000 III KV III KV 9 kuud 9 kuud 2025 2024 2025 2024 Perioodi puhaskasum 2 898 1 651 8 161 5 478 Muu koondkasum Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel -9 -50 -376 11 Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse Realiseerunud kasum (-kahjum) finantsvara müügist 0 0 385 185 Finantsvara ümberhindlus 14 6 8 -66 Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku 5 -44 17 130 Perioodi koondkasum kokku 2 903 1 607 8 178 5 608

Priit Treial

Finantsjuht ja juhatuse liige

priit.treial@harjuelekter.com

Tel 674 7400

