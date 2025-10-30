«Jiangsu, el encanto del agua» invita a España a disfrutar del bordado y a descubrir la elegancia oriental

MADRID, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En la tarde del 4 de noviembre de 2025, dará comienzo en el China Cultural Center in Madrid (España) la Conferencia de Promoción Cultural y Turística «Jiangsu, el encanto del agua», junto con la Exposición de Arte Textil «Tejiendo Agua en Seda, Encanto Oriental». Este evento tiene como objetivo compartir el profundo patrimonio cultural y el encanto único de Jiangsu con los amigos de España.

La exposición permanecerá abierta hasta finales de noviembre y reunirá obras maestras de seda del Museo de la Seda de Suzhou y del Museo del Bordado Yunjin de Nanjing. Se expondrán muestras de telares antiguos, motivos propiciatorios y una réplica del brocado de la dinastía Qing realizada por el digno heredero de la técnica de brocado Song. Se exhibirán cuatro patrimonios culturales inmateriales nacionales. Por otra parte, los visitantes descubrirán cómo estas artes intangibles del patrimonio cultural se han transformado de forma creativa en elegantes muebles para el hogar y en innovadores productos de carácter cultural y creativo. Los maestros bordadores de Suzhou, esgrimiendo sus agujas como si fueran lápices, plasman meticulosamente las líneas abstractas de las pinturas de Picasso en los delicados degradados del hilo de seda. La técnica Kesi se emplea para representar pinturas cortesanas en prendas de moda, que posteriormente se combinan con exclusivos tejidos europeos con brillo metálico... Además, el recinto acogerá un desfile de moda que fusiona la estética clásica y el diseño moderno.

En las mismas fechas se celebrará la Conferencia de Promoción Cultural y Turística «Jiangsu, el encanto del agua», que contará con la actuación de «Jin Fan Dance» como colofón final. La elegancia de la danza del abanico de Jiangnan y la exuberancia del flamenco confluirán en un espectáculo único.

Animamos sinceramente a los visitantes a que se sumerjan en este viaje hacia la estética oriental en el invierno madrileño y dejen que la cultura milenaria del bordado y los hermosos paisajes del « Jiangsu, el encanto del agua » florezcan con más fuerza aún en este nuevo episodio del vigésimo aniversario del establecimiento de la asociación estratégica integral entre China y España. Por otra parte, Jiangsu da una calurosa bienvenida a todos los amigos para que, tras la exposición, visiten Jiangsu en persona, donde podrán adentrarse en el arte del tejido de la seda y disfrutar del encanto cautivador de Jiangnan.

