Ontex rapporteert sequentiële verbetering van belangrijkste financiële indicatoren in 3de kwartaal

Gereglementeerde informatie

Omzet van 445 miljoen €, 3,8% lager jaar op jaar en op vergelijkbare basis door zwakkere marktvraag, en 3,7% hoger dan in het 2 de kwartaal door volumegroei gebaseerd op nieuwe contracten;

Aangepaste EBITDA-marge van 11,4%, 0,6pp lager jaar op jaar, en 3,0pp hoger dan in 2 de kwartaal, dankzij omzetherstel en kostenoptimalisatie;

Vooruitzichten voor de jaarresultaten gehandhaafd.





Citaat van de CEO

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, zei: "De aanzienlijke sequentiële verbetering van de winstgevendheid in het derde kwartaal, dankzij nieuwe contracten en een sterke uitvoering van ons transformatieprogramma, geeft ons vertrouwen dat we op schema liggen om 2025 sterk af te sluiten, en dit ondanks zwakke marktomstandigheden. Daarenboven versterkt Ontex zich en ziet het belangrijke kansen, wat me enthousiast maakt als we toekomstgericht kijken.”

Resultaten van het 3de kwartaal van 2025

De omzet lag op 445 miljoen €, een afname met 3,8% op vergelijkbare basis ten opzichte van het derde kwartaal van 2024. Volumes vielen 3,9% lager uit, wat over het algemeen in lijn ligt met de zwakkere consumentenvraag voor retailermerken in het kwartaal. Ontex’ volumes stegen in de volwassenzorg, en vooral in dameshygiëne, terwijl ze in de babyverzorging zowel in Europa als in Noord-Amerika daalden door een zwakkere vraag, en dit ondanks contractwinsten in beide regio's. Verkoopprijzen, inclusief mixeffecten, bleven zoals verwacht stabiel jaar op jaar.

In vergelijking met het tweede kwartaal groeide de omzet met 3,7% dankzij de contractwinsten.

In vergelijking met het tweede kwartaal verbeterde de aangepaste EBITDA met 15 miljoen € en de marge met 3,0 procentpunt, dankzij het gecombineerde effect van omzetherstel en kostenverbetering.

bedroeg 29 miljoen €, en omvat 2 miljoen € eenmalige herstructureringskosten. De netto financiële schuld voor de Totale Groep was 543 miljoen € op het einde van september vergeleken met 552 miljoen € eind juni. De verbetering met 9 miljoen € over het kwartaal is toe te schrijven aan de positieve vrije kasstroom.

De hefboomratio bleef stabiel op 2,7x.

Vooruitzichten voor 2025

Alhoewel marktomstandigheden zwak bleven in het derde kwartaal, houdt Ontex zijn vooruitzichten voor de jaarresultaten aan, zoals die in juli werden meegedeeld, en waarbij kostenefficiëntie en volumewinsten de belangrijkste drijfveren blijven:

De omzet wordt verwacht met lage enkelvoudige cijfers te dalen op vergelijkbare basis;

De aangepaste EBITDA wordt verwacht tussen 200 miljoen € en 210 miljoen € uit te komen;

De vrije kasstroom wordt rond nul verwacht;

wordt rond nul verwacht; De hefboomratio wordt tegen het einde van het jaar verwacht rond 2,5x te liggen.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle vergelijkingen in dit document jaar op jaar, en voor de omzet op een vergelijkbare basis (LFL, Like For Like), i.e. bij constante wisselkoersen en perimeter en exclusief hyperinflatie-effecten.





Bedrijfs- en financiële kernindicatoren

Bedrijfsresultaten Kwartaal 3 9 maand in miljoen € 2025 2024 % % LFL 2025 2024 % % LFL Omzet 445,4 468,0 -4,8% -3,8% 1.325,7 1.384,0 -4,2% -3,9% Adult Care 201,3 200,2 +0,5% +0,8% 607,4 594,8 +2,1% +2,0% Baby Care 176,2 201,3 -12,5% -10,7% 528,1 592,0 -10,8% -10,1% Feminine Care 59,7 56,6 +5,4% +6,1% 173,7 177,2 -1,9% -1,8% Operationele kosten (excl. afschrijvingen) (394,8) (411,9) +4,1% (1.188,9) (1.218,2) +2,4% Aangepaste EBITDA 50,6 56,1 -9,8% 136,8 165,8 -17,5% Aangepaste EBITDA-marge 11,4% 12,0% -0,6pp 10,3% 12,0% -1,7pp (EBITDA-aanpassingen) (2,0) (29,1) +93,2% (7,3) (71,3) +89,8% Afschrijvingen (19,3) (18,7) -3,2% (57,4) (55,1) -4,2% Bedrijfswinst 29,3 8,3 72,1 39,4 +83% Netto financiële schuld [1] 543,1 612,0 -11,3% Hefboomratio [1] 2,70x 2,46x +0,23x





Omzet 2024 Volume Prijs 2025 Wissel- 2025 in miljoen € /mix LFL koers Kwartaal 3 468,0 -18,3 +0,3 450,0 -4,7 445,4 -3,9% +0,1% -3,8% -1,0% -4,8% 9 maand 1.384,0 -56,5 +1,9 1.329,5 -3,8 1.325,7 -4,1% +0,1% -3,9% -0,3% -4,2% Aangepaste EBITDA 2024 Omzet Grond- Operat. Operat. VAA/ Wissel- 2025 in miljoen € stoffen kosten besparing Overige koers Kwartaal 3 56,1 -6,3 -10,3 -8,7 +16,4 +3,3 +0,2 50,6 -11,3% -18,5% -15,5% +29,2% +5,9% +0,3% -9,8% 9 maand 165,8 -26,1 -29,2 -31,2 +50,5 +7,3 -0,4 136,8 -15,7% -17,6% -18,8% +30,5% +4,4% -0,3% -17,5%

[1] Balansgegevens weerspiegelen het einde van de periode en vergelijken met het begin van de periode, i.e. 31/12/2024.







Overzicht van de bedrijfsresultaten van het 3de kwartaal van 2025

Omzet

De omzet bedroeg 445 miljoen €, een daling met 3,8% op vergelijkbare basis ten opzichte van 2024. Verkoopprijzen, inclusief mix, bleven stabiel, maar volumes kwamen lager uit, in lijn met de zwakkere consumentenvraag naar retailermerken in het kwartaal. Vergeleken met het tweede kwartaal steeg de omzet met 3,7% dankzij nieuwe contracten in babyverzorging.

Volumes daalden met 3,9%. In babyverzorging kwamen volumes 11% lager uit, wat grotendeels in overeenstemming was met de zwakkere vraag in het kwartaal. Dat was vooral het geval bij retailermerken, die nog steeds te lijden hebben onder intense promotionele activiteiten van A-merken in bepaalde landen. Alhoewel Ontex’ volumes in Noord-Amerika daalden, presteerden ze beter dan de marktvraag, door de opstart van nieuwe contracten in het retailkanaal. Volumes onder contract voor derden daalden echter aanzienlijk. In Europa waren de volumes babyverzorgings­producten ook lager, met uitzondering van baby-luierbroekjes. Positief en in tegenstelling tot het tweede kwartaal, hadden voorraadafbouw bij klanten en verstoringen in de toeleveringsketen geen impact, omdat deze ten einde zijn gekomen. Verkoopvolumes voor dameshygiëne stegen met 5% en presteerden beter dan de stabiele marktvraag naar retailermerken. Het volume in volwassenenzorg nam licht toe, met 1%, wat minder is dan de continue demografische groei van de vraag voor volwassenenzorg in Europa. Dit ligt aan Ontex’ grotere blootstelling aan het gezondheidszorgkanaal, waar de vraag stabieler is en waar de fasering van nieuwe capaciteit is vertraagd. Ontex is die capaciteit aan het opstarten om geleidelijk operationeel te zijn in het vierde kwartaal en daarna.

Verkoopprijzen, inclusief een licht positief mixeffect, bleven stabiel jaar op jaar, in de verschillende regio's en categorieën. Prijzen zijn sinds medio 2024 grotendeels stabiel.

Wisselkoersschommelingen hadden een nadelig effect van 1%, voornamelijk als gevolg van de afwaardering van het Britse pond, de Australische dollar en vooral de Amerikaanse dollar ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

Aangepaste EBITDA

De aangepaste EBITDA was 51 miljoen €, wat 6 miljoen € lager is dan in 2024, wat volledig is toe te schrijven aan de 6 miljoen € negatieve impact van de omzetdaling, terwijl het kostentransformatieprogramma de hogere grondstofprijzen en operationele kosten volledig compenseerde. In vergelijking met het tweede kwartaal verbeterde de aangepaste EBITDA met 15 miljoen €, als gevolg van het gecombineerde effect van omzetherstel en kostenoptimalisatie.

Het kostentransformatieprogramma leverde netto operationele besparingen op van 16 miljoen €, wat leidde tot een verbetering van de operationele efficiëntie met bijna 5% op jaarbasis. Dit was het resultaat van optimalisatie-inspanningen in de aankoop, in de toeleveringsketen, in productinnovatie en in productie, met inbegrip van de transformatie van de industriële activiteiten van Ontex in België.

Grondstoffen hadden een negatief effect van 10 miljoen € in het kwartaal, wat voornamelijk te wijten was aan hogere prijzen voor fluff en voor verpakkingsmaterialen vergeleken met vorig jaar, wat verergerd werd door tijdelijke inventariseffecten.

Overige exploitatie- en VAA-kosten (Verkoop-, Algemene en Administratieve kosten) stegen met 5 miljoen € vergeleken met het vorige jaar, grotendeels als gevolg van de inflatie van lonen en kosten voor diensten, evenals de kosten voor de opstart in Noord-Amerika. Deze werden gedeeltelijk gecompenseerd door inspanningen om de VAA-kosten in te perken.

Wisselkoersschommelingen hadden geen materiële netto impact.

De aangepaste EBITDA-marge kwam uit op 11,4%, wat 0,6 procentpunt lager is ten opzichte van het derde kwartaal van 2024, en 3,0 procentpunt hoger ten opzichte van het tweede kwartaal van 2025.







Financieel overzicht van het 3de kwartaal van 2025

Winst & verlies

Het bedrijfsresultaat uit voortgezette activiteiten bedroeg 29 miljoen €, vergeleken met 8 miljoen € in 2024. De aangepaste EBITDA was 6 miljoen € lager en de afschrijvingen bleven stabiel. De herstructureringskosten bedroegen in de periode slechts 2 miljoen €, voornamelijk bijzondere waardevermindering op sommige oudere apparatuur, wat te vergelijken is met 29 miljoen € in 2024, wanneer herstructureringskosten voor de transformatie van de Belgische voetafdruk werden geprovisioneerd.

Beëindigde bedrijfsactiviteiten, bestaande uit de Turkse bedrijfsactiviteiten, genereerden een omzet van 23 miljoen € en een aangepaste EBITDA van 2 miljoen €. Het bedrijfsresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg 1 miljoen €, na aftrek van desinvesteringsgerelateerde kosten.

Balans

De netto financiële schuld voor de Totale Groep verminderde met 9 miljoen € over het kwartaal, van 552 miljoen € tot 543 miljoen €, dankzij de positieve vrije kasstroomgeneratie. Deze was te danken aan de stevige EBITDA-bijdrage en inspanningen op het gebied van optimalisatie van kapitaalinvesteringen, bij het uitblijven van aanzienlijke kasuitgaven voor herstructurering.

De hefboomratio bleef op 2,7x, als gevolg van de daling van de nettoschuld en de iets lagere aangepaste EBITDA van de laatste twaalf maanden.





Praktische informatie

Vrijwaringsclausule

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex’ toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde resultaten. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden. Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstgerichte verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en er moet hier geen vertrouwen aan gehecht worden. De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen in miljoen € weer om transparant te zijn. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Bedrijfsinformatie

Het bovenstaande persbericht en gerelateerde financiële informatie van Ontex Group NV voor de negen maanden eindigend op 30 september 2025 werd goedgekeurd voor publicatie overeenkomstig het besluit van de raad van bestuur van 29 oktober 2025.

Webcast voor audio

Het management zal een audiowebcast organiseren voor investeerders en analisten op 30 oktober 2025 om 12:00 CET. Om deel te nemen, klik op https://ontexgroup.engagestream.companywebcast.com/25q3_results_call. Een herhaling van de webcast zal nadien beschikbaar worden gesteld. Een kopie van de presentatie zal op voorhand beschikbaar worden gemaakt op https://ontex.com/investors/results-reports.

Financiële kalender

12 februari 2026 Resultatenpublicatie van het 4 de kwartaal en volledige jaar 2025

kwartaal en volledige jaar 2025 29 april 2026 Resultatenpublicatie van het 1 ste kwartaal van 2026

kwartaal van 2026 5 mei 2026 Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2026

30 juli 2026 Resultatenpublicatie van het 2 de kwartaal en 1 ste jaarhelft van 2026

kwartaal en 1 jaarhelft van 2026 28 oktober 2026 Resultatenpublicatie van het 3de kwartaal van 2026

Vragen

Beleggers Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg voornamelijk in Europa en Noord-Amerika. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.500 mensen tewerk met fabrieken en kantoren in 12 landen (exclusief Beëindigde Bedrijfsactiviteiten), en de innovatieve producten worden verdeeld in ongeveer 100 landen. Ontex heeft zijn hoofdzetel in Aalst, België, en staat genoteerd op Euronext Brussel, waar het deel uitmaakt van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

Bijlage