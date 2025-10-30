BONK, Inc. (Nasdaq: BNKK) afirma que un informe de investigación independiente concluye que la compañía está posicionada para ser el principal vehículo público del ecosistema cripto multimillonario BONK a través de la blockchain de Solana

El Informe de Harbinger destaca estimaciones independientes de la compañía para un crecimiento significativo de los ingresos en los próximos años

Harbinger Research inicia cobertura, resaltando el poderoso motor de doble fuente de ingresos, una estrategia de activos deflacionarios y una oportunidad única en Nasdaq

SCOTTSDALE, Arizona, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonk, Inc. (Nasdaq: BNKK) (la "compañía"), que posee una tesorería del token de criptomoneda $BONK construido sobre la blockchain de Solana y enfocada en empoderar a una comunidad que desarrolla productos generadores de ingresos, anunció hoy el inicio de cobertura de investigación de capital por parte de Harbinger Research, destacando el análisis convincente de la compañía independiente de la posición única y el potencial de crecimiento significativo de la compañía tras su reciente transformación estratégica. El informe completo presenta a Bonk, Inc. como el "principal vehículo del mercado público" para los inversionistas que buscan exposición regulada al ecosistema de BONK potencialmente de alto crecimiento, valorado en miles de millones de dólares en blockchain de Solana, una oportunidad única en la bolsa Nasdaq.

El informe de Harbinger Research (disponible en https://www.harbingerresearch.com) contextualiza la importancia de la estrategia de Bonk, Inc. al detallar la notable resistencia y resurgimiento de la blockchain de Solona que, en los últimos 12 meses, generó casi 3.000 millones de dólares y, según The Motley Fool, tiene el potencial de convertirse en el próximo activo digital valorado en un billón de dólares. Solana ahora está creciendo más rápido que Ethereum, especialmente en áreas clave como las finanzas descentralizadas (DeFi)i.

Tras haber sido cuestionada luego del colapso de FTX, Solana, como señala Harbinger, ha resurgido como un "centro principal de innovación", valorada por su velocidad inigualable y bajos costos, lo que la convierte en el entorno preferido para los activos digitales orientados al consumidor. El informe destaca el origen único de BONK como una iniciativa impulsada por la comunidad lanzada específicamente para revitalizar este ecosistema, evolucionando con éxito más allá de un simple meme en un "componente esencial del ecosistema de consumo de Solana". Al posicionarse dentro de lo que consideramos, una red en pleno auge, y del sector más amplio y multimillonario de monedas meme, un motor comprobado para la adopción del usuario, Bonk, Inc. ofrece a los inversores una exposición única a una de las áreas más dinámicas de la economía de activos digitales, según lo validado por el análisis independiente de Harbinger.

"Nos complace ver que Harbinger Research reconoce el modelo único y poderoso que estamos construyendo en Bonk, Inc.", dijo Jarrett Boon, director ejecutivo. "La validación de Harbinger de nuestra estrategia confirma lo que creemos es una oportunidad histórica para los inversionistas. Estamos construyendo un puente único y esencial para que los mercados públicos accedan directamente a los ingresos recurrentes y al crecimiento de un ecosistema DeFi líder. Este modelo activo de doble motor, que captura valor tanto del flujo operativo de efectivo como de un activo de tesorería deflacionario, está diseñado para traducir la vibrante expansión del ecosistema de BONK directamente en valor tangible para los accionistas, posicionándonos a la vanguardia de esta evolución financiera".

Continuó: "Este informe verifica que la compañía no solo está en el lugar y momento correctos, sino que también ha tomado las medidas adecuadas para capturar una parte sustancial de este mercado".

Mitchell Rudy (conocido como Nom), colaborador principal de BONK y miembro del directorio de Bonk, Inc., agregó: "La investigación de Harbinger refleja con precisión las fortalezas clave de BONK: una comunidad masiva y comprometida, una utilidad real que impulsa la mecánica deflacionaria y una profunda integración con Solana. Lo que hace que Bonk, Inc. sea tan atractiva es que es el único vehículo público diseñado para canalizar el éxito de este poderoso ecosistema directamente hacia los accionistas. Esto no es solo teoría; es actividad económica real que genera valor. Estamos ejecutando un modelo comprobado, y el informe de Harbinger valida el enorme potencial que apenas comenzamos a desbloquear".

Validando aún más el potencial de este modelo, el informe de Harbinger describe las estimaciones independientes de la compañía para un crecimiento significativo de los ingresos en los próximos años. El análisis de Harbinger enfatiza el poder del "motor económico" inherente al modelo de Bonk, Inc. El informe detalla cómo el aumento de actividad dentro del ecosistema se traduce directamente en mayores ingresos para plataformas como letsBONK.fun, que luego alimenta la acumulación estratégica y quema de tokens BONK mediante la estrategia de reinversión de Bonk, Inc. Esto crea lo que Harbinger describe como un "ciclo virtuoso diseñado para mejorar la escasez e impulsar el valor a largo plazo" para todo el ecosistema y, por extensión, para los accionistas de Bonk, Inc.

Acerca de Bonk, Inc. Bonk, Inc. (Nasdaq: BNKK), es una compañía que está evolucionando para cerrar la brecha entre los mercados públicos tradicionales y el ecosistema de activos digitales. Tras su integración estratégica con letsBONK.fun, la compañía ejecuta una nueva estrategia centrada en la adquisición de activos generadores de ingresos dentro del espacio DeFi con el objetivo de construir una sólida tesorería de activos digitales. La división de bebidas de la compañía posee la bebida patentada Sure Shot, diseñada para reducir rápidamente el nivel de alcohol en sangre, así como la bebida energética de origen vegetal Yerbaé.

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Tales declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchas de los cuales están fuera del control de la compañía, y los resultados reales podrían diferir materialmente. Los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias incluyen, entre otros, el rendimiento de los tokens BONK, la integración exitosa y el éxito operativo con letsBONK.fun, la capacidad de ejecutar la estrategia de tesorería de la compañía y otros riesgos detallados en los informes de Safety Shot presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Relaciones con los inversores: Teléfono: 888-257-8061 Sitio web: BonkDAT.com

FUENTE: Bonk, Inc.

ihttps://www.fool.com/investing/2025/10/27/this-hypergrowth-cryptocurrency-will-be-the-next-1/