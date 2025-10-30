Selon la Direction de BONK, Inc. (Nasdaq : BNKK), un rapport de recherche indépendant conclut que la Société est stratégiquement positionnée pour s’imposer comme le principal véhicule coté en bourse de l’écosystème crypto BONK sur la blockchain Solana, à raison d’une valorisation de plusieurs milliards de dollars

Selon le rapport Harbinger, et à l’appui de ses propres estimations indépendantes, la Société devrait enregistrer une forte croissance de son chiffre d’affaires à l’horizon des prochaines années

Harbinger Research entame la couverture de BONK, Inc. avec une recommandation d’achat unique sur le Nasdaq reposant sur un double moteur de revenus et une stratégie déflationniste.

SCOTTSDALE, État d’Arizona, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonk, Inc. (Nasdaq : BNKK), ci-après la « Société », qui détient une réserve de jetons de cryptomonnaie $BONK développée sur la blockchain Solana et destinée à accompagner la démarche d’autonomisation d’un collectif concevant des produits générateurs de revenus, annonce ce jour le début de la couverture de son action par Harbinger Research, qui à la clé d’une analyse approfondie et indépendante fait ressortir la position unique de la Société et son potentiel de croissance majeur depuis sa récente transformation stratégique. Ce rapport détaillé présente Bonk, Inc. comme le « véhicule coté en bourse de référence » pour les investisseurs souhaitant une exposition réglementée à l’écosystème BONK, en plein essor, potentiellement valorisé à plusieurs milliards de dollars et développé sur la blockchain Solana, soit du jamais vu au Nasdaq.

Le rapport rédigé par Harbinger Research (disponible sur https://www.harbingerresearch.com) met en perspective la pertinence de la stratégie de Bonk, Inc. en faisant le point sur la résilience remarquable et la renaissance de la blockchain Solana. En effet, au cours des douze derniers mois, celle-ci a dégagé près de 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Selon The Motley Fool, elle pourrait devenir le prochain actif numérique pesant 1 000 milliards de dollars. Solana affiche aujourd’hui une croissance supérieure à celle d’Ethereum, notamment dans les domaines clés de la finance décentralisée.i

Longtemps mise en doute après l’effondrement de FTX, Solana s’est, comme le souligne Harbinger, réaffirmée comme un « centre névralgique de l’innovation ». Prisée pour sa rapidité inégalée et ses faibles frais de transaction, Solana se perçoit comme un environnement privilégié pour les actifs numériques orientés vers le grand public. Le rapport revient sur les origines de BONK en rappelant que la Société est née d’un projet collectif visant à redynamiser cet écosystème, devenu par la suite « un actif clé de l’écosystème consommateurs de Solana » En s’intégrant à ce que Harbinger considère comme un réseau florissant, et plus largement au secteur des meme coins, moteur avéré de l’adoption des utilisateurs, Bonk, Inc. propose selon l’analyse indépendante du cabinet une exposition unique à l’un des domaines les plus dynamiques de l’économie des actifs numériques aux investisseurs.

« Nous sommes enchantés que Harbinger Research reconnaisse le modèle à la fois fort et unique que nous développons chez Bonk, Inc. » explique Jarrett Boon, PDG. « Le fait que Harbinger valide notre stratégie confirme ce que nous considérons comme une opportunité majeure pour les investisseurs. Nous bâtissons une passerelle clé inédite entre les marchés boursiers traditionnels et la croissance récurrente d’un écosystème DeFi de premier ordre. Ce modèle à double moteur permet de capter la valeur dégagée à la fois par les flux de trésorerie d’exploitation et par un actif de trésorerie déflationniste. Il entend convertir directement l’expansion dynamique de l’écosystème BONK en valeur tangible pour nos actionnaires et nous placer en tête de cette évolution financière. »

Puis d’ajouter : « Ce rapport démontre que notre Société se trouve non seulement au bon endroit au moment opportun, mais qu’elle a aussi su prendre les bonnes décisions pour capter une part substantielle de ce marché. »

Pour Mitchell Rudy (alias Nom), principal contributeur du projet BONK et membre du Conseil d’administration de Bonk, Inc. : « La recherche menée par Harbinger fait ressortir très justement les atouts clés de BONK, à savoir une communauté colossale et engagée, une réelle utilité venant de ses mécanismes déflationnistes, et une intégration profonde sur Solana. Ce qui rend Bonk, Inc. si exceptionnelle, c’est qu’elle constitue le seul véhicule coté en bourse conçu pour canaliser directement le succès de son écosystème vers les actionnaires. Ce constat n’est pas que théorique. C’est une dynamique économique à part entière et source de valeur. Nous orchestrons un modèle éprouvé, et le rapport de Harbinger valide l’énorme potentiel que nous commençons à peine à laisser entrevoir. »

Confirmant encore l’envergure de sa portée, le rapport Harbinger détaille les estimations indépendantes du cabinet qui s’orientent vers une nette croissance du chiffre d’affaires à l’horizon des prochaines années. L’analyse met en évidence le potentiel du « volant d’inertie économique » intégré au modèle de Bonk, Inc. Il souligne comment la hausse de l’activité au sein de l’écosystème se traduit directement par une augmentation des recettes enregistrées par des plateformes comme letsBONK.fun, pour alimenter ensuite la stratégie de rachat et de destruction de jetons BONK retenue par Bonk, Inc. Selon Harbinger, ce principe se caractérise comme « un cercle vertueux conçu pour donner plus de poids à la rareté et dégager de la valeur à long terme » à l’échelle de tout l’écosystème et, par extension, aux actionnaires de Bonk, Inc.

À propos de Bonk, Inc. Bonk Inc. (Nasdaq : BNKK) est une société dont la mission est d’élever des passerelles entre les marchés boursiers traditionnels et l’univers des actifs numériques. À la suite de son intégration stratégique à letsBONK.fun, la Société déroule une stratégie axée sur l’acquisition d’actifs générateurs de revenus dans l’espace DeFi dans le but de constituer une solide trésorerie en actifs numériques. Sa division boissons englobe les boissons brevetées Sure Shot, conçues pour réduire rapidement l’alcoolémie, et Yerbaé, une boisson énergisante d’origine végétale.

Déclarations prospectives : le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations induisent des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement. Les facteurs pouvant exercer une influence à cet égard comprennent notamment, sans toutefois s’y limiter, la performance des jetons BONK, le succès de l’intégration et de l’opération letsBONK.fun, l’aptitude de la Société à réaliser sa stratégie de trésorerie, et d’autres risques détaillés dans les documents déposés par Safety Shot auprès de la Securities and Exchange Commission.

