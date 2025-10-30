הנהלת BONK, Inc (נאסד"ק: BNKK) מספרת שדו"ח מחקר עצמאי קובע כי החברה ממוקמת להיות הכלי הציבורי המוביל עבור המערכת הקריפטוגרפית של BONK ששוויו מיליארדי דולרים על בסיס הבלוקצ'יין של Solana

Harbinger Report מתאר את הערכותיה העצמאיות של החברה לצמיחה משמעותית בהכנסות בשנים הקרובות

Harbinger Report יזם סיקור, ומדגיש מנוע הכנסה כפול רב עוצמה, אסטרטגיית נכסים דפלציונית והזדמנות ייחודית בנאסד"ק

סקוטסדייל, אריזונה, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bonk, Inc (נאסד"ק: BNKK), המחזיקה באוצר של האסימון הקריפטוגפי $BONK שנבנה על הבלוקצ'יין של Solana, המתמקד בהעצמת קהילה ליצירת מוצרים המובילים להכנסה, הודיעה על תחילת הסיקור המחקרי של מניות החברה בידי Harbinger Research, תוך הדגשת הניתוח המשכנע של החברה העצמאית לגבי מעמדה הייחודי של החברה ופוטנציאל הצמיחה המשמעותי שלה בעקבות השינוי האסטרטגי האחרון שעברה. הדו"ח המקיף ממסגר את Bonk, Inc כ-"כלי השוק ציבורי מוביל" עבור משקיעים המחפשים חשיפה מוסדרת לאקוסיסטם של BONK שמציע פוטנציאל צמיחה גבוה, עד שווי של מיליארדי דולרים, על גבי הבלוקצ'יין של Solana - הזדמנות ייחודית בבורסת נאסד"ק.

הדו"ח של Harbinger Research (זמין ב-https://www.harbingerresearch.com) מציג את ההקשר לחשיבות האסטרטגיה של Bonk, Inc באמצעות פירוט החוסן וההתחדשות המדהימים של רשת הבלוקצ'יין של Solana, אשר במהלך 12 החודשים האחרונים ייצרה הכנסות של כמעט 3 מיליארד דולר, ולפי The Motley Fool , יש לה את הפוטנציאל להפוך לנכס הדיגיטלי הבא בשווי טריליון דולר. Solana צומחת כעת מהר יותר מ-Ethereum, במיוחד בתחומים מרכזיים כמו מימון מבוזר.i

Solana, שהוטל ספק ביכולות שלה לאחר קריסת FTX, צמחה מחדש כ-"מרכז מרכזי לחדשנות", וזוכה להערכה בזכות מהירות חסרת תקדים ועלות נמוכה, מה שהופך אותה לסביבה המועדפת לנכסים דיגיטליים הפונים לשוק הצרכני. הדו"ח מדגיש את מקורה הייחודי של BONK כיוזמה מונעת קהילה שהושקה במיוחד כדי להחיות את האקוסיסטם הזה, והתפתחה בהצלחה מעבר למם פשוט אל "מרכיב חיוני באקוסיסטם הצרכני של Solana". על ידי המיצוב של עצמה בתוך מה שאנו מאמינים שהיא רשת משגשגת ובמגזר מטבעות הממים הרחב יותר, ששוויו מיליארדי דולרים - מנוע מוכח לאימוץ משתמשים - Bonk, Inc מציעה למשקיעים חשיפה ייחודית לאחד התחומים הדינמיים ביותר בכלכלת הנכסים הדיגיטליים, מזה שכה לאישור בניתוח העצמאי של Harbinger.

"אנו שמחים לראות ש- Harbinger Research מכירים במודל הייחודי ורב העוצמה שאנו בונים ב-Bonk, Inc", אמר ג'ארט בון (Jarrett Boon), מנכ"ל. "האימות של Harbinger לאסטרטגיה שלנו מאשר את מה שאנו מאמינים שהוא הזדמנות היסטורית למשקיעים. אנו בונים גשר ייחודי וחיוני לשווקים הציבוריים כדי לגשת ישירות להכנסות החוזרות ולצמיחה של אקוסיסטם מוביל של DeFi. מודל פעיל זה בעל מנוע כפול - לכידת ערך הן מתזרים מזומנים תפעולי והן מנכס תקציבי דפלציוני - נועד לתרגם את ההתרחבות התוססת של האקוסיסטם של BONK ישירות לערך מוחשי לבעלי המניות, ולמצב אותנו בחזית ההתפתחות הפיננסית הזו".

הוא הוסיף: "הדו"ח הזה מאמת שהחברה לא רק נמצאת במקום הנכון בזמן הנכון, אלא שהם גם נקטו בצעדים הנכונים כדי להבטיח שהחברה תוכל לתפוס חלק ניכר מהשוק הזה".

מיטשל רודי (Mitchell Rudy) (הידוע גם כ-Nom), תורם מרכזי של BONK וחבר דירקטוריון ב-Bonk, Inc, הוסיף: "המחקר של Harbinger לוכד במדויק את נקודות החוזק המרכזיות של BONK: קהילה עצומה ומעורבת, כלי משמעותי המניע את המכניקה הדפלציונית, ואינטגרציה עמוקה עם Solana. מה שהופך את Bonk, Inc לכל כך משכנעת הוא שמדובר בכלי הציבורי הבלעדי שנועד לתעל את הצלחה החזקה של האקוסיטסם הזה ישירות לבעלי המניות. זו לא רק תיאוריה, זו פעילות כלכלית אמיתית שמניעה ערך. אנו מיישמים מודל מוכח, והדו"ח של Harbinger מאשר את הפוטנציאל העצום שאנו רק מתחילים לשחרר ביחד".

כדי לאמת עוד יותר את קנה המידה הפוטנציאלי של מודל זה, דו"ח הרבינגר מתאר את ההערכות העצמאיות של החברה לצמיחה משמעותית בהכנסות בשנים הקרובות. הניתוח של הרבינגר מדגיש את כוחו של "גלגל התנופה הכלכלי" הטבוע במודל של Bonk, Inc. הדו"ח מפרט כיצד הפעילות הצומחת בתוך האקוסיסטם מתורגמת ישירות לעלייה בהכנסות עבור פלטפורמות כמו letsBONK.fun, אשר לאחר מכן מזינה את הצבירה האסטרטגית ושריפת אסימוני BONK באמצעות אסטרטגיית ההשקעה מחדש של Bonk, Inc. זה יוצר את מה שהרבינגר מתארים כ "מעגל חיובי שנועד להגביר את המחסור ולהניב ערך לטווח ארוך" עבור האקוסיסטם כולו, ובהרחבה, עבור בעלי המניות של Bonk, Inc.

Bonk, Inc (נאסד"ק: BNKK) היא חברה שמפתחת את מה שמגשר על הפער בין שווקים ציבוריים מסורתיים לבין האקוסיסטם של נכסים דיגיטליים. בעקבות האינטגרציה האסטרטגית עם letsBONK.fun, החברה מבצעת אסטרטגיה חדשה המתמקדת ברכישת נכסים מייצרי הכנסות בתחום ה-DeFi כדי לבנות אוצר חזק של נכסים דיגיטליים. חטיבת המשקאות של החברה מחזיקה במשקה הפטנטי Sure Shot, שנועד להפחית במהירות את רמת האלכוהול בדם, כמו גם במשקה האנרגיה הצמחי של Yerbaé.

