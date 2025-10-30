Manajemen BONK, Inc. (Nasdaq:BNKK) Mengatakan Laporan Penelitian Independen Menyimpulkan Perusahaan Diposisikan Menjadi Wahana Publik Utama untuk Ekosistem Kripto BONK Bernilai Miliaran Dolar Melalui Blockchain Solana

Laporan Harbinger Menguraikan Estimasi Independen Firma Ini terkait Pertumbuhan Pendapatan yang Signifikan pada Tahun-Tahun Mendatang

SCOTTSDALE, Arizona, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonk, Inc. (Nasdaq: BNKK) (“Perusahaan”), yang memegang perbendaharaan token mata uang kripto $BONK yang dibangun di atas blockchain Solana, yang berfokus untuk memberdayakan komunitas yang membangun produk penghasil pendapatan, hari ini mengumumkan dimulainya liputan penelitian ekuitas oleh Harbinger Research, yang menyoroti analisis menyakinkan dari firma independen tersebut terkait posisi unik dan potensi pertumbuhan signifikan Perusahaan setelah transformasi strategisnya baru-baru ini. Laporan komprehensif ini memosisikan Bonk, Inc. sebagai "wahana utama pasar publik" bagi investor yang menginginkan paparan teregulasi terhadap ekosistem miliaran dolar BONK yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi di blockchain Solana – peluang unik di bursa Nasdaq.

Laporan Harbinger Research (tersedia di https://www.harbingerresearch.com) mengontekstualisasikan signifikansi strategi Bonk, Inc. dengan memerinci ketangguhan dan kebangkitan luar biasa blockchain Solana yang selama lebih dari 12 bulan ini, yang menghasilkan pendapatan mencapai hampir $3 miliar dan, menurut The Motley Fool, memiliki potensi untuk menjadi aset digital $1 triliun berikutnya. Solana saat ini bertumbuh lebih cepat dibandingkan Ethereum, terutama dalam area utama seperti keuangan terdesentralisasi.i

Sempat dipertanyakan menyusul kejatuhan FTX, Solana, seperti yang dicatat Harbinger, telah muncul kembali sebagai "pusat inovasi," yang dihargai karena kecepatan dan biaya rendahnya yang tak tertandingi, menjadikannya lingkungan pilihan bagi aset digital yang berhubungan dengan konsumen. Laporan ini menyoroti asal-usul unik BONK sebagai inisiatif berbasis komunitas yang diluncurkan secara khusus untuk merevitalisasi ekosistem ini, yang berhasil berkembang melampaui sekadar meme menjadi "komponen penting dari ekosistem konsumen Solana." Dengan memosisikan pihaknya dalam apa yang kami yakini sebagai jaringan yang berkembang pesat dan sektor koin meme bernilai miliaran dolar yang lebih luas—mesin yang terbukti ampuh untuk adopsi pengguna—Bonk, Inc. menawarkan kepada investor paparan unik terhadap salah satu area paling dinamis dari ekonomi aset digital, sebagaimana divalidasi oleh analisis independen Harbinger.

“Kami senang melihat Harbinger Research mengakui model unik dan kuat yang kami bangun di Bonk, Inc.,” ungkap Jarrett Boon, CEO. “Validasi Harbinger atas strategi kami mengonfimasi hal yang kami yakini sebagai peluang penting bagi para investor. Kami sedang membangun jembatan yang unik dan penting untuk pasar publik guna mengakses langsung pendapatan berulang dan pertumbuhan ekosistem DeFi yang terkemuka. Model mesin ganda yang aktif ini—yang menangkap nilai dari aliran dana operasional dan aset perbendaharaan deflasi—didesain untuk menerjemahkan ekspansi dinamis ekosistem BONK secara langsung menjadi nilai nyata bagi pemegang saham, yang memosisikan kami di garda terdepan evolusi keuangan.”

Dia melanjutkan, “Laporan ini memverifikasi bahwa Perusahaan tidak hanya berada dalam posisi yang tepat pada saat yang tepat, tetapi juga telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan Perusahaan dapat menangkap bagian besar dari pasar ini.”

Mitchell Rudy (alias Nom), kontributor inti BONK dan anggota dewan Bonk, Inc., menambahkan, “Penelitian Harbinger secara akurat menangkap kekuatan inti BONK: komunitas besar yang terlibat, utilitas nyata yang mendorong mekanisme deflasi, dan integrasi Solana yang mendalam. Yang membuat Bonk, Inc. sangat meyakinkan adalah bahwa ini merupakan wahana publik eksklusif yang dirancang untuk menyalurkan kesuksesan ekosistem hebat ini secara langsung kepada para pemegang saham. Ini bukan hanya teori; ini adalah aktivitas ekonomi nyata yang mendorong nilai. Kita menerapkan model yang teruji, dan laporan Harbinger memvalidasi potensi yang sangat besar yang akan mulai kita buka bersama.”

Memvalidasi lebih lanjut potensi skala model ini, laporan Harbinger menguraikan perkiraan independen perusahaan tersebut terkait pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Analisis Harbinger menekankan kekuatan "economic flywheel" yang ada dalam model Bonk, Inc. Laporan tersebut menjelaskan bagaimana aktivitas yang berkembang dalam ekosistem secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan untuk platform seperti letsBONK.fun, yang kemudian mendorong akumulasi strategis dan penggunaan token BONK melalui strategi investasi kembali Bonk, Inc. Hal ini menciptakan apa yang digambarkan Harbinger sebagai "siklus positif yang dirancang untuk meningkatkan kelangkaan dan mendorong nilai jangka panjang" untuk seluruh ekosistem dan, lebih jauh lagi, pemegang saham Bonk, Inc.

