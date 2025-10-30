ボンク (BONK, Inc.) (NASDAQ: BNKK) の経営陣、独立調査レポートにおいて、同社がソラナ (Solana)ブロックチェーンを通じて数十億米ドル規模のボンク暗号エコシステムの主要な公的機関となる立場にあると結論付けていると述べる

ハービンジャー (Harbinger)のレポート、今後数年間の大幅な収益成長に関する同社独自の試算を概説

ハービンジャー・リサーチ (Harbinger Research) がカバレッジを開始し、強力なデュアル収益エンジン、デフレ資産戦略、NASDAQ上の独自の機会を強調

アリゾナ州スコッツデール発, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ソラナブロックチェーン上に構築された暗号通貨トークン「$BONK」のトレジャリーを保有し、収益を生み出す商品を構築するコミュニティの支援に注力するボンク (NASDAQ: BNKK) (「同社」) は本日、独立系調査会社ハービンジャー・リサーチによる株式調査のカバレッジ開始を発表した。この調査では、同社の独自のポジションと、最近の戦略的変革を経た大きな成長の可能性に関する、同調査会社による説得力のある分析が強調されている。 この包括的なレポートは、ソラナブロックチェーン上の潜在的に高成長で数十億ドル規模のボンクエコシステムへの規制されたエクスポージャーを求める投資家にとって、ボンクを「最高の公開市場ビークル」と位置づけており、これは、NASDAQ取引所における独自の機会である。

ハービンジャー・リサーチのレポート (https://www.harbingerresearch.comで閲覧可能) は、 過去12か月間に約30億米ドル (約4,434億9,634万円) の収益を生み出し、『モトリーフール (The Motley Fool)』によると、次の1兆米ドル規模のデジタル資産になる可能性がある ソラナブロックチェーンの著しい回復力と復活を詳述することで、ボンクの戦略の重要性を文脈的に説明している。 ソラナは現在、特に分散型金融などの主要分野で、イーサリアム (Ethereum) よりも速い成長を遂げている。i

FTX崩壊後に一時疑問視されたソラナは、ハービンジャーが指摘するように、比類のないスピードと低コストを高く評価され、「イノベーションの中心拠点」として再浮上し、消費者向けデジタル資産に最適な環境となっている。 同レポートでは、このエコシステムを再活性化させるために立ち上げられたコミュニティ主導のイニシアチブとして、ボンクの独自の起源を強調している。ボンクは、単なるミームから「ソラナの消費者エコシステムの不可欠な構成要素」へと進化を遂げた。 活気のあるネットワークと、ユーザー獲得の実績のあるエンジンである数十億ドル規模のミームコイン分野に位置づけることで、ボンクは、ハービンジャーの独立分析によって検証されたように、投資家にデジタル資産経済の最もダイナミックな分野の一つへのエクスポージャーを提供している。

「ハービンジャー・リサーチがボンクで構築している独自かつ強力なモデルを評価してくれたことを嬉しく思います」と、最高経営責任者 (CEO) のジャレット・ブーン (Jarrett Boon) は述べている。 「ハービンジャーによる当社戦略の検証は、投資家にとって画期的な機会であるという当社の確信を裏付けるものです。 当社は、公開市場が主要なDeFiエコシステムの経常収益および成長に直接アクセスするための独自かつ不可欠な架け橋を築いています。 このアクティブなデュアルエンジンモデルは、営業キャッシュフローとデフレ型トレジャリー資産の両方から価値を獲得し、ボンクエコシステムの活発な拡大を具体的な株主価値に直接転換するように設計されており、当社をこの金融進化の最前線に位置づけています。」

同氏は次のように続けている。「このレポートは、当社が適切な時期に適切な場所にいただけでなく、この市場の大部分を獲得できるように適切な措置を講じてきたことを証明しています。」

ボンクの主要貢献者であり、ボンクの取締役でもあるミッチェル・ルディ (Mitchell Rudy、別名 ノム (Nom)) は次のように述べている。「ハービンジャーの調査は、ボンクの中核となる強みである巨大で積極的なコミュニティ、デフレメカニズムを推進する実用性、そしてソラナとの深い統合を正確に捉えています。 ボンクの魅力は、この強力なエコシステムの成功を株主に直接還元するよう設計された唯一の公開ビークルであるという点です。 これは単なる理論ではなく、価値を生み出す実際の経済活動です。 私たちは実証済みのモデルを実行しており、ハービンジャーのレポートは、私たちが今まさに共同で解き放とうとしている莫大な可能性を裏付けるものです。」

このモデルの潜在的規模をさらに裏付ける形で、ハービンジャーのレポートは今後数年間の大幅な収益成長に関する同社独自の試算を概説している。 ハービンジャーの分析は、ボンクのモデルに内在する「経済的フライホイール 」の力を強調している。 同レポートでは、エコシステム内のアクティビティの増加がletsBONK.funのようなプラットフォームの収益増加に直接つながり、その収益がボンクの再投資戦略を通じてボンクトークンの戦略的な蓄積およびバーン (焼却) を促進する仕組みを詳述している。 これにより、ハービンジャーが、エコシステム全体、ひいてはボンクの株主のための「希少性を高め、長期的価値を生み出すように設計された好循環」と表現する仕組みが形成される。

ボンクについて ボンク (NASDAQ: BNKK) は、従来の公開市場とデジタル資産エコシステムのギャップを埋めるべく進化を続けている企業である。 letsBONK.funとの戦略的統合を経て、同社はDeFi分野における収益創出資産の獲得に重点を置いた新たな戦略を実行し、強固なデジタル資産トレジャリーを構築している。 また、同社の飲料部門は、血中アルコール濃度を迅速に低下させるよう設計された特許取得済み飲料「シュアショット (Sure Shot) 」および植物由来エネルギー飲料「ヤーバエ (Yerbaé) 」を保有している。

将来の見通しに関する記述：本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれている。 これらの記述は、多くが同社の支配の及ばないリスクや不確実性が伴い、実際の結果は大きく異なる可能性がある。 そのような差異を生じさせる、または寄与し得る要因には、ボンクトークンのパフォーマンス、letsBONK.funとの統合および事業運営の成功、同社のトレジャリー戦略の実行能力、ならびに米国証券取引委員会 (SEC) に提出されたセーフティ・ショット (Safety Shot) の届出書類に詳述されているその他のリスクが含まれるが、これらに限定されない。

